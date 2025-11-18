Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Oferta TReSC: 30% de descompte per visitar i fer tast al Mas Rodó de Mediona

Visita i tast al Celler Mas Rodó

Visita i tast al Celler Mas Rodó

El Club del subscriptor t'ofereix un 30% de descompte per visitar el Mas Rodó a Mediona. Coneix aquest celler únic a les muntanyes del Penedès. Finalista dels premis FAD d'arquitectura Sostenible, l'arquitectura del celler s'integra a la perfecció en un paisatge idíl·lic, entre vinyes, boscos, i muntanyes. A 500m d'altitud ens trobem aquest celler de vins d'alta qualitat, baixa producció, que mostren el seu terrer amb orgull. Vins reconeguts a escala nacional i internacional. Recentment, la Guia de vins de prestigi internacional, Gilbert & Gaillard, ha considerat MAS RODÓ el celler elaborador del millor vi de Catalunya.

Inclou tast de 3 vins

Descomple limitat a dues persones per associat

Podeu aconseguir el codi promocional i l'enllaç per fer la reserva, a les nostres oficines, trucant al 93 877 22 33 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o per correu a subscriptors@regio7.cat. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
  2. Els veïns delaten dos traficants de Manresa que amagaven la cocaïna i els diners de les vendes al congelador del seu pis
  3. Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
  4. Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
  5. Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
  6. Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
  7. Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
  8. Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT

La subcontracta del Camp Nou investigada per ocupar sensepapers acomiada 20 treballadors més

La subcontracta del Camp Nou investigada per ocupar sensepapers acomiada 20 treballadors més

Navarcles renovarà completament la plaça de la Vila fent-la d’un sol nivell

Navarcles renovarà completament la plaça de la Vila fent-la d’un sol nivell

Multes de fins a 750 euros per omplir garrafes a les fonts públiques de Martorell

Multes de fins a 750 euros per omplir garrafes a les fonts públiques de Martorell

Oferta TReSC: Invitacions per anar a la 12a edició del Sant Jordi de Nadal

Oferta TReSC: Invitacions per anar a la 12a edició del Sant Jordi de Nadal

Oferta TReSC: 10% de descompte per veure les Llums de Sant Pau

Oferta TReSC: 10% de descompte per veure les Llums de Sant Pau

Oferta TReSC: 30% de descompte per visitar i fer tast al Mas Rodó de Mediona

Oferta TReSC: 30% de descompte per visitar i fer tast al Mas Rodó de Mediona

La gestió solsonina dels recursos a les Reserves de la Biosfera de la Mediterrània

La gestió solsonina dels recursos a les Reserves de la Biosfera de la Mediterrània

Aquestes són les probabilitats reals que et toqui la Grossa aquest Nadal

Aquestes són les probabilitats reals que et toqui la Grossa aquest Nadal
Tracking Pixel Contents