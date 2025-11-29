Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

12 € de descompte per anar a escoltar l'Orquestra Rosaleda

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 12 € de descompte per anar a escoltar l'Orquestra Rosaleda.

L’Orquestra Rosaleda celebra 80 anys de trajectòria! La formació, que ha actuat per tot Catalunya i part de l’estranger, ha esdevingut tot un referent de les orquestres de la Catalunya Central.

En aquesta ocasió l’Orquestra Rosaleda, en formació de concert, ens delectarà amb un viatge fresc i engrescador a través de la música. Interpretarà diversos estils i gèneres musicals per recordar la música d’ahir i d’avui, els grans clàssics del teatre musical o del cinema, sense oblidar tampoc la música de casa nostra amb picades d’ull als tradicionals concerts de Festa Major.

Dimarts 9 de desembre, a les 18 h. Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

