7 € de descompte per anar a escoltar Inma Serrano al Teatre Kursaal

Inma Serrano

Inma Serrano

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 7 € de descompte per escoltar Inma Serrano.

Inma Serrano és una vella amiga d’El Club de la Cançó. L’any 2008 va ser l’última de les tres vegades que l’hem tinguda el teatre Kursaal. Durant tots els anys que han passat des de llavors, més enllà de les cançons que ha fet i dels discos que ha publicat, ha dut una intensa activitat musical en molts fronts.

L’any passat va complir els 30 de carrera, els que van del seu èxit ‘Cantos de Sirena’ fins l’edició de la seva versió de la coneguda havanera ‘La Paloma’ en 10 idiomes, entre els quals el català, el grec o el portuguès.

El concert que ens presentarà serà doncs com una celebració de tota la seva trajectòria, i abans d’haver-la escoltat ja sabem que se’ns farà curt.

Dijous 4 de desembre, a les 19 h. Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

