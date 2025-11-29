7 € de descompte per anar a escoltar Inma Serrano al Teatre Kursaal
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 7 € de descompte per escoltar Inma Serrano.
Inma Serrano és una vella amiga d’El Club de la Cançó. L’any 2008 va ser l’última de les tres vegades que l’hem tinguda el teatre Kursaal. Durant tots els anys que han passat des de llavors, més enllà de les cançons que ha fet i dels discos que ha publicat, ha dut una intensa activitat musical en molts fronts.
L’any passat va complir els 30 de carrera, els que van del seu èxit ‘Cantos de Sirena’ fins l’edició de la seva versió de la coneguda havanera ‘La Paloma’ en 10 idiomes, entre els quals el català, el grec o el portuguès.
El concert que ens presentarà serà doncs com una celebració de tota la seva trajectòria, i abans d’haver-la escoltat ja sabem que se’ns farà curt.
Dijous 4 de desembre, a les 19 h. Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
- La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
- El 'castell' abandonat a quinze minuts de Berga que s'ha convertit en una joia pels tiktokers i grafiters
- Núria Parlon: 'Les rates es menjaven les instal·lacions del parc de Bombers de la Catalunya Central
- El millor formatge de búfala del món fet a Moià, nascut d’uns inicis difícils: 'Ens costava molt de vendre
- Dos incidents a la C-16 en sis minuts de diferència
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu