Descobreix les millors fires i festes de Nadal per viure un cap de setmana inoblidable a la Catalunya central
Si t’encanten els plans nadalencs, les comarques centrals s’omplen de propostes imperdibles del 12 al 14 de desembre
Redacció
Manresa
BERGA
- Mercat del regal de Nadal. Divendres, de 17 a 22 h; dissabte, d’11 a 22 h; i diumenge, d’11 a 20 h; a l’església de Sant Francesc. Comerç de proximitat, tallers infantils, concerts i pista de patinatge. Hi haurà trenet de Nadal els dies 6, 7 i 8 i 13 i 14 de desembre, d’11 a 14 i de 17 a 20 h, amb parades de la plaça de la Creu i la plaça Cim d’Estela. Activitats: avui, de 17 a 19 h, taller de manualitat: Fem un raconet de Nadal. A les 19 h, actuació musical de Rumblin Jazz Band Trio. Dissabte, d’11 a 14 h, taller: Fem follets de bosc per decorar l’arbre. A les 18 h, actuació de N’Clau Vocal (gòspel). Diumenge, d’11 a 14 h, cartes per al patge reial de Bergacomercial. A la tarda, baixada de torxes des de Queralt. Inscripció: 10 euros. A benefici de La Marató. A les 16 h, sortida a peu des de Sant Francesc o en bus llançadora des de l aplaça de la Creu. A les 17 h, al santuari de Queralt, repartiment de torxes, del cançoner i degustació de vi calent. A les 17.45 h, cantada de nadales en català. A les 18.15 h, baixada de torxes. A les 19.15 h, cantada de nadales a Sant Francesc. A les 19.30 h, repartiment de coca i xocolata.
- Pista de patinatge. En el marc del Mercat del regal de Nadal, situada a la plaça Pare Antoni Baylina (aparcament de l’Escola Municipal de Música). Oberta els dies divendres, de 17 a 22h; dissabte, d’11 a 22 h; i diumenge, d’11 a 20 h. Tiquets a les botigues de Bergcomecial i a la mateixa pista.
- Fireta de Nadal. Divendres, dissabte i diumenge, de 9 a 13 i de 17 a 20 h, i divendres 19 i dissabte 20 de desembre, de 18 a 20 h, al local dels Castellers de Berga. Amb productes de proximitat i activitats culturals. Organització: Associació de Veïns i Veïns del carrer Major.
- Artesania de Nadal. Fins al 16 de desembre, al local de Ginkgo APAC Berga (carrer Ciutat, 6), venda d’artesania de Nadal. Obert els dies 9, 10, 11, 12, 15 i 16, de 17 a 19 h; i el dia 13, d’11 a 13 h.
- Berga Antic. Dissabte, de 10 a 14 h, al passeig de la Pau, sobre la benzinera. Fira d’antiguitats i col·leccionisme que es fa cada segon dissabte de mes.
CAPELLADES
- Mercat d’antiguitats. Diumenge, de 10 a 15 h, a la plaça Catalunya. Parades amb antiguitats, artesania, col·leccionisme, joguines, quadres, monedes, llibres, mobles, discs, jocs... Es fa cada segon diumenge de mes. Organització: Amics de les Antiguitats de l’Anoia i Ajuntament de Capellades.
CASTELLVÍ DE ROSANES
- Taller d’espelmes. Divendres, a les 17 h, al Casal. Donatiu: 5 euros. acte solidari amb La Marató a càrrec de Petits Caramellaires de Castellví.
- Cantada de les Llúcies. Dissabte, a les 10 h, a la plaça del poble. Organització: escola Mare de Déu de Montserrat.
- Bingo musical solidari. Diumenge, a les 18 h, al CCR. Hi haurà berenar solidari. A benefici de La Marató.
ESPARREGUERA
- Fira de Santa Llúcia. Dissabte, de 10 a 20 h, i diumenge, de 10 a 14 h, a la plaça de Santa Anna, carrers de l’Hospital i de Sant Miquel, parades de productes nadalencs, demostracions, tallers artesans i activitats lúdiques. Dissabte, de 10.30 a 13.0 i de 16.30 a 19.30 h, Circ a les golfes, taller de circ a càrrec de Los Herrerita. A les 11 i a les 17 h, jocs de medi ambient. A les 12 i a les 18 h, actuacions de Swing Engine Street Sextet. A les 12 h, al pati de l’escola MD de la Muntanya, mostra de dansa de La Rock Dance Center i MOV Estudi de Dansa. Diumenge, l’ADF i la Policia Local mostraran els seus vehicles. A les 12 h, a la plaça de Santa Anna, espectacle Le pétit Théâtre Ambulant, clown i teatre de carrer a càrrec de JAM (Jaume Jové).
- 6a Zambomba nadalenca. Dissabte, a les 17.30 h, a l’escola Taquígraf Garriga. Amb el Coro Rociero Brumas del Rocío de Sant Boi, Coro Rociero El Roure de Polinyà, Coro Rociero Los Cabales de Manresa i Coro Rociero Nuevos Comienzos d’Esparreguera.
- 43a mostra de pessebres. A la sala d’exposicions municipals, a càrrec del Col·lectiu de Pessebristes d’Esparreguera. Inauguració dissabte, a les 18 h. Oberta fins al 6 de gener. Horari: dijous i divendres, de 18 a 20 h; dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 13 i de 18 a 20 h. Els dies 25 de desembre i 1 de gener, de 18 a 20 h.
- Pessebre a l’església de Santa Eulàlia. Al vestíbul de l’església de Santa Eulàlia, des de dissabte i fins al 6 de gener. Horari: de 9.30 a 20 h (dimecres i diumenges només al matí).
- 28a Plantada el pessebre a la serra del Mas Manader. Diumenge, a les 9.30 h, sortida des de Can Comelles. Organització: Col·lectiu Esparreguerí de Recerques. Hi col·labora: Petjades de Colors.
- Obertura especial de l’Espai de la Terrissa. Fins al 4 de gener, oberta els diumenges, de 10 a 13 h, al carrer de la Passió, 4. És un nou equipament dedicat a la interpretació del passat terrissaire de la vila. Compta amb el darrer forn de llenya per a la cocció de la terrissa i amb una col·lecció de peces de terrissa populars i utilitàries. Entrada gratuïta.
GIRONELLA
- 5è Mercat de Nadal. Fins al 21 de desembre, obert els divendres a la tarda, i els dissabtes, diumenge i festius, matí i tarda, a la plaça de l’Estació. 18 casetes de fusta amb productes nadalencs, artesania, moda i complements. Hi passaran una setantena de marques. Hi haurà activitats lúdiques per a tots els públics i furgoteques. Divendres, a les 18 h, concert de versions de nadales a càrrec de l’artista local Coral Oro. Dissabte, a les 12 h, concert de l’EMMP i l’AAG. A les 17.30 h, audició de sardanes SardaNadales amb la cobla Contemporània. Diumenge, a les 12 h, taller infantil per pintar i decorar el caganer amb Caganer Experience. A les 17.30 h, combos amb l’Escola de Música Arsònika de Gironella. Més informació a gironella.cat.
GUIXERS
- 3a Fira d’hivern. Dissabte, de 10 a 14 h, parades d’artesania i de productes locals. Xocolatada benèfica. Plantada de l’arbre de Nadal amb cantada a càrrec de la coral Morunys. A les 14 h, Ollada de Guixers. Preu: 10 euros. Cal haver fet reserva. Amenitzat per l’Esperanceta de Casa Gassia.
- Quina-bingo. Diumenge, a les 18 h, al local cultural. Premis especials. Servei de bar.
IGUALADA
- Niu Màgic de Cal Font. Cada dia fins al 24 de desembre, a les 19 h, calendari d’advent amb els fanalers, que encendran una bombeta i explicaran una petita història als infants. A les 19.15 h, al costat, a l’Escenari Màgic, hi actuaran entitats, corals, grups i escoles d’arts de la ciutat. La programació es pot consultar a l’aplicació mòbil AgendaIgualada.
- Fira de la Santa Llúcia. Els dies 13, 14, 20 i 21 de desembre, de 10 a 14 i de 17 a 20.30 h, a la plaça Pius XII, parades especialitzades en decoració, guarniments i figuretes de pessebre. Ampli ventall d’activitats familiars: contacontes, tallers, jocs, teatre, música i espectacle itinerant Zeppelin, que recorrerà els carrers del nucli antic.
- «Fem cagar el tió!». Fins al 13 de desembre, a les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament, espectacle participatiu i cagada del tió compartida per les famílies. Dissabte, de 17 a 20 h, Joclògic: jocs d’enginy i lògica. Per a totes les edats.
- «Per un dimoni tens por? Aquí l’espero!». Diumenge, a les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament, espectacle dels Pastorets d’Igualada. De 10.30 a 13.30 h, Bici-Maton nadalenc. D’11 a 13 h, taller per decorar un mini avet de Nadal. Gratuït.
MANRESA
- Plaça de Nadal. Fins al 6 de gener, la plaça Sant Domènec acollirà la Caseta de la Fada Belluerna, atraccions, tallers, música i sorpreses per gaudir en família. Els divendres, dissabtes i diumenges fins al 24 de desembre, a les 18 h, espectacle d’encesa del Calendari d’Advent. De 18 a 20 h, es podrà veure la Fada Belluerna a la seva caseta. A la plaça Fius i Palà hi haurà La llum d’acollida, instal·lació artística de l’Associació d’Artistes Visuals de la Catalunya Central. A sant Domènec hi haurà també un tobogan gegant i un carrusel, que es podran utilitzar cada dia d’11 a 14 i de 16 a 21 h (excepte els dies que els infants van a escola).
- Fira de Santa Llúcia. Dissabte i diumenge, de 10 a 20 h, a la plaça Major, parades d’artesania de Nadal, flors, elements decoratius, productes d’alimentació i regals. També tió gegant, activitats infantils, animació musical, espectacles itinerants i degustació de vi calent. A la Baixada de la Seu, només dissabte, parades de ciris i espelmes i decoració nadalenca. Dissabte, de 9 a 20 h, al claustre de la Seu, ofrena de ciris a Santa Llúcia. De 12 a 14.30 h, Pintxo Loto de Santa Llúcia a establiments del centre històric. A les 17.30 h, espectacle itinerant de percussió a càrrec dels Batrakes. A les 18 h, cantada de nadales a càrrec de l’Orfeó Manresà. A les 18 h, espectacle Fades de Neu, de la companyia actua Produccions. A les 20 h, a la sala gòtica de la basílica de la Seu, recital de poesia Nadal en vers a càrrec de la companyia Els Carlins. Reserves a manresaturisme.cat. Diumenge, a les 13 h, ballada del Grup de Dansa Cor de Catalunya. A les 17 h, xocolatada. Programa d’actes completa a firamanresa.cat.
- La Rejoguina. Dissabte, d’11 a 20 h, a la plaça Sant Domènec. Iniciativa solidària i ecològica que consisteix a vendre joguines de segona mà a preu simbòlic. Els beneficis es destinaran al programa Dream que promou Sant’Egdio per lluitar contra la sida i la malnutrició a l’Àfrica subsahariana.
- Trobada d’antiguitats i col·leccionisme. Dissabte, de 9 a 14 h, a la plaça Europa. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Cardener.
- Pastorets de la residència d’avis de la Sagrada Família. Dissabte, a les 16.30 h, al centre cívic Joan Amades. Festa de Nadal en la qual el personal i els residents i usuaris del centre de dia faran la representació dels Pastorets, cantaran nadales i, per acabar, hi haurà torronada de germanor. Cal fer reserva trucant al 93 873 83 33.
- 22a Cursa per la Vida-Camina per la Marató. Diumenge, a les 9.30 h, rebuda dels participants al Centre d’Interpretació InfoSéquia (parc de l‘Agulla), per fer entrega de dorsals i recollir les darreres inscripcions. A les 11 h, inici de la cursa (9,76 m) i la caminada (5,16 km) per Pineda, Comabella i la Séquia. Preu: 12 euros, inscripció anticipada; i 15 euros, el mateix dia. Es poden ser a inscriu.me. En benefici de La Marató. Organització: Avinent Club Atlètic Manresa i Parc de la Séquia.
EL MIRACLE
- Festa de Nadal. Dissabte, a les 15.30 h, taller familiar Art i escultura amb filferro, a càrrec de David Lama, de l’Orri dels Ens. A les 17.30 h, El Miracle de Dionís, recorregut familiar i immersiu pel santuari i el celler. Gratuït. A les 19 h, presentació d’A Pagès. Llibre poemari il·lustrat, de Lola Casas, Angelina Solé i il·lustracions de Manel Ariza. A les 21 h, sopar de Nadal al restaurant del Miracle amb Territori de Masies. Àpat amb productes de proximitat i, en acabar, bingo nadalenc. Preu: 25 euros (beguda a part). Cal fer reserva a informacio@territoridemasies.cat o al 693 05 44 37.
MURA
- La Festa del Tió. Fins al 6 de gener, exposició de tions oberta per tot el poble, a càrrec del veïnat. Cadascú té el seus tempos, i es van presentant quan volen. Hi haurà parades de productes artesanals i tallers diversos els caps de setmana i festius fins al 21 de desembre. Aquesta edició hi haurà un operatiu de mobilitat especial.
NAVÀS
- Joc d’escapada nadalenc. Divendres, a les 17 h, a la plaça de l’Ajuntament. El dimoni li ha pres la roba al Rovelló i el vol tirar a la caldera. Caldrà trobar-lo. Inscripcions a www.entrapolis.com. Ho organitza: Ajuntament de Navàs, Raig.
- Mercat del Regal. Dissabte, d’11 a 21 h; i diumenge, d’11 a 15 h, al parc de l’Estació. Més de 30 parades, tastos, activitats infantils, concerts i sorteig amb articles de més de 50 establiments. Ho organitza: Encís. Hi col·labora: Ajuntament de Navàs.
PUIGCERDÀ
- Quinto de la Penya Barcelonista de Puigcerdà. Diumenge, a les 17 h, a la rambla Josep Maria Martí, 12. Obert a tothom. En funció dels partits del Barça pot variar l’hora. Confirmar al 680 735 833 (Pere).
- Quina del poliesportiu. Diumenge, a les 17.30 h, al local social del club. Organització: seccions de natació i curling del Club Esportiu Puigcerdà.
SALDES
- Empedra’t, 1eres jornades de muntanya a les valls del Pedraforca. Diumenge, a les 10 h, inauguració i benvinguda. A les 10.15 h, Forces de la terra i veus de la natura: protegir el nostre món, amb Núria Burgada, activista; i Albert Martínez, geòleg. A les 12 h, Pedraforca: història de les seves parets, amb Jordi Camprubí, alpinista; i Joan Martí, escalador i exguarda del refugi Lluís Estasen. A les 15 h, Preparats per l’aventura: seguretat, rescat i condició física, amb Xavi Zapater, bomber dels GRAE; i Carme Comellas, especialista en medicina esportiva. A les 16.30 h, Resiliència en primera persona: superar un accident greu, amb Piti Capella, piscoterapeuta i escaladora. A les 18 h, Sincronia màgica: l‘art de l’escalada extrema, amb Sílvia Vidal, escaladora, alpinista i Piolet d’Or 2021. Sorteig i cloenda.
SALLENT
- Fira de Santa Llúcia. Diumenge, a les 9.30 h, al passeig 1 d’Octubre (al parc Pere Sallés), obertura de portes de la fira d’artesania. A les 12 h, cultura popular. A les 13.30 h, vermut popular. A les 14.30 h, dinar popular. a les 16 h, espectacle d’animació infantil. a les 17.30 h, patge reial i rom cremat. A les 18 h, ball de bruixes. Organització: Agrupament Roques Albes.
SANT FRUITÓS DE BAGES
- Mercat de Nadal. Els dies 13, 14, 20 i 21 de desembre, de 10 a 14 i de 17 a 21 h, al Cobert de la Màquina de Batre, parades d’artesania i comerç local. Tallers infantils, actuacions musicals i tradicions de Nadal. Dissabte, d’11 a 12 h, visita del Pare Nadal. De 12 a 13 h, Fem cagar el tió de SF Comerç Actiu. Cal fer inscripció al punt d’informació. A les 13 h, actuació musical de Judit Vila. De 17 a 28 h, contacontes: Trencanous. De 18 a 19 h, actuació de l’esbart Som Riu d’Or. A les 19 h, actuació musical de Rewind (versions de rock). Diumenge, a les 11 h, espectacle participatiu Per Nadal fem un festival!. De 12 a 14 h, taller d’imans. De 17 a 18 h, visita del Pare Nadal. a les 18 h, actuació del cantautor Titu Martí. De 18 a 20.30 h, joc de pistes del Caganer, a càrrec de Cal Clic. Per a famílies amb infants de 5 a 12 anys. Cal fer inscripció a www.santfruitos.cat. A les 19 h, actuació musical de Jazz amb Merry Divas. Més informació a santfruitos.cat.
- Patinatge sobre gel. Fins al 25 de gener, de dilluns a dijous, de 17 a 21 h; i divendres, dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14 i de 17 a 21 h, a la plaça Onze de Setembre. Venda d‘entrades en línia.
- Trobada d’antiguitats i col·leccionisme. Diumenge, de 9 a 14 h, al carrer Les Bigues de Torroella de Baix. Com cada segon diumenge de mes. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Cardener.
SANT JOAN DE VILATORRADA
- Mercat de Nadal. Dissabte, de 16 a20.30 h, al carrer Major, més de 30 parades de comerços, artesania i entitats. A la plaça de l’Església es podrà visitar el Fumera. A les 17 h, a la plaça de la Ludoteca, cantada de nadales. Photocall en forma de bola de Nadal, taller de galetes, taller de manualitats infantils, photocall amb impressió instantània, taller d’escriptura de postals de Nadal, i visita dels pastorets de La Verbena. També hi haurà gastronomia.
- «Un poble de conte». Diumenge, d’11 a 12.50 h, inici al pati de la Xemeneia de Cal Gallifa, recorregut ple de sorpreses que acabarà amb el Tió de Nadal. Cal haver fet inscripció a www.santjoanvilatorrada.cat. Idea original, direcció i producció: El SAC-La Nit dela Carbassa.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
- Pessebre vivent de l’escola Fedac. Divendres, a les 18 h, a la plaça Catalunya.
- Pessebre al cim del Puigsoler. Diumenge, col·locació del pessebre, memorial Ramon Giralt i Calsina, a càrrec del Centre Excursionista Sant Vicenç de Castellet. Més informació: 93 833 10 97 o cesvcastellet.wixsite.com.
- 23a Jornada 12 hores de modelisme ferroviari. Diumenge, de 10 a 14 i de 16 a 20 h, al local d’ASVICAF. Festa del soci i col·laboració solidària amb La Marató.
SANTPEDOR
- 2n Mercat de Nadal. Dissabte, d’11 a 20 h; i diumenge, de 10 a 14 h, a la plaça Gran U d‘Octubre, la plaça de l’Església i la plaça de la Font, amb artistes locals, parades diverses i activitats per a totes les edats. Inclourà el joc Busquem el tió pels aparadors, sessions de contacontes amb Martulina Divina, concerts de la coral de la Llar d’Avis i de l’Escola Municipal de Música. Dissabte, a les 17 h, i diumenge, a les 12.30 h, cagada del tió. Més informació a www.santpedor.cat.
- Pessebre vivent. Dissabte, a les 18 h, a l’escola Llissach. Organització: Ampa Escola Llissach.
SÚRIA
- «Caçadors de tions». Dissabte, a les 11 i a les 17 h; i diumenge, a les 11 i les 17 h, al Poble Vell, activitat familiar per crear el propi tió. Cal fer reserva prèvia a turismesuria.fila12.cat.
- Quina de Nadal. Dissabte, a les 18 h, a l’escola Francesc Macià. Activitat oberta a tothom. Premis, bikinada i servei de bar. Organització: AFA de l’escola Francesc Macià.
- Fira de Nadal i entitats. Diumenge, a les 9 h, al local de Rodamón Slot, Ral·li Scalèxtric, a benefici de La Marató. De 10 a 13 h, a la plaça de Sant Joan, parades, manualitats, activitats d’entitats de la vila i inflable infantil. D’11 a 12 h, a la plaça de la Serradora, Tió de Nadal. De 10.45 a 12.30 h, a la plaça de Sant Joan, visita del patge reial. De 12 a 12.30 h, a la plaça de la Serradora, cantada de nadales amb la Societat Coral La Llanterna. A benefici de La Marató. de 12.30 a 13.30 h, a la plaça de la Serradora, zumba amb la SAS. A continuació, lliurament dels premis del 5è concurs Il·luminem el Nadal!. Durant tot el matí, botigues obertes, inflable al carrer Domènec Quinquer, i xocolata desfeta i coca. Organització: Ajuntament de Súria i Unió de Botiguers-Súria Punt Comercial.
