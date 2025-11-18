Oferta TReSC: 10% de descompte per veure les Llums de Sant Pau
El Club del Subscriptor t'ofereix 10% de descompte per anar a veure les Llums de Sant pau.Quan s'encenen les llums del Recinte Modernista de Sant Pau, el Nadal desperta a Barcelona.
Els Llums de Sant Pau tornen amb la seva cinquena edició, més lluminosa, colorista i emocionant que mai, i enguany tu n'ets el protagonista des del primer instant.
Endinsa't en un recorregut sorprenent amb 18 instal·lacions interactives, pensades per fer-te sentir l'esperit nadalenc com mai. Descobreix el veritable campament del Rei Baltasar, una experiència immersiva per sentir la màgia de la tradició de prop i lliurar la teva carta. Llumi t'acompanyarà de nou, però enguany hauràs de resoldre un enigma: les lletres amagades revelaran, a través de la llum, el missatge secret de Nadal.
Viu la màgia, resol el repte i comparteix moments inoblidables amb qui més estimes.
El Nadal comença aquí i tu el fas brillar!
Recinte modernista de Santa Pau
Compres vàlides per a les sessions entre el 24/11 i el 18/12
Podeu aconseguir el vostre CODI DE DESCOMPTE, a les nostres oficines, trucant al 93 877 22 33 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o per correu a subscriptors@regio7.cat. Promoció limitada.
