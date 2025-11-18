Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Oferta TReSC: 10% de descompte per veure les Llums de Sant Pau

Les Llums de Sant Pau

Les Llums de Sant Pau

El Club del Subscriptor t'ofereix 10% de descompte per anar a veure les Llums de Sant pau.Quan s'encenen les llums del Recinte Modernista de Sant Pau, el Nadal desperta a Barcelona.

Els Llums de Sant Pau tornen amb la seva cinquena edició, més lluminosa, colorista i emocionant que mai, i enguany tu n'ets el protagonista des del primer instant.

Endinsa't en un recorregut sorprenent amb 18 instal·lacions interactives, pensades per fer-te sentir l'esperit nadalenc com mai. Descobreix el veritable campament del Rei Baltasar, una experiència immersiva per sentir la màgia de la tradició de prop i lliurar la teva carta. Llumi t'acompanyarà de nou, però enguany hauràs de resoldre un enigma: les lletres amagades revelaran, a través de la llum, el missatge secret de Nadal.

Viu la màgia, resol el repte i comparteix moments inoblidables amb qui més estimes.

El Nadal comença aquí i tu el fas brillar!

Recinte modernista de Santa Pau

Compres vàlides per a les sessions entre el 24/11 i el 18/12

Podeu aconseguir el vostre CODI DE DESCOMPTE, a les nostres oficines, trucant al 93 877 22 33 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o per correu a subscriptors@regio7.cat. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
  2. Els veïns delaten dos traficants de Manresa que amagaven la cocaïna i els diners de les vendes al congelador del seu pis
  3. Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
  4. Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
  5. Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
  6. Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
  7. Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
  8. Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT

La subcontracta del Camp Nou investigada per ocupar sensepapers acomiada 20 treballadors més

La subcontracta del Camp Nou investigada per ocupar sensepapers acomiada 20 treballadors més

Navarcles renovarà completament la plaça de la Vila fent-la d’un sol nivell

Navarcles renovarà completament la plaça de la Vila fent-la d’un sol nivell

Multes de fins a 750 euros per omplir garrafes a les fonts públiques de Martorell

Multes de fins a 750 euros per omplir garrafes a les fonts públiques de Martorell

Oferta TReSC: Invitacions per anar a la 12a edició del Sant Jordi de Nadal

Oferta TReSC: Invitacions per anar a la 12a edició del Sant Jordi de Nadal

Oferta TReSC: 10% de descompte per veure les Llums de Sant Pau

Oferta TReSC: 10% de descompte per veure les Llums de Sant Pau

Oferta TReSC: 30% de descompte per visitar i fer tast al Mas Rodó de Mediona

Oferta TReSC: 30% de descompte per visitar i fer tast al Mas Rodó de Mediona

La gestió solsonina dels recursos a les Reserves de la Biosfera de la Mediterrània

La gestió solsonina dels recursos a les Reserves de la Biosfera de la Mediterrània

Aquestes són les probabilitats reals que et toqui la Grossa aquest Nadal

Aquestes són les probabilitats reals que et toqui la Grossa aquest Nadal
Tracking Pixel Contents