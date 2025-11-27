Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les millors fires i plans de Nadal per passar un cap de setmana diferent a la Catalunya central

Múltiples municipis de casa nostra enceten la temporada festiva amb l'encesa de llums i fires de Nadal

L'encesa de llums de Nadal a Manresa del 2025

L'encesa de llums de Nadal a Manresa del 2025 / Oscar Bayona

Redacció

Manresa

BALSARENY

  • Fira de Tardor. Diumenge, durant el matí, a la plaça de la Mel, amb parades d’artesania. A més, Circ dels Sentits, mini golf, tast de vins i formatges (a les 12 h, al local 4) i atraccions infantils.

BERGA

  • 20 anys de La Patum com a Patrimoni de la Humanitat. Divendres, a les 19 h, a la sala de plens, conferència Setanta-cinc anus de la participació dels Gegants de La Patum de Berga en un concurs a Terrassa, a càrrec de David Tristany. Exposició fins al 19 de desembre. Diumenge, a les 18 h, a la plaça Sant Pere, espectacle Des del cor, amb idea i música de Guillem Cardona amb guió de Laura Corominas. Inclourà teatre, dansa , acrobàcia i cant coral, amb la participació de més d’un centenar de persones.
  • Fira de la Xocolata i la Ratafia. Dissabte, de 10 a 20 h, al carrer del Roser i plaça dels Països Catalans, parades de productes relacionats amb la xocolata i la ratafia. De 10 a 13.30 h, fase eliminatòria del 16è Concurs de ratafia de Berga, a càrrec d’un jurat professional. Més informació a www.festaratafiaberga.cat. A les 11 h, tastos de ratafia. 5 euros A les 11 h, música a càrrec dels combos de l’Escola Municipal de Música de Berga. A les 12.45 h, vermut musical amb Figa. A les 18 h, ballada de swing amb Rumblin’ Jazz Band Quintet. De 18 a 20 h, al local dels Castellers de Berga, fase final del 16è Concurs de ratafia de Berga, tast i repartiment de premis. A les 21 h, sopar ratafiaire. 15 euros i 13 euros per als socis. A la venda a www.festaratafiaberga. cat. A les 23 h, al Casal Panxo, concert amb Pascual i els Desnatats.

CABRIANES

  • Festes de tardor. Dissabte, a les 22 h, al Centru, concert Giròvag, de Borja Penalba. Entrades: 12 euros. A la venda a Cal Serra o a la plataforma Entràpolis. A les 00 h, Pd Xics. Diumenge, de 10 a 14 h, a la plaça de la Vinya, Fira de tardor i mercat de l’oli. Parades, esmorzar popular, sortejos de paneres i actuació del grup musical 3a Planta. A les 18 h, al Centru, representació de microespectacles del Festival Test. Entrades: 5 euros.

CALAF

  • Homenatge al mestre republicà Emili Sangenís i Osó. Dissabte, a les 16 h, inauguració de la plaça Emili Sangenís i Osó (al costat de la plaça de les Eres). Tot seguit, recorregut musical amb temes de la República a càrrec de Ramon Redorta fins al Casino de Calaf. A les 17.15 h, al Casino de Calaf, conferència El mestre Emili Sangenís, a càrrec de Josep Maria Solà. A les 18 h, representació teatral La Primera, a càrrec de David Pintó i Joan Valentí.

CASSERRES

  • Encesa de llums. Divendres, a partir de les 17.30 h, coca i xocolata desfeta. Seguidament, actuació del Grup Cantaire Sant Bartomeu, encesa de llums i demostració de balls en línia. Amenitzat pel Grup d’arts escèniques de Casserres.

CASTELLBELL I EL VILAR

  • Mercat de Nadal. Diumenge, de 10 a 20 h, a la plaça Lluís Companys, parades d’alimentació i decoració nadalenca, actuacions, furgoteques, tallers, caçations i encesa de l’arbre de Nadal. A les 10.30 h, taller de cuina. Cal inscripció. A les 11 h, Caçations. Cal inscripció. A les 12 h, actuació de La diosa flamenco. A les 12.30 h, tardeo nadalenc amb Dj Nano-ds. A les 16 h, tallers infantis. A les 17 h, caminada, berenar i baixada de les llums fins al Burés. A les 17.30 h, presentació de la placa del 140è aniversari de Cal Tòfol. A les 18 h, espectacle Celebrem el Nadal amb els Bastoners, Geganters, Capella de Música Burés, La Troca i Diables Els Resistents. A les 19 h, encesa de l’arbre de Nadal. Més informació i inscripcions a castellbellielvilar.cat.

ESPARREGUERA

  • Inici de les festes de Nadal. Divendres, a les 17.30 h, encesa de la il·luminació nadalenca i repicada al campanar de Santa Eulàlia. A les 18 h, des de la plaça de l‘Ajuntament, cercavila de la Batucada Led. Dissabte, a les 19 h, a la bassa de Can Cardús, Anem a buscar el tió. Cal inscripció a masdengallng@gmail.com.
  • Festes patronals de Sant Llagasta. Dissabte, a les 18 h, a la plaça de Santa Eulàlia, trobada de més d’un centenar de diables de la colla de Diables d’Esparreguera.
  • Amazing Gospel. Dissabte, a les 19 h, a la plaça de l’Ajuntament, lectura del manifest del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i concert.

GIRONELLA

  • 5è Mercat de Nadal. Des de divendres i fins al 21 de desembre, obert els divendres a la tarda, i els dissabtes, diumenge i festius, matí i tarda, a la plaça de l’Estació. 18 casetes de fusta amb productes nadalencs, artesania, moda i complements. Hi passaran una setantena de marques. Hi haurà activitats lúdiques per a tots els públics i furgoteques. Avui, a les 17.30 h, cercavila El gran circ, amb el grup Fadunito. A les 18.30 h, encesa de llums. A les 19.30 h, presentació de la Galet amb la pallassa Clara. Dissabte, a les 12 h, ballada de nadales amb el grup de ball en línia del Casal Cívic la Llar. A les 17 h, animació familiar amb Jaume Barri. Diumenge, a les 12 h, taller infantil 25 dies per arribar a Nadal, a càrrec de Bernadete Cuxart. A les 17 h, taller de dansa a càrrec de GiroenDansa. A les 18 h, xocolatada popular. Més informació a gironella.cat.

IGUALADA

  • «De residus a jocs!». Divendres, de 18 a 20 h, a l’Ateneu Igualadí, 8a edició del Repair Cafè Igualada, espai col·laboratiu per reparar petis aparells. Gratuït. En la Setmana Europea de Prevenció de Residus. Més informació i inscripcions: www.espaimalla.cat.
  • Encesa de llums de Nadal. Divendres, a les 19.30 h, amb sis escenaris al passeig Verdaguer, inauguració amb un espectacle interactiu, amb la participació de les Cuques de Llum i nous personatges sorpresa.
  • Festa Major Alternativa d’Hivern. Divendres, a les 19 h, al Casal Popular El Foment, visionat del documental No other land i col·loqui amb l’experiència de la Sofia, membre de la Global Summud Flotilla, que va intentar arribar a Palestina lliure. A les 20.30 h, pregó a càrrec de La Torreta i vespre de glosa. A les 22.30h, joc de La sardina pel centre. A les 23 h, torneig de parells i senars. A les 00 h, karaoke. Dissabte, a les 11.30 h, al Casal Popular El Foment, càpsula formativa sobre cultura popular, a càrrec de l’Escola Guillem Agulló – Òmnium Anoia. A les 12 h, Diada dels Voladors, amb cercavila pels carrers del centre de la ciutat amb els trabucaires d’Igualada, el Ball de Gitanes d’Igualada i els Gegants de Xauxa. A les 13 h, al Casal Popular El Foment, vermut i torneig de bitlles catalanes. A les 16 h, a la plaça Pius XII, gimcana per als infants Fura del Faustet. A les 16 h, al Casal Popular El Foment, introducció al joc de cartes del Truc Mallorquí. Cal inscripció. A les 18.30 h, a la plaça Pius XII, 2a edició de La Bèstialada, cercavila popular. A les 20 h, joc d’escapada pel centre, Escapa-Faust! A les 21.30 h, al Casal Popular El Foment, sopar popular. 7 euros. A les 23.30 h, proves Xupi Faust. A les 00 h, PD al Foment. Organització: La Coll@nada. Més informació a www.lacollanada.cat.
  • Mercat d’antiguitats, art i col·leccionisme. Diumenge, a partir de les 9 h, al passeig Verdaguer. Com cada darrer diumenge de mes.

