Entrades gratuïtes per veure Maure, el dinosaure al Teatre Conservatori

Maure, el dinosaure

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis entrades gratuïtes per veure Maure, el dinosaure de la Cia. Teatre Nu.

La Martina és una nena petita, valenta i pèl-roja. En Maure és un dinosaure blau, gros i de banyes blanques. Són amics inseparables. Comparteixen jocs, somnis i aventures.

Una història d'amistat, Cabells Pèl-Rojos i banys blanques!

Què faria la Martina sense en Maure? I en Maure sense la Martina? Esperem que no s’hagin de separar mai. Però... i si un dia ho haguessin de fer?

Gaudiu dels jocs i les aventures de la Martina i el seu gran amic: En Maure, el dinosaure.

A partir de 2 anys

Dissabte 13 de desembre, a les 17:30h. Al Teatre Conservatori de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

