Setze fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a la Catalunya central

ARGENÇOLA
2a Jornada de benestar, consciència i natura. Dissabte, de 9 a 20 h, meditació, ioga, cercle de dones i maternitat, activitats per a infants... Cal fer inscripció a les activitats. A les 9 h, caminada guiada. A les 13.30 h, dinar amb Eixarcolant. A les 17.30 h, contemplació de la posta de sol i del foc. A les 17.30 h, taller de dansa del cor. A les 18.45 h, concert d’Albert Gàmez.
ARTÉS
2a Festa del Porró. Dissabte, a les 9 h, a l‘Espai Artium, esmorzar de brasa acompanyat de vi. a les 10.30 h, presentació del llibre Història galàctica del porró, a càrrec del periodista Salvador Garcia-Arbos. Seguidament, concurs de porrons (inscripcions 15 euros, i 20 euros amb l’esmorzar. A slowturisme.com) i presentació del nou Picapoll del Celler cooperatiu d’Artés. Per acabar, vermut musical solidari amb el duet format per Sergi Padilla i Ricard Cots. Per col·laborar amb el Xequifest, que destina els beneficis al Centre de Recerca de la Vall d’Hebron.
AVIÀ
Novemberfest. Dissabte, al parc del Tossal (placeta rodona), 3a festa de la cervesa artesana i el llúpol, amb carpa de circ. A les 10 h, inauguració amb la punxada del primer barril de Teknopunk del 2025, cercavila amb Cucafera d’Avià i batucada amb Vibra Percussió. A les 12 h, espectacle de circ La gràcia de l’Ades, a càrrec d’artistes de l’escola de circ Quina Gràcia. A les 14.30 h, dinar popular (Cal Tastet de Saldes). A les 16 h, taller de circ per a petites i grans. A les 19 h, Colla de Diables Esclata Aglans d’Avià. Durant el dia: fira d’artesania i productes autogestionats. Per acabar, punxadiscos de música variada: punk, soul, ska, acidtekno...
BOLVIR
Sopar de Caçadors. Dissabte, a les 21 h, al local social. A continuació, espectacle d’humor amb David Sas.
CASTELLVÍ DE ROSANES
5a Fira de Tardor. Diumenge, de 10 a 11 h, a la plaça, esmorzar Preu: 3 euros. Venda anticipada de tiquets. A aprtir de les 10 h, fira amb artesania i oficis i productes de la terra. A partir de les 11 h, taller familiar. A les 12.30 h, commemoració dels 30 anys dels gegants de Castellví. A les 13.30 h, tastet de civet de senglar. A les 18.30 h, a la sala del CCR, estrena del documental sobre l’Aplec dels Àngels.
LA COMA
8a Fira de la neu i la muntanya. Diumenge, al recinte de la piscina, fira dedicada als esports d’hivern i la muntanya. Activitats per a infants i adults i compra-venda de material d’esquí. Organització: La Bòfia i Club Esportiu La Coma.
IGUALADA
Premis Ciutat d’Igualada. Diumenge, a les 11.30 h, al Teatre Municipal Ateneu, acte de lliurament dels guardons a les millors candidatures de les disciplines artístiques i historiogràfiques convocades enguany, junt amb la distinció del premi d’Honor Ciutat d’Igualada. Amb l’estrena d’Elficologia, de Joan Monné, guanyador del premi de composició musical Paquita Madriguera 2024. Entrada gratuïta.
MANRESA
4t Mercat de segona mà. Dissabte, de 10 a 13.30 h, al carrer Francesc Moragas. Inscripcions: 93 872 95 67 o assveinsvalldaura@gmail.com. Organització: Associació de Veïns de Valldaura.
