Les millors propostes per al Pont de Desembre
Fires de Nadal, mercats, pistes de patinatge... consulta totes les activitats que pots fer aquest cap de setmana a les comarques de la regió central
Regió7
BAGÀ
Mercat d’olis i vins. Diumenge, tot el dia, a la plaça de l’Ajuntament. Parades d’olis nous i vins reposats, i vermuts i altres aliments com embotits, formatges, productes sense gluten...
BERGA
Cercavila i festa d’encesa dels llums de Nadal. Divendres, a les 18 h, sortida dels Robobops de la plaça Sant Joan fins a la plaça Sant Pere passant pel carrer Major. A partir de les 18.30 h, a la plaça Sant Pere, actuació del quintet de metall de l’Escola Municipal de Música de Berga, encesa de l’arbre i els llums de Nadal i espectacle dels Robobops. Per acabar, coca i xocolata per a tothom.
13a Fira del Joc i de Nadal. Dissabte, de 10 a 20 h, a la plaça Viladomat i al passeig de la Indústria. Exposició i venda de jocs i fira de productes d’alimentació i artesania que es completa amb tallers, exhibicions, jocs de proximitat, l’espectacle familiar de la companyia Tonietti (18 h). Entre les novetats, un espai dedicat al puzle amb un repte cooperatiu, taller de construcció d’estels amb materials reciclats, exhibicions de ió-io i kendama, lluita medieval amb espases toves i llançament de fletxes amb arc... Organització: Cia. de Jocs l’Anònima i Ajuntament de Berga. Més informació a www.ajberga.cat.
Mercat del regal de Nadal. Dissabte i diumenge, d’11 a 22 h; dilluns, d’11 a 20 h; divendres 12 de desembre, de 17 a 22 h; dissabte 13 de desembre, d’11 a 22 h; i diumenge 14 de desembre, d’11 a 20 h; a l’església de Sant Francesc. Comerç de proximitat, tallers infantils, concerts i pista de patinatge. Hi haurà trenet de Nadal els dies 6, 7 i 8 i 13 i 14 de desembre, d’11 a 14 i de 17 a 20 h, amb parades de la plaça de la Creu i la plaça Cim d’Estela. Activitats: dissabte, de 17 a 19 h, taller: Fem galetes de gingebre ‘falses’. A les 19 h, actuació de Quarta Justa, nadales a cappella. Diumenge, a les 11.30 h, contacontes Un Nadal màgic. A les 18 h, actuació de Dali Guitar (blues, jazz i soul). Dilluns, d’11 a 14 h, taller de manualitat: Fem un raconet de Nadal. A les 19 h, actuació de Rumblin Jazz Band Trio. Dissabte 13 de desembre, d’11 a 14 h, taler: Fem follets de bosc per decorar l’arbre. A les 18 h, actuació de N’Clau Vocal (gòspel). Diumenge 14 de desembre, d’11 a 14 h, cartes per al patge reial. A la tarda, baixada de torxes des de Queralt. Inscripció: 10 euros. A benefici de La Marató.
Pista de patinatge. En el marc del Mercat del regal de Nadal, situada a la plaça Pare Antoni Baylina (aparcament de l’Escola Municipal de Música). Oberta els dies 6,7 i 13 de desembre, d’11 a 22 h; 8 i 14 de desembre, d’11 a 20 h; 12 de desembre, de 17 a 22h; i 9,10 i 11 de desembre, de 17 a 19.30 h. Tiquets a les botigues de Bergcomecial i a la mateixa pista.
Artesania de Nadal. Del 9 al 16 de desembre, al local de Ginkgo APAC Berga (carrer Ciutat, 6), venda d’artesania de Nadal. Obert els dies 9, 10, 11, 12, 15 i 16, de 17 a 19 h; i el dia 13, d’11 a 13 h.
COANER
Pessebre a Coaner. Dissabte, a les 9 h, sortida des del Pla de la Font de Súria, caminada, plantada del pessebre, esmorzar, parada de records i nadales amb el suport de cantaires de la Societat Coral La Llanterna i la coral Sòrissons de l’Escola Municipal de Música. Organització: Amics de Coaner.
ESPARREGUERA
Obertura especial de l’Espai de la Terrissa. Des de diumenge i fins al 4 de gener, oberta els diumenges, de 10 a 13 h, al carrer de la Passió, 4. És un nou equipament dedicat a la interpretació del passat terrissaire de la vila. Compta amb el darrer forn de llenya per a la cocció de la terrissa i amb una col·lecció de peces de terrissa populars i utilitàries. Entrada gratuïta.
L’ESTANY
32a Fira de Tardor. Dilluns, de 8 a 13 h, 54è Concurs de pintura ràpida. De 9 a 14 h, al centre del poble, parades d’artesania i alimentació. De 10 a 14 h, portes obertes al claustre del monestir. A les 10 h, tirada de bitlles catalanes. A les 11 h, presentació del llibre Nit al Serrat dels Lliris, a càrrec de l’autor, Josep Biayna. D’11 a 13 h, venda de cava de l’Estany i intercanvi de xapes. A les 11.30 h, taller de percussió amb Percumusic. Per a totes les edats. A les 12 h, vermut i concert amb la música de violí de Mireia Puigmal. A les 14 h, entrega de premis del concurs de pintura ràpida. A les 18 h, al Cine, ball amb Pere del grup Blue Moon. Més informació a www.estany.cat.
GIRONELLA
5è Mercat de Nadal. Fins al 21 de desembre, obert els divendres a la tarda, i els dissabtes, diumenge i festius, matí i tarda, a la plaça de l’Estació. 18 casetes de fusta amb productes nadalencs, artesania, moda i complements. Hi passaran una setantena de marques. Hi haurà activitats lúdiques per a tots els públics i furgoteques. Avui, a les 18 h, micro obert de poesia i música a càrrec de CalamArts en Tinta i la guitarrista Coral Oro. Dissabte, a les 12 h, actuació de dansa Elles ballen soles. A les 12 h, taller Nadal amagat. A les 18 h, actuació dels gegants ossos de peluix. Diumenge, al matí i a la tarda, experiència immersiva a la bola de Nadal. A les 12 i a les 17 h, taller familiar d’espelmes. Més informació a gironella.cat.
Fira de la Puríssima. Dilluns, a les 8.45 h, inici de la fira amb el llançament de tres coets. Durant tot el matí, a la plaça de la Vila, parades d’alimentació i artesania; al Casal Cívic, 2a exposició de pintura; sota el Pont Vell, pessebre de Gironella. De 9 a 11 h, a la plaça de l’Església, esmorzar popular. 6 euros. A les 11 h, a la placeta del carrer del Pont Vell, tast de blat de moro escairat. A les 11.15 h, des de la plaça de l’Església fins a la plaça Dr. Armengou, cercavila de gegants amb la participació de 8 colles. A les 12 h, a l’Espai Santa Eulàlia, presentació del conte La Fada de les calcetes i els calçotets de colors, de Judith Mas. En acabar, taller gratuït de la il·lustradora del Conte, Bernadette Cuxart. A les 12.30 h, a la plaça Dr. Armengou, ballada final dels gegants.
IGUALADA
Niu Màgic de Cal Font. Cada dia fins al 24 de desembre, a les 19 h, calendari d’advent amb els fanalers, que encendran una bombeta i explicaran una petita història als infants. A les 19.15 h, al costat, a l’Escenari Màgic, hi actuaran entitats, corals, grups i escoles d’arts de la ciutat. La programació es pot consultar a l’aplicació mòbil AgendaIgualada.
Fira de la Santa Llúcia. Els dies 6, 7, 8, 13, 14, 20 i 21 de desembre, de 10 a 14 i de 17 a 20.30 h, a la plaça Pius XII, parades especialitzades en decoració, guarniments i figuretes de pessebre. Ampli ventall d’activitats familiars: contacontes, tallers, jocs, teatre, música i espectacle itinerant Zeppelin, que recorrerà els carrers del nucli antic.
«Fem cagar el tió!». Des de dissabte i fins al 13 de desembre, a les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament, espectacle participatiu i cagada del tió compartida per les famílies. Dissabte, a les 17 h, jocs gegants i espai per a nadons. Diumenge, a les 12 h, espectacle itinerant Zeppelin. Dilluns, a les 12 h, contacontes nadalenc amb Laia Contes.
LLÍVIA
Outlet Cerdanya. Fins diumenge, de 10 a 20.30 h, al poliesportiu, amb motiu del Pont de la Purísssima.
Quina de l’AFA de l’escola Jaume I. Dissabte, a les 19 i a les 21 h, al poliesportiu.
MANRESA
Plaça de Nadal. Fins al 6 de gener, la plaça Sant Domènec acollirà la Caseta de la Fada Belluerna, atraccions, tallers, música i sorpreses per gaudir en família. Els divendres, dissabtes i diumenges fins al 24 de desembre, a les 18 h, espectacle d’encesa del Calendari d’Advent. De 18 a 20 h, es podrà veure la Fada Belluerna a la seva caseta. A la plaça Fius i Palà hi haurà La llum d’acollida, instal·lació artística de l’Associació d’Artistes Visuals de la Catalunya Central. A sant Domènec hi haurà també un tobogan gegant i un carrusel, que es podran utilitzar cada dia d’11 a 14 i de 16 a 21 h (excepte els dies que els infants van a escola).
Festa de la Purísssima. Dissabte, a les 11.30 h, visita guiada a la capella dels Favets i a espais emblemàtics de la basílica de la Seu, a càrrec de l’Associació Amics de la Seu. Preu: 7 euros. Cal reserva prèvia a gestio@seudemanresa.cat o 93 872 15 12. Diumenge, a partir de les 10 h, passada de la bandera de la Puríssima pels carrers del centre de Manresa, amb la participació d’entitats de la ciutat. Dilluns, a les 11 h, missa solemne amb la Capella de Música de la Seu. En acabar, processó per l’interior de la basílica i salves dels Trabucaires de Manresa. A les 17 h, processó pels carrers del centre històric amb la imatge de la Immaculada, el penó i la bandera. Més informació a seudemanresa.cat.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. Dissabte, de 12 a 17 h, a les places, El Pessebre Vivent al Mil·lenari de Montserrat. A les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Diumenge, a les 12.30 h, a la sala Puig i Cadalalfch del Museu de Montserrat, espectacle de titelles Pau i Treva. Entrada lliure. A les 16 h, a la basílica, Cantata de Sant Nicolau de Benjamin Britten, en el marc del Festival de Música del Mil·lenari. A càrrec de l’Escolania, la Capella de Música de Montserrat i un grup d’escolanes de la Schola Cantorum, el Nexus Piano Duo, l’Orquestra Terrassa 48 i l’organista Mercè Sanchís. Entrada lliure. Dilluns, a les 11 h, a la basílica, missa de la solemnitat de la Immaculada Concepció. Entrada lliure. A les 18.45 h, a la basílica, vespres de la solemnitat de la Immaculada Concepció i Te Deum del Mil·lenari de Josep Ollé, amb l’Escolania, la Schola Cantorum i l’Orfeó Català. Entrada lliure.
MURA
La Festa del Tió. Des de dissabte i fins al 6 de gener, exposició de tions oberta per tot el poble, a càrrec del veïnat. Cadascú té el seus tempos, i es van presentant quan volen. Hi haurà parades de productes artesanals i tallers diversos els caps de setmana i festius des de dissabte i fins al 21 de desembre. Aquesta edició hi haurà un operatiu de mobilitat especial.
PUIGCERDÀ
Quinto de Vilallobent. Divendres, a les 21.30 h, al local social. Reserva de cartrons: 661 755 633.
Mercat trimestral. Dissabte, tot el dia, a la plaça de Santa Maria i Herois, amb parades de productes artesans i comarcals.
Arbre dels desitjos. Dissabte, d’11 a 20 h, a l’Espai Campanar, es podrà penjar una bola solidària en benefici de La Marató. De 16 a 20 h, venda de vi calent, xocolata i cerdans. A les 19 h, actuació de Dansart Cerdanya. A les 20 h, proclamació del resultat recaptat. Organització: AUCer i Ajuntament.
Mercat de Nadal de segona mà. Diumenge, als jardins del Consell Comarcal, mercat d’ocasió, rastrillo, vide-granier. Organització: Associació Dones de Cerdanya.
Quinto de la Penya Barcelonista de Puigcerdà. Diumenge, a les 17 h, a la rambla Josep Maria Martí, 12. Obert a tothom. En funció dels partits del Barça pot variar l’hora. Confirmar al 680 735 833 (Pere).
Quina del poliesportiu. Diumenge, a les 17.30 h, al local social del club. Organització: seccions de natació i curling del Club Esportiu Puigcerdà.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Encesa de les llums de Nadal. Divendres, a les 18 h, a la plaça de l’Església, espectacle familiar per portar la llum a tot el municipi, rua fins al Cobert de la Màquina de Batre i xocolatada.
Mercat de Nadal. Els dies 6, 7, 8, 13, 14, 20 i 21 de desembre, de 10 a 14 i de 17 a 21 h, al Cobert de la Màquina de Batre, parades d’artesania i comerç local. Tallers infantils, actuacions musicals i tradicions de Nadal. Dissabte, a les 11 h, inauguració del mercat. De 12 a 13 h, visita del Pare Nadal. A les 13 h, actuació de Jazz amb Alma Acústic. A les 19 h, actuació Els Makantes. Diumenge, de 10 a 12 h, taller d’espelmes. De 12 a 14 h, actuació del Mag Caru. De 17 a 18 h, contacontes amb Antònia Molera. A les 19 h, actuació de 3 en Punt. Dilluns, d’11 a 13 h, taller de pintacaganers. Cal inscripció. De 18 a 19 h, visita de Pare Nadal. A les 19 h, actuació de Judit Vila.
Patinatge sobre gel. Des d'aquest divendres i fins al 25 de gener, de dilluns a dijous, de 17 a 21 h; i divendres, dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14 i de 17 a 21 h, a la plaça Onze de Setembre. Venda d‘entrades en línia.
SANT JULIÀ DE CERDANYOLA
Fira-faia. Dissabte, a partir de les 16 h, a la plaça de l’Església i entorn, obertura de la fra d’artesans i productes de proximitat. De 16 a 20 h, al voltant de l’església, exposició de fotografies del 21è Concurs de fotografia d’Instagram de la Fia-Faia’24. A les 16.30 h, a la plaça de l’Església, presentació del conte Nervis d’una nit de falles, de Mart Hurtado. A les 17.30 h, a la plaça de l’Església, L’ànima de a Fia-Faia, petita representació teatral que inclourà la construcció i crema de fia-faies. A les 18 h, concert i taller de danses tradicionals càrrec del grup Auró i Allona Riera. De 16 a 20 h, espai per menjar i beure i, a la para de l’ajuntament, es podrà fer un tast de formatge amb codonyat i i calent.
SANT MARTÍ SESGUEIOLES
2n Mercat de Nadal. Dissabte, d’11 a 21.30 h; diumenge, de 10.30 a 19.30 h; i dilluns, de 10.30 a 14 h; parades d’artesania i gastronomia i activitats familiars. Dissabte, a les 11 h, a la capella del Roser, inauguració de l’exposició Art sostenible en fusta de Gabriela Colàs, en el marc del cicle cultural Ressons del Roser. A les 17.30 h, a la Font de la Plaça, pessebre vivent dels Prats de Rei. A les 18 h, encesa de llums a càrrec dels Pastorets de Calaf. A les 19.30 h, concert del Cor Galidaina. A les 21.30 h, concert de Gregotechno. Diumenge, a les 12 h, espectacle El tió és màgic, de Lo Cigronet. A les 17.30 h, a la Font de la Plaça, pessebre vivent dels Prats de Rei. A les 17.30 h, concert dels Pastorets Músics. A les 19.30 h, espectacle Aquafonia. Dilluns, a les 13 h, espectacle dels Bastoners de Copons. A les 14 h, dinar d’escudellada. Més informació a sesgueioles.cat.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
«Il·luminem el Nadal». Divendres, a les 19 h, al parc de la mare. Encesa de llums de Nadal. En acabar, coca amb xocolata per a tothom.
SANTPEDOR
Mercat de proximitat i de la rampoina + cerca del tió. Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça Gran U d’Octubre. A les 10.30 h, activitat de recerca del tió, amb inscripció prèvia. A les 11.30 h, taller de Nadal a càrrec del CAE. A les 12.30 h, concert de la santpedorenca Paula Jim.
LA SEU D’URGELL
La Seu Antic. Dissabte, com cada primer dissabte de mes, de 9 a 14 h, al passeig Pasqual Ingla i la plaça Joan Sansa, parades d’antiguitats i col·leccionisme.
SOLSONA
11a Fira del Tió. Dissabte, de 10 a 20 h, a la plaça Major, mercat de Nadal d’artesania, exposició i venda de tions als claustres de la catedral i activitats familiars i solidàries. L’associació d’artesans del Solsonès La Menestrala participa a la fira amb disset parades, i oferirà sortejos. També hi haurà paradistes de fora, a la plaça de la Catedral. El carrer de Sant Miquel acollirà vuit estands d’entitats locals. Avui, a les 18 h, a la plaça de la Catedral, 4t TióFest, espai gastrocultural del Gremi d’Hostaleria i Turisme del Solsonès, amb l’actuació de l’Orquestra Fantasia. Dissabte, d’11 a 14 i de 15 a 17 h, a la plaça de Palau, espai de circ: Circant. A les 11.30 h, amb inici a la plaça de la Catedral, Christmas Parade, amb Basin Streeet Band. A les 17 h, a la plaça de la Catedral, espectacle Que comenci la festa, amb Jaume Ibars. A les 19 h, a la plaça Major, lliurament de premis i encesa de l’arbre de Nadal. A les 01 h, a la sala polivalent, La Puríssima Fest amb Sergi Domene, Dj Capde, Dj Bacardit i Dj Monty. Ho organitza: Joventut Solsonina. Més informació a ajsolsona.cat.
SÚRIA
«Caçadors de tions». Dissabte 6 de desembre, a les 11 i a les 17 h; i diumenge 7 de desembre, a les 11 i les 17 h, al Poble Vell, activitat familiar per crear el propi tió. Cal fer reserva prèvia a turismesuria.fila12.cat.
Festa de la Puríssima a Cererols. Dilluns, a les 7.30 h, pujada del pessebre a Puig Alter. Xocolata desfeta, coca i mistela. Activitat gratuïta amb inscripcions prèvies: 677 55 70 16 o 615 94 78 37. A les 11 h, a l’església de Santa Maria de Cererols, missa cantada. A continuació, actuació del grup vocal Quarta Justa i acte d’inici de l centenari de la mort de Magí Fàbrega (1926-2026). A continuació, vermut popular.
