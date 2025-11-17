10 € de descompte per veure The River Troupe Gospel Sallent

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

The River Troupe Gospel Sallent

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10 € de descompte per veure The River Toupe Gospel Sallent que presenta ‘15 anys de Troupe amb tot el cor’

Un gran cor format per una família nombrosa i diversa que ha anat creixent al llarg de tot aquest temps. Un concert de celebració dels seus 15 anys. Per això volen que aquest concert d’aniversari sigui únic i molt especial.

Diumenge 30, a les 18 h. Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

