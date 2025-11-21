Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
Deu plans per sortir de casa i gaudir a les comarques de la Catalunya central
AVINYÓ
9è Wine Experience, Christmas Market. Dissabte, d’11 a 21 h, al celler Abadal, a Santa Maria d’Horta d’Avinyó. Mercat gastronòmic i de Nadal, tastos i experiències gastronòmiques, visites al celler, espai gastro bar, actuacions musicals, activitats infantils. Entrada general: 16 euros. Més informació i venda d’entrades a www.abadal.net.
BERGA
Refireta. Dissabte, de 10 a 13.30 h, a la plaça de Sant Pere, espai de roba de segona mà i espai de productes artesans i solidaris. Tallers de creació artesanal, planter de temporada, plantes medicinals, aparells elèctrics... A les 10.30 h, esmorzar d’entrepans amb emobotits de proximitat. A les 12 h, explicació del projecte d’habitatge cooperatiu sostenible. Activitats gratuïtes.
BOLVIR
Festivitat de Sant Climent i Santa Cecília. Diumenge, a les 12 h, a l’església de Talltorta, eucaristia.
MANRESA
1r Mercat d’artesans brocanters i de 2a Mà. Dissabte, de 10 a 13 h, al barri de la Sagrada Família, al voltant del carrer Penedès. Parades d’artesania, objectes únics... Organització: Associació de Veïns de la Sagrada Família.
«Slow Dating». Dissabte, de 18.30 a 21 h, al cafè-teatre Voilà! (Cós, 74). Vetllada per conèixer gent nova, amb jocs creatius i, a partir de les 22 h, festa oberta al públic amb música dels anys 70, 80 i 90 amb Dj Catthomas. Preu: 36 euros. Entrada només festa: 15 euros. Més informació a slowdating.cat i www.voila.cat.
MONISTROL DE MONTSERRAT
Certament nacional de pubillatge. Dissabte, a l’escola Sant Pere, exàmens que hauran de superar els aspirants als deu títols nacionals: pubilla i hereu de Catalunya, conjuntament amb els representants de les quatre províncies catalanes. A la tarda, a la plaça de la Font Gran, acte institucional i cultural. Al vespre, al pavelló, sopar de comiat dels representants nacionals sortints. Diumenge, a les 12.15 h, a la plaça de Santa Maria del monestir de Montserrat, proclamació dels nous representants, sumant-se a la celebració el Mil·lenari de Montserrat.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabte, a les 12.15 h, actuació a les places a càrrec de la trobada de trabucaires. A les 13 h, a la basílica, Salve de la trobada Internacional d’Escolanies. Cal fer reserva. A les 13.30 h, a la basílica, coral de la Casa d’Andalucía de Sentmenat. Diumenge, de 9 a 16 h, pubillatge del Fadrí i la Pubilla de Catalunya.
NAVARCLES
Presentació del Jardí de les Papallones de Navarcles. Dissabte, a les 11 h, a la biblioteca Sant Valentí. Explicació de com beneficiarà a les papallones i plantació del primer grup de plantes aromàtiques a ajudin a atraure-les. Activitat gratuïta, amb reserva prèvia. Organització: Parc de la Séquia i biblioteca.
OLVAN
4a Muussegada, fira de la vedella autòctona de Catalunya. Dissabte, a les 18 h, a l’Ateneu, 4t concurs d’hamburgueses. Inscripcions limitades per format part del jura popular. A les 19 h, a la plaça Major, taller infantil de manualitat: Una vaca i un pagès. Cal inscripció. A partir de les 19 h, a la plaça Sant Sebastià, espai de sopar-degustació de vedella, amb l’actuació d’Elena i Joan Escudero, Vintage i Improshow Notícies bovines. Diumenge, a les 10 h, a la plaça Sant Sebstià, obertura del mercat de productes. A les 10.30 h, taller de cuina per a adults: Hamburguesa del Berguedà amb un toc asiàtic. Preu: 3 euros. Cal inscripció. A les 11 h, a la plaça Major, taller de cuina infantil: Broquetes de vedella amb bolets d’ou i tomàquet. De 0 a 12 anys. Preu: 3 euros. Cal inscripció. A partir de les 11 h, maridatge d’un estofat de vedella. A les 11.30 h, xerrada El cercle tancat de la vedella a casa nostra, a càrrec d’Oriol Rovira, xef del restaurant Els Casals. A les 12.30 h, actuació de Lo Pau de Ponts. Més informació i inscripcions a www.muussegada.cat.
PUIGCERDÀ
Quinto de Vilallobent. Dissabte, a les 21.30 h, al local social. Reserva de cartrons: 661 755 633.
Quintos del poliesportiu. Diumenge, a les 17.30 h, al local social del club. Organització: seccions de natació i curling del Club Esportiu Puigcerdà.
