15 € de descompte per escoltar Blaumut al Teatre Kursaal
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 15 € de descompte per escoltar Blaumut.
La banda d’himnes tan coneguts com ‘Pa amb oli i sal’ o ‘Bicicletes’, torna al Kursaal per presentar el seu últim treball: ‘Abisme’.
El sisè disc de la formació integrada per Xavi de la Iglesia, Vassil Lambrinov, Oriol Aymat, Manuel Krapovickas i Toni Pagès explora els propis abismes, saltant-hi, superant-los i construint-hi a sobre, amb la voluntat d’un explorador que s’hi enfronta des de la curiositat i la intuïció.
Ho fa a través de relats concrets, d’imatges i sensacions en què les segones lectures tenen un pes molt rellevant. Relats poètics que es mesclen amb unes polides i brillants melodies de pop, marca de la casa, amb incursions en sonoritats d’altres gèneres i amb una bona dosi d’experimentació amb els instruments de cambra, l’electrònica o el pop-rock.
Divendres 12 de desembre, a les 20 h. Sala gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
