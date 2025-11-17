15 € de descompte per anar a veure El Avaro al Teatre Kursaal
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 15 € de descompte per veure El Avaro de Molière amb la Cía. Atalaya Teatro.
Després de presentar-nos els clàssics de ‘Rey Lear’ i ‘Elektra’, la companyia andalusa Atalaya Teatro -que celebra 40 anys de trajectòria- torna al Kursaal amb ‘El Avaro’ de Molière, una de les obres mestres del dramaturg francès.
Amb un muntatge marca de la casa i interpretacions brillants, Atalaya Teatro porta a escena en clau de musical la història del vell avar que viu turmentat per la por obsessiva que li robin el bagul on ha amagat el seu tresor. Desconfia de tots i de tothom, fins i tot dels seus fills...
Una comèdia que mostra el costat més mesquí i egoista de l’ésser humà i que encara manté tota la seva vigència més de 350 anys després de ser escrita.
La música, gairebé sempre interpretada en viu per l'orquestrina, aporta a l'espectacle un ritme que manté l'espectador atrapat en la història.
Dissabte 29, a les 20 h. Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
