10 € de descompte per veure The River Troupe Gospel Sallent
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10 € de descompte per veure The River Toupe Gospel Sallent que presenta ‘15 anys de Troupe amb tot el cor’
Un gran cor format per una família nombrosa i diversa que ha anat creixent al llarg de tot aquest temps. Un concert de celebració dels seus 15 anys. Per això volen que aquest concert d’aniversari sigui únic i molt especial.
Diumenge 30, a les 18 h. Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Mor Margaret Rubí Casals, de la popular botiga Rubí Casals de Manresa, als 64 anys
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- L'exemplaritat de Tous: segona generació
- El funeral de Miquel Caelles, mort en accident de trànsit, serà aquest diumenge a la tarda a Súria
- Cada vegada hi ha més professionals i experts que recomanen preparar un 'testament digital
- Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper