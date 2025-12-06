Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

16 € de descompte per anar a veure Mesures Extraordinàries

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 16 € de descompte per veure Mesures Extraordinàries de Carmen Marfà i Yago Alonso.

‘Mesures extraordinàries’ denuncia, amb humor i naturalisme, quant costa morir-se. També parla de la dignitat. Del llegat que ens deixen els nostres pares i de com els tornem allò que ens han donat. Dels rituals, de la importància que tenen per a la societat i de com cohesionen les famílies, siguin com siguin. Una reflexió des de l’humor sobre la mort, sobre les diferències entre joves i grans a l’hora d’encarar-la i sobre la importància d’acomiadar-se.

Què hi ha després de la mort? Despeses. I això ho sap perfectament el Toni. El seu pare acaba de morir, però aquesta no serà l’única mala notícia per a la família: no tenen diners per pagar la funerària.

El Toni no sap com explicar la situació a la seva mare, l’Aurèlia i, amb la complicitat de la seva filla Emma, intentarà dur a terme l’únic pla que se li acut: enterrar el pare pel seu compte.

Dissabte 13 de desembre, a les 20 h. i diumenge 14 de desembre, a les 18 h. Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

