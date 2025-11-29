10 € de descompte per veure Pots ser tu, puc ser Jo
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10 € de descompte per veure Pots ser tu, puc ser Jo.
‘Pots ser tu, puc ser jo’ és una obra de teatre documental a partir de l’experiència d’un grup de persones que han patit en la seva família o en la seva pròpia persona la dura realitat de les malalties mentals en l’adolescència.
Dues mares i dues filles adolescents relaten en primera persona les seves vivències en matèria de salut mental atès que les filles pateixen depressió i trastorn alimentari per diferents causes. Des de la perspectiva de les dues generacions es tracten temes com l’assetjament escolar, els abusos sexuals, les xarxes socials, l’autoimatge, les autolesions, el suïcidi i com els problemes de salut mental afecten tota la família. Juntes emprenen un viatge catàrtic i cru en què no es maquilla la salut mental, però que transmet un missatge d’esperança i, sobretot, de la importància de demanar ajuda.
Dijous 11 de desembre, a les 19 h. Sala petit del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
