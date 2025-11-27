Les millors fires i plans de Nadal per passar un cap de setmana diferent a la Catalunya central
Múltiples municipis de casa nostra enceten la temporada festiva amb l'encesa de llums i fires de Nadal
Redacció
Manresa
BALSARENY
- Fira de Tardor. Diumenge, durant el matí, a la plaça de la Mel, amb parades d’artesania. A més, Circ dels Sentits, mini golf, tast de vins i formatges (a les 12 h, al local 4) i atraccions infantils.
BERGA
- 20 anys de La Patum com a Patrimoni de la Humanitat. Divendres, a les 19 h, a la sala de plens, conferència Setanta-cinc anus de la participació dels Gegants de La Patum de Berga en un concurs a Terrassa, a càrrec de David Tristany. Exposició fins al 19 de desembre. Diumenge, a les 18 h, a la plaça Sant Pere, espectacle Des del cor, amb idea i música de Guillem Cardona amb guió de Laura Corominas. Inclourà teatre, dansa , acrobàcia i cant coral, amb la participació de més d’un centenar de persones.
- Fira de la Xocolata i la Ratafia. Dissabte, de 10 a 20 h, al carrer del Roser i plaça dels Països Catalans, parades de productes relacionats amb la xocolata i la ratafia. De 10 a 13.30 h, fase eliminatòria del 16è Concurs de ratafia de Berga, a càrrec d’un jurat professional. Més informació a www.festaratafiaberga.cat. A les 11 h, tastos de ratafia. 5 euros A les 11 h, música a càrrec dels combos de l’Escola Municipal de Música de Berga. A les 12.45 h, vermut musical amb Figa. A les 18 h, ballada de swing amb Rumblin’ Jazz Band Quintet. De 18 a 20 h, al local dels Castellers de Berga, fase final del 16è Concurs de ratafia de Berga, tast i repartiment de premis. A les 21 h, sopar ratafiaire. 15 euros i 13 euros per als socis. A la venda a www.festaratafiaberga. cat. A les 23 h, al Casal Panxo, concert amb Pascual i els Desnatats.
CABRIANES
- Festes de tardor. Dissabte, a les 22 h, al Centru, concert Giròvag, de Borja Penalba. Entrades: 12 euros. A la venda a Cal Serra o a la plataforma Entràpolis. A les 00 h, Pd Xics. Diumenge, de 10 a 14 h, a la plaça de la Vinya, Fira de tardor i mercat de l’oli. Parades, esmorzar popular, sortejos de paneres i actuació del grup musical 3a Planta. A les 18 h, al Centru, representació de microespectacles del Festival Test. Entrades: 5 euros.
CALAF
- Homenatge al mestre republicà Emili Sangenís i Osó. Dissabte, a les 16 h, inauguració de la plaça Emili Sangenís i Osó (al costat de la plaça de les Eres). Tot seguit, recorregut musical amb temes de la República a càrrec de Ramon Redorta fins al Casino de Calaf. A les 17.15 h, al Casino de Calaf, conferència El mestre Emili Sangenís, a càrrec de Josep Maria Solà. A les 18 h, representació teatral La Primera, a càrrec de David Pintó i Joan Valentí.
CASSERRES
- Encesa de llums. Divendres, a partir de les 17.30 h, coca i xocolata desfeta. Seguidament, actuació del Grup Cantaire Sant Bartomeu, encesa de llums i demostració de balls en línia. Amenitzat pel Grup d’arts escèniques de Casserres.
CASTELLBELL I EL VILAR
- Mercat de Nadal. Diumenge, de 10 a 20 h, a la plaça Lluís Companys, parades d’alimentació i decoració nadalenca, actuacions, furgoteques, tallers, caçations i encesa de l’arbre de Nadal. A les 10.30 h, taller de cuina. Cal inscripció. A les 11 h, Caçations. Cal inscripció. A les 12 h, actuació de La diosa flamenco. A les 12.30 h, tardeo nadalenc amb Dj Nano-ds. A les 16 h, tallers infantis. A les 17 h, caminada, berenar i baixada de les llums fins al Burés. A les 17.30 h, presentació de la placa del 140è aniversari de Cal Tòfol. A les 18 h, espectacle Celebrem el Nadal amb els Bastoners, Geganters, Capella de Música Burés, La Troca i Diables Els Resistents. A les 19 h, encesa de l’arbre de Nadal. Més informació i inscripcions a castellbellielvilar.cat.
