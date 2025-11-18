Oferta TReSC: 30% de descompte per visitar i fer tast al Mas Rodó de Mediona
El Club del subscriptor t'ofereix un 30% de descompte per visitar el Mas Rodó a Mediona. Coneix aquest celler únic a les muntanyes del Penedès. Finalista dels premis FAD d'arquitectura Sostenible, l'arquitectura del celler s'integra a la perfecció en un paisatge idíl·lic, entre vinyes, boscos, i muntanyes. A 500m d'altitud ens trobem aquest celler de vins d'alta qualitat, baixa producció, que mostren el seu terrer amb orgull. Vins reconeguts a escala nacional i internacional. Recentment, la Guia de vins de prestigi internacional, Gilbert & Gaillard, ha considerat MAS RODÓ el celler elaborador del millor vi de Catalunya.
Inclou tast de 3 vins
Descomple limitat a dues persones per associat
Podeu aconseguir el codi promocional i l'enllaç per fer la reserva, a les nostres oficines, trucant al 93 877 22 33 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o per correu a subscriptors@regio7.cat. Promoció limitada.