MAIANS

  • Festa major. Dissabte, a les 16 h, a la plaça de l’Era, sortida amb bicicleta pels voltants del poble. En acabar, xocolatada. A les 21 h, al Centre, sopar de festa major. 15 euros i 8 euros per a infants fins a 8 anys. Cal haver fet reserva. A les 23 h, bingo solidari amb La Marató. Diumenge, a les 10.45 h, a l’església, missa de festa major amb l’acompanyament de la Cor Flor de Boix. A les 11.30 h, a la plaça de l’Era, vermut musical popular. A les 18 h, al Centre, teatre: Quant temps em queda?, a càrrec de l’AR de Fals. Amb taquilla inversa.

MANRESA

  • Plaça de Nadal. Des de divendres i fins al 6 de gener, la plaça Sant Domènec acollirà la Caseta de la Fada Belluerna, atraccions, tallers, música i sorpreses per gaudir en família. Avui, a les 17.30 h, espectacle d’encesa de llums de Nadal amb l’aparició especial de la Fada Belluerna. Els divendres, dissabtes i diumenges de l’1 al 24 de desembre, a les 18 h, espectacle d’encesa del Calendari d’Advent. D 18 a 20 h, es podrà veure la Fada Belluerna a la seva caseta. A la plaça Fius i Palà hi haurà La llum d’acollida, instal·lació artística de l’Associació d’Artistes Visuals de la Catalunya Central. A sant Domènec hi haurà també un tobogan gegant i un carrusel, que es podran utilitzar cada dia d’11 a 14 i de 16 a 21 h (excepte els dies que els infants van a escola).
  • Fira de Sant Andreu. Divendres, dissabte i diumenge, al passeig Pere III, mostra d’artesania i comerç al carrer. Hi haurà exposició i venda de vehicles de segona mà a la plaça de la Font de les Oques. Divendres i dissabte, de 18 a 21 h, TastAndreu, vine i tasta al Passeig, activitat gastronòmica als bars i restaurants de l’entorn de la Fira de Sant Andreu. Tapes acompanyades de beguda: 4 euros. Divendres i dissabte, de 17 a 20 h, a la plaça Neus Català Pallejà, i dissabte, d’11 a 13 h a la Plana de l’Om, activitat per als infants: Del comerç amb valors. Han d’aconseguir targetes amb valor que estan amagades a diferents botigues del centre de Manresa. Organització: Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa i l’Ajuntament de Manresa. Dissabte, de 16.30 a 19.30 h, i diumenge, de 10 a 13 h, visita teatralitzada a l’Hospital de Sant Andreu, a càrrec de l’Associació Cultural Anderdocs, per fer reviure escenes reals i quotidianes dels més de 760 anys d’història documentada de l’hospital. Preu: 3 euros. Cal reservar plaça a santandreusalut.cat/actualitat. Dissabte i diumenge, a les 12 h, a la plaça Neus Català Pallejà, tast d’escudella eleborada pel cuiner Nani Sala. Els infants podran elaborar la seva pròpia pilota de carn per al caldo. A la plaça Anselm Clavé, en horari comercial, música de Dj. Diumenge, d’11 a 13 h, al passeig de Pere III i rodalies, plantada i cercavila de gegants. Des de les 10 i fins a exhaurir les articles del sorteig, a la plaça Neus Català Pallejà, tómbola solidària a benefici de La Marató. Preu de la butlleta: 4 euros.
  • Mini-Pop, el mercat de segona mà infantil. Dissabte, de 10 a 13.30 h, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, mercat on els infants podran intercanviar i comprar articles de segona mà. Entrada gratuïta. Organitza: Associació de Veïns Ctra. Santpedor, Pla de Desenvolupament Comunitari de la FAVM, Museu de l’Aigua i el Tèxtil i Parc de la Séquia.
  • 12a Festa infantil Els Trullols Parc. Diumenge, d’11 a 14 h, a l’aparcament exterior dels Multicinemes Bages Centre, matinal d’activitats gratuïtes per a infants amb màgia, animació musical, jocs tradicionals, inflables, personatges i pinta cares, entre altres. A les 11.30 h, actuació del Magic Pol i, seguidament, animació amb Jordi Callau. Organitza: Associació d’Empresaris Els Trullols Parc.
  • «Cossos sota pressió: mirades crítiques per la diversitat corporal». Diumenge, a les 10.45 h, a l’Espai Plana de l’Om, taula rodona sobre pressió estètica. Durant el matí es podrà visitar l’exposició del projecte col·laboratiu de l’alumnat de batxillerat d’Arts Plàstiques de l’institut Lluís de Peguera. A les 12.30 h, a la plaça de la Plana de l’Om, Sucar pa, vermut dinamitzat per l’artista Zinteta. Cal fer inscripció.

MONTSERRAT

  • Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Diumenge, de 8 a 15 h, a la plaça sant Jordi, trobada anual de la Federació d’escudellers, sopes i ranxos. Dilluns, a les 18 h, encesa de llums de Nadal de Montserrat.

ELS PRATS DE REI

  • Encesa de llums de Nadal. Diumenge, a les 17.30 h, al parc de la piscina municipal, xocolatada a benefici de La Marató, cantada de nadales dirigida per Isabel Gallego, sorteig de paneres i ruta de decoracions de Nadal.

PUIGCERDÀ

  • Festa de l’encesa de llums de Nadal. Divendres, a les 18 h, a la plaça de Santa Maria, vespreig amb Dj Rabat. A les 19.30 h, espectacle de dansa amb Pas a Pas Gym Dance. A les 19.45 h, encesa de llums de Nadal i coca per a tothom,
  • Sant Andreu de Vilallobent. Diumenge, a les 12.15 h, missa solemne i cantada dels Goigs de Sant Andreu. A les 14 h, al local social, dinar de germanor. 27 euros. Cal haver fet reserva. A les 16.30 h, ball amb Nando i els seus teclats. Organització: Associació d’Actes Culturals de Vilallobent.
  • Quintos del poliesportiu. Diumenge, a les 17.30 h, al local social del club. Organització: seccions de natació i curling del Club Esportiu Puigcerdà.

SANT FRUITÓS DE BAGES

  • Fira d’antiguitats i col·leccionisme. Dissabte, com cada últim dissabte de mes, de 9 a 14 h, al carrer Eugeni d’Ors, al costat de la Màquina de Batre. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages.
  • 11a Refesta: mercat d’intercanvi i objectes de segona mà. Dissabte, de 10 a 13.30 h, a la plaça Onze de Setembre i Cobert de la Màquina de Batre. Parades, tallers de manualitats, i 2a autòpsia de residus. A les 10 h, actuació i taller d’Instruments Trastocats amb Ferran Casajoana. A les 11 h, xocolatada. En la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

SANT MARTÍ DE TOUS

  • Desfilada solidària. Dissabte, a les 19 h, a la Casal del Teatre Nu, esdeveniment organitzat per l’Estenedor amb la participació de la gent del poble i roba donada per particulars i la marxa Aware, creada per l’anoienca Sílvia Rodulfo. La roba se subhastarà i la recaptació es destinarà a la Llar Escola de Vida de Santa Coloma de Queralt. Cal confirmar l’assistència al 629 824 055.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

  • 22è Mercat de 2a mà i intercanvi. Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça de l’ajuntament. Xocolatada per als participants a càrrec de Ceps i Manduca. En el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus.

SANTPEDOR

  • 21a Matinal solidària. Diumenge, de 9.30 a 14 h, al recinte de Cal Llovet. Parades, activitats, actuacions, esmorzar i dinar. Organització: Ampa Escola Riu d’Or.

SÚRIA

  • Santa Bàrbara. Divendres, a les 18.30 h, al saló de plens, presentació del llibre Puerta a ningún sitio, càrrec dels autors, Isabel Pellejero i Eduard Musulén. Dissabte, de 10 a 13 h, a la plaça de Sant Joan, festa infantil: actuacions, activitats esportives, castells inflables, contacontes, taller d’entitats, manualitats, botifarrada, lliurament de premis...
  • «Caçadors de tions». Dissabte, a les 11 i a les 17 h; i diumenge, a les 11 h, al Poble Vell, activitat familiar per crear el propi tió. Cal fer reserva prèvia a turismesuria.fila12.cat.

