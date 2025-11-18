Oferta TReSC: Invitacions per anar a la 12a edició del Sant Jordi de Nadal
El Club del subscriptor t'ofereix invitacions per assitir a la 12a edició del Sant Jordi de Nadal.
El 29 de novembre, l'Antiga Fàbrica Estrella Damm acollirà la 12a edició del Sant Jordi de Nadal, la gran festa literària d'hivern del TRESC. Una jornada per gaudir del GUST de llegir, de descobrir i de compartir llibres, històries i experiències.
Enguany, serà un GUST en majúscules: Catalunya és Regió Mundial de la Gastronomia, i el festival maridarà literatura i cuina amb xerrades, tallers, tastos i activitats que uneixen paraules i sabors.
Com sempre, el Sant Jordi de Nadal reunirà autors, editors i lectors en un ambient festiu i familiar, amb presentacions, signatures, concerts, màgia, podcast en directe i activitats per a totes les edats.
A més, el festival acollirà la tercera gran Festa de la Lectura, una experiència col·lectiva que convida a llegir en comunitat i celebrar la literatura en viu.
Durant tot el dia, el públic podrà passejar pel Mercat TRESC, descobrir novetats a les parades de llibres i entitats culturals, tastar les propostes de la zona gastronòmica i gaudir dels concerts i espectacles a l'escenari exterior.
Després d'onze edicions d'èxit i milers d'assistents, el Sant Jordi de Nadal s'ha consolidat com una gran celebració de la cultura viva, on literatura, gastronomia i tradició es troben per fer-nos sentir, pensar i assaborir la lectura.
L'accés al recinte és gratuït i obert a tothom, amb inscripció prèvia. El recinte romandrà obert al públic de 10.30 h a 21.00 h.
Podeu aconseguir l'enllaç per fer la reserva, a les nostres oficines, trucant al 93 877 22 33 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o per correu a subscriptors@regio7.cat. Promoció limitada.
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- Els veïns delaten dos traficants de Manresa que amagaven la cocaïna i els diners de les vendes al congelador del seu pis
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT