12 € de descompte per anar a veure El Venedor de Fum

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 12 € de descompte per veure El Venedor de Fum amb Joan Font - 30è aniversari d'El Galliner.

Joia, emoció, llàgrimes, rialles i moltes sorpreses en aquest periple artístic extraordinari que ens ajudarà no només a entendre la poètica d’aquesta companyia emblemàtica i a desxifrar la història sociocultural recent del nostre país, sinó que també coneixerem el que és ser un “home de teatre”.

Amb aquest viatge teatral celebrarem els 30 anys d’Associació Cultural El Galliner, entitat responsable de la programació municipal d’arts escèniques i Música de Manresa.

Diumenge 21 de desembre, a les 18 h. Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