ESPARREGUERA
- Inici de les festes de Nadal. Divendres, a les 17.30 h, encesa de la il·luminació nadalenca i repicada al campanar de Santa Eulàlia. A les 18 h, des de la plaça de l‘Ajuntament, cercavila de la Batucada Led. Dissabte, a les 19 h, a la bassa de Can Cardús, Anem a buscar el tió. Cal inscripció a masdengallng@gmail.com.
- Festes patronals de Sant Llagasta. Dissabte, a les 18 h, a la plaça de Santa Eulàlia, trobada de més d’un centenar de diables de la colla de Diables d’Esparreguera.
- Amazing Gospel. Dissabte, a les 19 h, a la plaça de l’Ajuntament, lectura del manifest del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i concert.
GIRONELLA
- 5è Mercat de Nadal. Des de divendres i fins al 21 de desembre, obert els divendres a la tarda, i els dissabtes, diumenge i festius, matí i tarda, a la plaça de l’Estació. 18 casetes de fusta amb productes nadalencs, artesania, moda i complements. Hi passaran una setantena de marques. Hi haurà activitats lúdiques per a tots els públics i furgoteques. Avui, a les 17.30 h, cercavila El gran circ, amb el grup Fadunito. A les 18.30 h, encesa de llums. A les 19.30 h, presentació de la Galet amb la pallassa Clara. Dissabte, a les 12 h, ballada de nadales amb el grup de ball en línia del Casal Cívic la Llar. A les 17 h, animació familiar amb Jaume Barri. Diumenge, a les 12 h, taller infantil 25 dies per arribar a Nadal, a càrrec de Bernadete Cuxart. A les 17 h, taller de dansa a càrrec de GiroenDansa. A les 18 h, xocolatada popular. Més informació a gironella.cat.
IGUALADA
- «De residus a jocs!». Divendres, de 18 a 20 h, a l’Ateneu Igualadí, 8a edició del Repair Cafè Igualada, espai col·laboratiu per reparar petis aparells. Gratuït. En la Setmana Europea de Prevenció de Residus. Més informació i inscripcions: www.espaimalla.cat.
- Encesa de llums de Nadal. Divendres, a les 19.30 h, amb sis escenaris al passeig Verdaguer, inauguració amb un espectacle interactiu, amb la participació de les Cuques de Llum i nous personatges sorpresa.
- Festa Major Alternativa d’Hivern. Divendres, a les 19 h, al Casal Popular El Foment, visionat del documental No other land i col·loqui amb l’experiència de la Sofia, membre de la Global Summud Flotilla, que va intentar arribar a Palestina lliure. A les 20.30 h, pregó a càrrec de La Torreta i vespre de glosa. A les 22.30h, joc de La sardina pel centre. A les 23 h, torneig de parells i senars. A les 00 h, karaoke. Dissabte, a les 11.30 h, al Casal Popular El Foment, càpsula formativa sobre cultura popular, a càrrec de l’Escola Guillem Agulló – Òmnium Anoia. A les 12 h, Diada dels Voladors, amb cercavila pels carrers del centre de la ciutat amb els trabucaires d’Igualada, el Ball de Gitanes d’Igualada i els Gegants de Xauxa. A les 13 h, al Casal Popular El Foment, vermut i torneig de bitlles catalanes. A les 16 h, a la plaça Pius XII, gimcana per als infants Fura del Faustet. A les 16 h, al Casal Popular El Foment, introducció al joc de cartes del Truc Mallorquí. Cal inscripció. A les 18.30 h, a la plaça Pius XII, 2a edició de La Bèstialada, cercavila popular. A les 20 h, joc d’escapada pel centre, Escapa-Faust! A les 21.30 h, al Casal Popular El Foment, sopar popular. 7 euros. A les 23.30 h, proves Xupi Faust. A les 00 h, PD al Foment. Organització: La Coll@nada. Més informació a www.lacollanada.cat.
- Mercat d’antiguitats, art i col·leccionisme. Diumenge, a partir de les 9 h, al passeig Verdaguer. Com cada darrer diumenge de mes.
MAIANS
- Festa major. Dissabte, a les 16 h, a la plaça de l’Era, sortida amb bicicleta pels voltants del poble. En acabar, xocolatada. A les 21 h, al Centre, sopar de festa major. 15 euros i 8 euros per a infants fins a 8 anys. Cal haver fet reserva. A les 23 h, bingo solidari amb La Marató. Diumenge, a les 10.45 h, a l’església, missa de festa major amb l’acompanyament de la Cor Flor de Boix. A les 11.30 h, a la plaça de l’Era, vermut musical popular. A les 18 h, al Centre, teatre: Quant temps em queda?, a càrrec de l’AR de Fals. Amb taquilla inversa.
MANRESA
- Plaça de Nadal. Des de divendres i fins al 6 de gener, la plaça Sant Domènec acollirà la Caseta de la Fada Belluerna, atraccions, tallers, música i sorpreses per gaudir en família. Avui, a les 17.30 h, espectacle d’encesa de llums de Nadal amb l’aparició especial de la Fada Belluerna. Els divendres, dissabtes i diumenges de l’1 al 24 de desembre, a les 18 h, espectacle d’encesa del Calendari d’Advent. D 18 a 20 h, es podrà veure la Fada Belluerna a la seva caseta. A la plaça Fius i Palà hi haurà La llum d’acollida, instal·lació artística de l’Associació d’Artistes Visuals de la Catalunya Central. A sant Domènec hi haurà també un tobogan gegant i un carrusel, que es podran utilitzar cada dia d’11 a 14 i de 16 a 21 h (excepte els dies que els infants van a escola).
- Fira de Sant Andreu. Divendres, dissabte i diumenge, al passeig Pere III, mostra d’artesania i comerç al carrer. Hi haurà exposició i venda de vehicles de segona mà a la plaça de la Font de les Oques. Divendres i dissabte, de 18 a 21 h, TastAndreu, vine i tasta al Passeig, activitat gastronòmica als bars i restaurants de l’entorn de la Fira de Sant Andreu. Tapes acompanyades de beguda: 4 euros. Divendres i dissabte, de 17 a 20 h, a la plaça Neus Català Pallejà, i dissabte, d’11 a 13 h a la Plana de l’Om, activitat per als infants: Del comerç amb valors. Han d’aconseguir targetes amb valor que estan amagades a diferents botigues del centre de Manresa. Organització: Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa i l’Ajuntament de Manresa. Dissabte, de 16.30 a 19.30 h, i diumenge, de 10 a 13 h, visita teatralitzada a l’Hospital de Sant Andreu, a càrrec de l’Associació Cultural Anderdocs, per fer reviure escenes reals i quotidianes dels més de 760 anys d’història documentada de l’hospital. Preu: 3 euros. Cal reservar plaça a santandreusalut.cat/actualitat. Dissabte i diumenge, a les 12 h, a la plaça Neus Català Pallejà, tast d’escudella eleborada pel cuiner Nani Sala. Els infants podran elaborar la seva pròpia pilota de carn per al caldo. A la plaça Anselm Clavé, en horari comercial, música de Dj. Diumenge, d’11 a 13 h, al passeig de Pere III i rodalies, plantada i cercavila de gegants. Des de les 10 i fins a exhaurir les articles del sorteig, a la plaça Neus Català Pallejà, tómbola solidària a benefici de La Marató. Preu de la butlleta: 4 euros.
- Mini-Pop, el mercat de segona mà infantil. Dissabte, de 10 a 13.30 h, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, mercat on els infants podran intercanviar i comprar articles de segona mà. Entrada gratuïta. Organitza: Associació de Veïns Ctra. Santpedor, Pla de Desenvolupament Comunitari de la FAVM, Museu de l’Aigua i el Tèxtil i Parc de la Séquia.
- 12a Festa infantil Els Trullols Parc. Diumenge, d’11 a 14 h, a l’aparcament exterior dels Multicinemes Bages Centre, matinal d’activitats gratuïtes per a infants amb màgia, animació musical, jocs tradicionals, inflables, personatges i pinta cares, entre altres. A les 11.30 h, actuació del Magic Pol i, seguidament, animació amb Jordi Callau. Organitza: Associació d’Empresaris Els Trullols Parc.
