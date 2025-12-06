Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

4 € de descompte per anar a escoltar Quartet Cantorum

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 4 € de descompte per anar a escoltar Quartet Cantorum.

El Quartet Cantorum, integrat per quatre companys que estan cursant el grup superior de cant líric al Conservatori Superior de Música del Liceu, ens oferiran un viatge a través de diverses cançons nadalenques.

El cicle 3/4 de música ens proposa un recital de nadales a càrrec del Quartet Cantorum.

El quartet, del qual en forma part l’exalumna del Conservatori de Música de Manresa Núria Castaño, interpretarà cançons tan conegudes com ‘Santa nit’, ‘Campana sobre campana’, ‘El noi de la mare’, ‘Adeste fideles’ o ‘White Christmas’, entre d’altres.

Diumenge 14 de desembre, a les 12 h. Auditori Plana de l’Om.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

