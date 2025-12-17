On ja hi ha Pastorets i Pessebres Vivents aquest cap de setmana?
Consulta quins municipis de la Catalunya central celebren els primers tasts de Nadal els pròxims 20 i 21 de desembre
Regió7
PASTORETS
CASTELLBELL I EL VILAR
«Els Pastorassos». Dissabte 20 i diumenge 21 de desembre, a les 18 h, al Casino Borràs. Episodi III: L’infern contraataca. És un projecte que revifa la tradicional representació dels Pastorets de Folch i Torres al poble, aportant frescor en la trama i la posada en escena. Iniciat per un grup de veïns l’any 2023. Entrades: 10 euros. a la venda a pastorassoscastellbellivilar.cat.
IGUALADA
Els Pastorets d’Igualada. Diumenge 21 (preestrena per la Marató - sessió reduïda de 2 hores) i divendres 26 de desembre (sessió completa 3 hores), a les 18 h; i diumenge 28 de desembre i diumenges 4 i 11 de gener, a les 11.45 h (sessió reduïda de 2 hores), al Teatre Ateneu Igualadí. El Grup de Teatre de l’Esbart Igualadí presenta, des del 1959, l’obra de Josep Maria Folch i Torres, que exposa el somni de dos vailets en una nit màgica de Nadal. Un somni que és un conte d’infants. Més de 100 persones fan possible la posada en escena, amb color, música i efectes. Entrades: 9 i 7 euros. A la venda a teatremunicipalateneu.cat. Més informació a www.elspastorets.com i a pastoretsdecatalunya.cat.
PESSEBRES VIVENTS
ARDÈVOL
Pessebre Vivent d’Ardèvol. Diumenge 21, divendres 26, dissabte 27 i diumenge 28 de desembre i dissabte 3 i diumenge 4 de gener, dues sessions cada dia a les 18.30 i a les 19.30 h. Punt de trobada: local social d’Ardèvol (Pinós). Ardèvol, un poble d’escassament cent habitants, reuneix cada Nadal prop de dos-cents actors, tant del poble com dels pobles veïns, per fer les representacions des de ja fa trenta anys. El pessebre consta de dues parts. A la primera, d’inspiració bíblica, es poden veure les principals escenes de la vida de Jesús. A la segona part s’hi troba una recreació de com vivien el Nadal els avantpassats a l’Ardèvol del segle XVIII. Per acabar, torrada amb botifarra a la vora del foc, i venda de productes artesans. Durada: 45 minuts. Entrades: 15 euros. Entrada infantil (de 3 a 9 anys): 6 euros. Gratuït per als menors de 3 anys (no cal agafar entrada). Venda d’entrades exclusivament en línia. A la venda a entradesolsones.com. Més informació: 621 300 262 i pessebreviventardevol.cat.
CABRIANES
25è Pessebre Vivent. Diumenge 21 de desembre, a les 18 h, al nucli històric, amb entrada pel carrer Jacint Verdaguer. Hi haurà degustació de productes locals, brou i pa torrat amb botifarra. També hi haurà la visita del carter reial. Entrades: 8 euros; i 5 euros per als infants. 1 euro es destina a La Marató.
FALS
47è Pessebre Vivent del Bages. Dissabte 20, divendres 26, dissabte 27, diumenge 28 de desembre, i dijous 1, dissabte 3, diumenge 4, i dimarts 6 de gener, a les 18 i a les 19.15 h, a l’espai natural de les Torres de Fals. Les representacions es van iniciar el 1977 i han anat creixent i millorant amb l’esforç dels seus integrants (aproximadament 260 persones dels pobles dels voltants), fins a convertir-se en un referent dels espectacles nadalencs al Bages. És en moviment i estàtic. Entrades: 14 euros. 6 euros de 5 a 14 anys i 12 euros majors de 65 anys. Els infants menors de 5 anys també han de fer reserva. Gratuït amb el carnet del SX3 i per als subscriptors de Cavall Fort. Més informació i venda d’entrades a www.pessebre.cat. Venda només per a través de la web.
LA LLACUNA
Pessebre vivent. Dissabte 20, diumenge 21 i dissabte 27 de desembre, de 18 a 21 h, a Cal Magí Ferriol, finca històrica ara de propietat municipal. S’ofereix al públic una experiència immersiva a través de 15 quadres amb la participació de més de 100 voluntaris. Entrades: 5 euros, i 3 euros per als infants. Obsequi final. Més informació: pessebredelallacuna@gmail.com.
NAVÀS
Pessebre vivent. Diumenge 21 de desembre, de 18 a 19.30 h, a la plaça de l’Església. A càrrec de l’Agrupament escolta Ali-Bei.
ELS PRATS DE REI
45è Pessebre Vivent dels Prats de Rei. Diumenge 21, divendres 26 i diumenge 28 de desembre; i dijous 1, diumenge 4 i dimarts 6 de gener, a les 18.30 h, a l’espai urbà dels Prats de Rei. L’Agrupació Cultural Recreativa Sigarra organitza un pessebre que té com a característica pròpia que els actors parlen de viva veu i que té música pròpia creada per monsenyor Valentí Miserachs. Els carrers i places transporten a l’antiga Palestina, on fa més de 2.000 anys es va esdevenir el naixement de Jesús, també hi ha el carrer dels oficis, amb mostra d’artesania, i animals de granja en un hàbitat natural. Entrades: 10 euros; i 7 euros per als infants de 5 a 12 anys. Venda només per internet. Més informació i venda a www.acrsigarra.cat/pessebreprats/ i a pessebresvivents.cat.
SANTA MARIA D’OLÓ
11è Pessebre Vivent de Santa Maria d’Oló. Dissabte 20 de desembre, de 18 a 19.30 h; i diumenge 21 de desembre, de 18 a 19 h, al nucli antic, amb inici al carrer Barcelona, 15. És un pessebre de pagès on es representen una trentena d’escenes, combinant diferents oficis amb escenes nadalenques. Hi participen uns 120 figurants. Cada any s’afegeixen i es canvien escenes. A l’entrada es dóna un mapa del recorregut i en acabar es pot menjar una llesca de pa torrat amb oli o espetec tot contemplant el ball dels dimonis. Entrades: 7 euros, a partir de 3 anys. Només es poden adquirir al mateix pessebre. La venda comença mitja hora abans. Es pot pagar amb metàl·lic o amb targeta. Més informació a pessebresvivents.cat.