- «Cossos sota pressió: mirades crítiques per la diversitat corporal». Diumenge, a les 10.45 h, a l’Espai Plana de l’Om, taula rodona sobre pressió estètica. Durant el matí es podrà visitar l’exposició del projecte col·laboratiu de l’alumnat de batxillerat d’Arts Plàstiques de l’institut Lluís de Peguera. A les 12.30 h, a la plaça de la Plana de l’Om, Sucar pa, vermut dinamitzat per l’artista Zinteta. Cal fer inscripció.
MONTSERRAT
- Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Diumenge, de 8 a 15 h, a la plaça sant Jordi, trobada anual de la Federació d’escudellers, sopes i ranxos. Dilluns, a les 18 h, encesa de llums de Nadal de Montserrat.
ELS PRATS DE REI
- Encesa de llums de Nadal. Diumenge, a les 17.30 h, al parc de la piscina municipal, xocolatada a benefici de La Marató, cantada de nadales dirigida per Isabel Gallego, sorteig de paneres i ruta de decoracions de Nadal.
PUIGCERDÀ
- Festa de l’encesa de llums de Nadal. Divendres, a les 18 h, a la plaça de Santa Maria, vespreig amb Dj Rabat. A les 19.30 h, espectacle de dansa amb Pas a Pas Gym Dance. A les 19.45 h, encesa de llums de Nadal i coca per a tothom,
- Sant Andreu de Vilallobent. Diumenge, a les 12.15 h, missa solemne i cantada dels Goigs de Sant Andreu. A les 14 h, al local social, dinar de germanor. 27 euros. Cal haver fet reserva. A les 16.30 h, ball amb Nando i els seus teclats. Organització: Associació d’Actes Culturals de Vilallobent.
- Quintos del poliesportiu. Diumenge, a les 17.30 h, al local social del club. Organització: seccions de natació i curling del Club Esportiu Puigcerdà.
SANT FRUITÓS DE BAGES
- Fira d’antiguitats i col·leccionisme. Dissabte, com cada últim dissabte de mes, de 9 a 14 h, al carrer Eugeni d’Ors, al costat de la Màquina de Batre. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages.
- 11a Refesta: mercat d’intercanvi i objectes de segona mà. Dissabte, de 10 a 13.30 h, a la plaça Onze de Setembre i Cobert de la Màquina de Batre. Parades, tallers de manualitats, i 2a autòpsia de residus. A les 10 h, actuació i taller d’Instruments Trastocats amb Ferran Casajoana. A les 11 h, xocolatada. En la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.
SANT MARTÍ DE TOUS
- Desfilada solidària. Dissabte, a les 19 h, a la Casal del Teatre Nu, esdeveniment organitzat per l’Estenedor amb la participació de la gent del poble i roba donada per particulars i la marxa Aware, creada per l’anoienca Sílvia Rodulfo. La roba se subhastarà i la recaptació es destinarà a la Llar Escola de Vida de Santa Coloma de Queralt. Cal confirmar l’assistència al 629 824 055.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
- 22è Mercat de 2a mà i intercanvi. Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça de l’ajuntament. Xocolatada per als participants a càrrec de Ceps i Manduca. En el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus.
SANTPEDOR
- 21a Matinal solidària. Diumenge, de 9.30 a 14 h, al recinte de Cal Llovet. Parades, activitats, actuacions, esmorzar i dinar. Organització: Ampa Escola Riu d’Or.
SÚRIA
- Santa Bàrbara. Divendres, a les 18.30 h, al saló de plens, presentació del llibre Puerta a ningún sitio, càrrec dels autors, Isabel Pellejero i Eduard Musulén. Dissabte, de 10 a 13 h, a la plaça de Sant Joan, festa infantil: actuacions, activitats esportives, castells inflables, contacontes, taller d’entitats, manualitats, botifarrada, lliurament de premis...
- «Caçadors de tions». Dissabte, a les 11 i a les 17 h; i diumenge, a les 11 h, al Poble Vell, activitat familiar per crear el propi tió. Cal fer reserva prèvia a turismesuria.fila12.cat.
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis
- Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada
- L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
- La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Localitzada a La Llacuna una dona perduda dilluns a Pontons mentre buscava bolets
IA i advocacia: convivència o competència?
Contingut ofert per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa
Les competències digitals en advocacia són vitals
Contingut ofert per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa
El Col·legi d’Advocats està compromès amb Manresa
Contingut ofert per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa