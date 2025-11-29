10 € de descompte per anar a veure El Darrer Viatge
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10 € de descompte per veure El Darrer Viatge de Pep Tines.
Dos homes grans, el Hans i el Raúl, casats, fan un darrer viatge per diversos llocs, ciutats i països on havien viscut la seva història d’amor. Un viatge de comiat perquè un d’ells està malalt i pressenten que és a les acaballes de la seva vida. Volen reviure aquells moments feliços, plàcidament, tranquil·lament.
En un moment del viatge esdevé l’inevitable i el Hans mor. El Raúl queda en estat de xoc i no sap assumir la mort del seu estimat. Continua el viatge en una fugida cap el no-res, en un deliri extrem, un col·lapse mental que no el deixa discernir entre el món real i el món quimèric que va generant dins el seu cap.
Divendres 5 de desembre, a les 20 h. Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