Passatge del Terror a l’Anònima. Avui, de 20 a 00 h (última entrada a les 23.30 h); i dissabte, de 19 a 21 h i de 21.45 a 00 h, al recinte de l’Anònima. A la nau principal s’oferirà una activitat accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Experiència immersiva Anònims, que farà bategar les històries més fosques de la ciutat. A càrrec de socis i col·laboradors de Xàldiga. Es faran sessions cada 15 minuts. Recomanat a majors de 10 anys. Entrades: 5 euros. Cal fer reserva a www.manresaturisme.cat o a l’oficina de turisme (plaça Major, 20). A l’exterior, servei de begudes calentes.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabte i diumenge, de 8 a 16 h, trobada de gegants de Catalunya. De 8 a 10.30 h, cercaviles des de la plaça dels Apòstols a la plaça Santa Maria. A les 12.15 h, ball a la plaça Santa Maria. Dissabte, a les 13.15 h, a la basílica, ofrena del cor Parroquial de Gósol.
LA POBLA DE LILLET
13a Fira de l’Allioli de Codony. Dissabte, de 10 a 18 h, fira de productes alimentaris i d’artesania. A les 9 h, esmorzar amb allioli de codony. Preu: 5 euros. A les 11.30 h, demostració en públic. A les 12 h, tast de l’allioli de codony. A les 12.30 h, lliurament de premis del concurs d’allioli de codony. La iaia Angeleta serà membre del jurat.
PUIGCERDÀ
Quinto de Vilallobent. Dissabte, a les 21.30 h, al local social. Reserva de cartrons: 661 755 633.
Quintos del poliesportiu. Diumenge, a les 17.30 h, al local social del club. Organització: seccions de natació i curling del Club Esportiu Puigcerdà.
SALDES
Empedra’t, 1eres jornades de muntanya a les valls del Pedraforca. Diumenge, a les 10 h, inauguració i benvinguda. A les 10.15 h, Forces de la terra i veus de la natura: protegir el nostre món, amb Núria Burgada, activista; i Albert Martínez, geòleg. A les 12 h, Pedraforca: història de les seves parets, amb Jordi Camprubí, alpinista; i Joan Martí, escalador i exguarda del refugi Lluís Estasen. A les 15 h, Preparats per l‘aventura: seguretat, rescat i condició física, amb Xavi Zapater, bomber dels GRAE; i Carme Comellas, especialista en medicina esportiva. A les 16.30 h, Resiliència en primera persona: superar un accident greu, amb Piti Capella, piscoterapeuta i escaladora. A les 18 h, Sincronia màgica: l‘art de l’escalada extrema, amb Sílvia Vidal, escaladora, alpinista i Piolet d’Or 2021. Sorteig i cloenda.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Mercat de la Terra. Dissabte, de 10 a 14 h, a la carretera de Vic/plaça Onze de Setembre. A les 10 h, tastet de producte de temporada. A les 11 h, conte infantil amb Martulina Divina.
SANTA MARIA DE MERLÈS
2a Fira de Sant Martí. Dissabte, al matí, parades d’aliments de proximitat id’artesania i exposicions de peces de vímet i de fotografia Una mirada al passat de Merlès. Durant tot el matí, taller en directe d’escultura de fusta amb motosserra, taller de caixes niu per a la mainada a càrrec del Centre Camadoca, servei de bar i esmorzar de brasa. Al migdia, actuació dels Bastoners i Grallers de Sant Bartomeu i vermut popular, amb la música del grup 3a. Planta.
SOLSONA
Solsonès amb Palestina. Avui, a les 19.30 h, al cine París, projecció del documental To Kill a War Machine. Dissabte, a les 16 h, al centre cívic, taller participatiu Terra de ningú, narratives del genocidi palestí amb Memòria, Lluita i Resistència. Per a joves a partir de 12 anys. A les 23 h, al Casal Popular La Fura, concert amb Incendi KIF i sessió de dj. Diumenge, a les 18 h, a la sala polivalent, al concert solidari amb Judit Nedderman, Lídia Pujol, Eduard Gener i Damià Olivella. També actuaran Alba Mascarella (poesia recitada), Anna Terricabras (il·lustracions en directe), acció teatral de Veus del Demà. Entrades amb donatiu: 5, 10 i 15 euros. A entradessolsones.com. La recaptació es destinarà a les entitats International Solidarity Movement i The Freedom Theatre, que treballen a Palestina.
SÚRIA
Suriatrastos. Dissabte, de 9.30 a 14 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà. Més informació: www.suria.cat/suriatrastos. Organització: Ajuntament de Súria.
