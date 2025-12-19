Agenda de Nadal a la Catalunya central: les fires i festes més destacades del cap de setmana
Mercats, pistes de gel i celebracions nadalenques prenen protagonisme del 20 al 22 de desembre
Regió7
AVINYÓ
Mercat de Nadal. Dissabte 20 de desembre, de 10 a 21 h, a l’hort de Cal Verdaguer (accés pel carrer Barnola). Parades d’artesania, menjar i beure, activitats infantils i actuacions. A les 11 h, Aula de Música. A les 12 h, Requena’s Duo. De 16 a 18 h, Doctor Fly, màgia i cançons. De 18.30 a 20 h, Coral de Sallent. A les 20 h, El teu concert.
BAGÀ
Portada del foc de la Faia. Diumenge 21 de desembre, a les 15.30 h, a la Torre de Faia, trobada dels grups de fallaires de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola. A les 15.45 h, encesa del foc de Faia. A les 16 h, sortida del foc de Faia cap a Bagà. A les 17.30 h, recepció del foc i dipòsit a l’Ajuntament de Bagà. A les 17.45 h, arribada a l’ermita de les Esposes. A les 18 h, recepció del foc i dipòsit a l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola.
Fia-Faia 2025. Dimecres 24 de desembre, a les 16.30 h, concentració dels faiers a la plaça Catalunya. A les 17 h, l’alcalde lliura el Foc de FAic al president de l’Associació de la Fia-faia perquè el pugi al Siti i s’hi encengui la foguera on s’encendran les faies. A les 17.30 h, a la plaça Catalunya, música tradicional amb el grup Tiraval. A les 18 h, encesa d’una foguera al Siti, visible des de Bagà i des de Sant Julià de Cerdanyola. A les 18.30 h, inici de la baixada dels faiers. A les 18.50 h, rebuda dels faiers davant l’església parroquial de Sant Esteve. A les 18.55 h, encesa de faies infantils al balcó de l’ajuntament. A les 19 h, toc d’oració i entrada dels faiers a la plaça Catalunya i encesa de les fia-faies. Amb les fia-faies a mig cremar, pujada pel carrer Major fins a la plaça Porxada. Per acabar, cançó i dansa de la Fia-faia al voltant de la foguera i coca i all-i-oli de codony per a tothom.
Exposició de fotografies del 21è Concurs de fotografia de la Fia-Faia 2024. Al Centre del Parc Natural del Cadí-Moixeró a Bagà i al local social de Sant Julià de Cerdanyola. Fins al 6 de gener.
22è concurs de fotografia de la Fia-Faia 2025. Dissabte 10 de gener, a les 18 h, al Palau dels Pinós. Entrega de premis.
BERGA
Campanya de Nadal de Càritas. Dissabte 20 de desembre, de 10 a 20 h, a la plaça Sant Joan. Campanya solidària amb parada de guarniments artesans de Nadal i activitats per a infants. Organització: Càritas parroquial de Berga.
Cantada de nadales al carrer. Dissabte 20 de desembre, d’11.30 a 12.30 h, al carrer Major. A càrrec de la Coral Da Capo. Amb la col·laboració de Bergacomercial.
Cantada de nadales participativa. Dissabte 20 de desembre, d’11 a 13.30 h. Punt de trobada a la pista poliesportiva de Santa Eulàlia (en cas de pluja a l’Hotel d’Entitats). La cantada serà conduïda per Ivette Santamaria. Organització: Associació de Veïns Santa Eulàlia i Ajuntament de Berga.
‘Papanoelada’. Dissabte 20 de desembre, de 16 a 20 h, a la plaça Viladomat. Trobada de pare Noels motoritzats. Activitat oberta a tot tipus de motos. Entrades: 11 euros. Informació i inscripció: www.jaberga.com. Organització: Club Atletisme Jab Berga i Breetools.
Missa i cantada de nadales. Dissabte 20 de desembre, de 17.30 a 18.30 h, a l’església de Sant Bartomeu de La Valldan; i, de 18.30 a 19.30 h, a la residència de Sant Bernabé. Organització: Associació de Veïns Sant Bartomeu de La Valldan i Cantaires de La Valldan.
Fireta de Nadal. Dissabte 20 de desembre, de 18 a 20 h, al local dels Castellers de Berga. Amb productes de proximitat i activitats culturals. Organització: Associació de Veïns i Veïns del carrer Major.
«Il·lumina el Nadal d’esperança!»: llantió solidari. Dimecres 24 de desembre, a partir de les 21 h. Es convida a tothom a posar un llantió solidari als balcons i finestres la nit de Nadal. Es poden adquirir a les escoles o a la parada solidària del 20 de desembre. Organització: Càritas Parroquial de Berga.
«Xut de Nadal». Dissabte 27 de desembre, a partir de les 15 h, al pavelló nou, rondes eliminatòries del torneig de futbol sala. Gratuït. Entre 12 i 99 anys. Inscripcions a @BergaJove. A les 21 h, semifinals. A les 22.30 h, final. Amb animació d’Entrompats Band. A partir de les 17 h, festa de la Lola Van. A les 23.30 h, al pavelló vell, festa musical amb Vertigen. A les 01 h, Dj Arzzett. Tancament del recinte a les 03 h. Proposta guanyadora del pressupost participatiu junevil.
Cantada de nadales. Dissabte 27 de desembre, a les 17 h, a la residència Nostra Senyora de Queralt (Germanetes); i a les 17.45 h, a Berga Residencial. Organització: Associació de Veïns Sant Bartomeu de La Valldan i Cantaires de La Valldan.
CAL ROSAL
7è Mercat de Nadal. Dissabte 20 i diumenge 21 de desembre, a la porta del Comerç. Artesania, decoració nadalenca, productes de proximitat. També activitats infantils, concerts i tallers.
CALAF
Mercat de Nadal. Dissabte 20 de desembre, de 9 a 14 h, a la plaça Barcelona 92, mercat d’artesania, coincidint amb la celebració del Mercat de Calaf. Durant tot el matí es podrà recollir la carta dels Reis d’Orient a les parades del Mercat de Nadal. A les 11.30 h, taller Pedals i corones, a càrrec de l’Anna de la Bacicleta i la Judit Huguet. Preu: 20 euros. Cal inscripció prèvia. També hi haurà l’opció de fer una sortida amb bicicleta i després el taller per 40 euros. Inscripcions i més informació al 651 948 910 (La Bacicleta). A les 12 h, taller de manualitats per als infants a càrrec de l’Agrupament Escolta Alexandre de Riquer. A les 13 h, actuació musical del Cor Calabanda.
CALLÚS
Fira de Nadal. Dissabte 20 de desembre, a les 17 h, a la carretera de Cardona, inauguració amb taller de batucada a càrrec de l’Escola de Percussió de Batiyaye amb Pau Puig i Joan Palà, músics del grup Txarango. Tot seguit, a la plaça de l’Església, nadales, xocolatada popular, espectacle nadalenc Arriba el tió amb en Tomeu....
CARDONA
Missa del gall i pessebres. Dimecres 24 de desembre, a la mitjanit, a l’església parroquial, celebració de la missa i, a la sortida, a la sala dels Dolors, visita als pessebres. Organització: Coral Cardonina, Parròquia de Cardona i Pessebristes de Cardona.
Sopar-concert d’Any Nou. Dissabte 3 de gener, a les 20.30 h, al Centru. Organització: Coral Cardonina i El Centru.
CASSERRES
29a Fira de Reis i 14a Mostra ramadera. Dilluns 5 de gener, a la plaça Santa Maria. A les 9 h, esmorzar a preu popular.
CERCS
Recollida de carbó a càrrec dels Reis d’Orient. Diumenge 21 de desembre, a les 11 h, al Museu de les Mines de Cercs, nadales en directe amb la xaranga Entropats Band. A les 12 h, Ses Majestats recolliran la comanda de carbó que han fet a la mina de Sant Romà.
LA COMA
Fira de Nadal. Dissabte 20 de desembre, d’11 a 20 h, a la plaça de l’Església, petit mercat de productes artesanals i alimentaris. Durant tota la jornada, proposta de diverses activitats.
ESPARREGUERA
Photocall nadalenc. Dissabte 20 de desembre, de 9 a 15 h, al vestíbul de Can Pasqual. Fotografia digital ambientada en el Nadal a càrrec dels fotògrafs de l’AFAE. Organització: Associació Fotogràfica Alternativa d’Esparreguera.
Ofrena del carbó. Diumenge 28 de desembre, a les 18.30 h, a la plaça de Santa Eulàlia. Per reviure l’aventura de veure el naixement dels pollets de la mà dels carboners, la Carme i el Carles. Organització: Polls Folls, colla de Diables d’Esperreguera.
Correfoc infantil. Diumenge 28 de desembre, després de l’ofrena del carbó. Recorregut: plaça de Santa Eulàlia, carrers de Beat Domènec Castellet, del Camí del Puig, de Montserrat i plaça Santa Eulàlia. Organització: Polls Folls, colla de Diables d’Esparreguera.
«La nit d’en Llagasta». Diumenge 4 de gener, a les 18.30 h. Recorregut: plaça de Santa Eulàlia, carrer Gran, plaça de l’Ajuntament, carrer de l’Hospital, plaça de Santa Anna, carrers de Sant Antoni, dels Arbres, de Balmes i plaça de Santa Eulàlia. Organització: Colla de Diables d’Esparreguera.
FONOLLOSA
Mercat de Nadal. Dissabte 20 i diumenge 21 de desembre, de 10 a 20.30 h, al nucli antic. Més de 40 expositors. Parades de comerç local, artesans, productes nadalencs i gastronomia. També activitats per a totes les edats, tallers i música. Dissabte, a les 17.45 h, espectacle d’encesa de llums, amb la Companyia Polígonos. A les 18.15 h, concert de Marc Anglarill. Diumenge, a les 11 h, a La Fàbrica, espectacle nadalenc de Magic Pol. A les 12 h, concert de Dídac Flores. Tot el programa d’actes a fonollosaturisme.cat.
GIRONELLA
5è Mercat de Nadal. Fins al 21 de desembre, obert els divendres a la tarda, i els dissabtes, diumenge i festius, matí i tarda, a la plaça de l’Estació. 18 casetes de fusta amb productes nadalencs, artesania, moda i complements. Hi passaran una setantena de marques. Hi haurà activitats lúdiques per a tots els públics i furgoteques. Divendres 19 de desembre, a les 18 h, combos amb el grup Never 2 Late. Dissabte 20 de desembre, a les 12 h, audició amb la Jazzband Navàs. A les 17 h, macrocantada infantil de nadales a càrrec del professorat d’Arsònika. A les 18 h, macrocantada popular de nadales a càrrec del professorat d’arsònika. Diumenge 21 de desembre, a les 12 h, concert de nadales amb el grup Les Veus de Gironella. A les 17 h, taller infantil per fer-se un tió amb un mitjó, a càrrec de Bernadette Cuxart. A les 18 h, espectacle Els homes de llum, amb Luminis. Més informació a gironella.cat.
IGUALADA
Niu Màgic de Cal Font. Cada dia fins al 24 de desembre, a les 19 h, calendari d’advent amb els fanalers, que encendran una bombeta i explicaran una petita història als infants. A les 19.15 h, al costat, a l’Escenari Màgic, hi actuaran entitats, corals, grups i escoles d’arts de la ciutat. La programació es pot consultar a l’aplicació mòbil AgendaIgualada.
Fira de la Santa Llúcia. Dissabte i diumenge 20 i 21 de desembre, de 10 a 14 i de 17 a 20.30 h, a la plaça Pius XII, parades especialitzades en decoració, guarniments i figuretes de pessebre. Ampli ventall d’activitats familiars: contacontes, tallers, jocs, teatre, música i espectacle itinerant Zeppelin, que recorrerà els carrers del nucli antic.
Mercat Made.IGD. Els dies 19, 20 i 21 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, a la plaça de Cal Font, botigues d’Igualada sortiran al carrer en casetes de fusta, amb un sistema de rotació que permetrà mostrar una oferta variada i canviant. Organització: Igualada Comerç.
Fira de Reis. Dimarts 6 de gener, de 9 a 14 h, al passeig Verdaguer i al parc de l’Estació Vella. Organització: Fira Igualada.
LLÍVIA
Arbre dels desitjos. Dissabte 27 de desembre, a les 17 h, a la plaça Major. Coca, xocolatada i vi calent. Cantada de nadales amb la Capella de Santa Maria de Puigcerdà. Organització: Associació de Veïns l’Enclau de Llívia, Voluntaris de Llívia i Ajuntament de Llívia.
Tipis Cerdanya. Des del dissabte 27 de desembre i fins al diumenge 4 de gener, de 12 a 22 h, al costat del parc Sant Guillem. El dimecres 31 de desembre, fins a les 19 h. Mercat de Nadal amb activitats: concerts, tallers, activitats infantils... Més informació i entrades a www.tipiscerdanya.com. Organització: Tipis Cerdanya i Ajuntament de Llívia.
MANRESA
Plaça de Nadal. Fins al 6 de gener, la plaça Sant Domènec acollirà la Caseta de la Fada Belluerna, atraccions, tallers, música i sorpreses per gaudir en família. Els divendres, dissabtes i diumenges fins al 24 de desembre, a les 18 h, espectacle d’encesa del Calendari d’Advent. De 18 a 20 h, es podrà veure la Fada Belluerna a la seva caseta. A la plaça Fius i Palà hi haurà La llum d’acollida, instal·lació artística de l’Associació d’Artistes Visuals de la Catalunya Central. A Sant Domènec hi haurà també un tobogan gegant i un carrusel, que es podran utilitzar cada dia d’11 a 14 i de 16 a 21 h (excepte els dies que els infants van a escola).
«Per Nadal vine al Born». Dissabte 20 de desembre, d’11 a 13 h, visita del Born i la Plana, uns pastorets divertits i entranyables. De 18 a 20 h, actuació musical de Laura Luceño. Diumenge 21 de desembre, d’11 a 13 h, visita del Born i la Plana, uns pastorets divertits i entranyables. De 17 a 20 h, animació infantil amb la Idoia: jocs, balls i màgia. A les 18 i a les 19 h, conte de Nadal.
«Torna a casa per Nadal». Dissabte 20 de desembre, a les 17 h, a l’Espai Jove Joan Amades. Espectacle organitzat per l’Associació de Veïns de la Sagrada Família.
Instal·lació del pessebre a Collbaix. Dimecres 24 de desembre, a les 15.30 h, al camí vell de Rajadell, pujada del 63è Pessebre al cim de Collbaix a càrrec del Centre Excursionista Comarca de Bages. Activitat gratuïta amb inscripció a cecb.cat.
MOIÀ
Fira del Tió. Diumenge 21 de desembre, de 10 a 15 h, al centre del poble.
Cantada de nadales. Dimarts 23 de desembre, a les 18 h, a la plaça Major. A càrrec de l’Espai Musical.
Inauguració de Cal Comadran. Diumenge 28 de desembre, a les 12 h, al recinte de Cal Comadran. Portes obertes per visitar l’equipament.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. A partir del divendres 2 de gener, de diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves.
MURA
La Festa del Tió. Fins al 6 de gener, exposició de tions oberta per tot el poble, a càrrec del veïnat. Cadascú té el seus tempos, i es van presentant quan volen. Hi haurà parades de productes artesanals i tallers diversos els caps de setmana i festius fins al 21 de desembre. Aquesta edició hi haurà un operatiu de mobilitat especial.
PALÀ DE TORROELLA
Passejada pels pessebres del poble. Diumenge 28 de desembre, a les 15.30 h, davant del Casal de Palà de Torroella. En acabar hi haurà cantada de nadales a la plaça de la Indústria amb berenar per a tots els assistents.
PUIGCERDÀ
Festa de Ventajola. Diumenge 21 de desembre, a les 13 h, a l’església de Sant Tomàs de Ventajola, missa solemne.
PUIG-REIG
Pista de gel. Divendres 2, dissabte 3 i diumenge 4 de gener, tot el dia, a la plaça Nova.
RUBIÓ
11a Trobada de Cotxes Clàssics i Fira de Nadal. Diumenge 21 de desembre, de 9 a 14 h, al Pla de Rubió, mercat d’artesans, tallers per a la mainada i xocolatada solidària en col·laboració amb La Marató. A les 8 h, concentració de vehicles. A les 11 h, sortida d’un nou recorregut. La inscripció a la trobada és gratuïta. Més informació a www.rubio.cat.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Mercat de Nadal. Dissabte i diumenge 20 i 21 de desembre, de 10 a 14 i de 17 a 21 h, al Cobert de la Màquina de Batre, parades d’artesania i comerç local. Tallers infantils, actuacions musicals i tradicions de Nadal. Dissabte 20 de desembre, de 10 a 11 h, visita del Pare Nadal. D’11 a 12.30 i de 12.30 a 14 h, a la plaça Alfred Figueras, joc d’escapada de Nadal. Inscripció al punt d’informació de l’ajuntament. De 12 a 13 h, cantada de nadales de l’escola de música. A les 17 h, actuació musical de Marina i Cindy. A les 17 h, Papanoelada en moto. De 17 a 20 h, taller i exposició d’instruments Trastocats. De 18 a 19 h, ballada de gegants. A les 19 h, actuació musical de Cris and Tambourine Man. Diumenge 21 de desembre, a les 11 h, actuació teatral: Un nadal de conte! De 10 a 12 h, taller pintacaganers de SF Comerç Actiu. Activitat gratuïta, amb inscripció al punt d’informació. De 12 a 13 i de 17 a 18 h, visita del patge reial. De 18 a 19 h, Fem cagar el tió de SF Comerç Actiu. Cal fer inscripció al punt d’informació. A les 19 h, actuació musical de Petra Strogonoff. Més informació a santfruitos.cat.
Patinatge sobre gel. Fins al 25 de gener, de dilluns a dijous, de 17 a 21 h; i divendres, dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14 i de 17 a 21 h, a la plaça Onze de Setembre. Venda d‘entrades en línia.
SANT JOAN DE VILATORRADA
Concert «Zambomba». Dissabte 20 de desembre, a les 21 h, a la sala de cultura Cal Gallifa. Organització: Asociación Alegría amb la col·laboració de Vilatorrats.
Nit de Nadal: «Pub Calo». Dimecres 24 de desembre, de 23.55 a 06 h, a la sala Cal Gallifa. Organització: Vilatorrats Grup.
SANT JULIÀ DE CERDANYOLA
Portada del foc de la Faia. Diumenge 21 de desembre, a les 15.30 h, a la Torre de Faia, trobada dels grups de fallaires de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola. A les 15.45 h, encesa del foc de Faia. A les 16 h, sortida del foc de Faia cap a Bagà. A les 17.30 h, recepció del foc i dipòsit a l’Ajuntament de Bagà. A les 17.45 h, arribada a l’ermita de les Esposes. A les 18 h, recepció del foc i dipòsit a l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola.
Fia-Faia 2025. Dimecres 24 de desembre, a les 17.30 h, l’alcaldessa lliura el Foc de Faia al president de l’Associació de Faiaires perquè el pugi al Clos i s’hi encengui la foguera on s’encendran les faies. A les 18 h, encesa de la foguera al Clos, encesa de les fia-faies i inici de la baixada fins a la plaça de l’Església. A la Creu, repartiment de mocadors a les faies enceses. A les 18.15 h, arribada a la plaça de l’Església, encesa de les fia-faies que s’esperen i repic de campanes. A les 18.45 h, ball de la Fia-faia al voltant del foc. A les 19 h, tast d’all-i-oli de codony amb torradetes i cava.
Exposició de fotografies del 21è Concurs de fotografia de la Fia-Faia 2024. Al Centre del Parc Natural del Cadí-Moixeró a Bagà i al local social de Sant Julià de Cerdanyola. Fins al 6 de gener.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Quatre Estacions: Hivern. Dissabte 20 de desembre, a les 12 h, a la plaça Clavé, Ruta& Roll: concert-vermut amb White Line Fever. Tot el dia, a la plaça Clavé, Fira de Nadal amb parades, artesans, espectacles, tallers, animació i activitats al carrer. Diumenge 21 de desembre, tot el dia, a la plaça Clavé, Fira de Nadal amb parades, artesans, espectacles, tallers, animació i activitats al carrer. a les 17 h, sortida en cercavila des de la plaça Onze de Setembre i, a la plaça de l’Ajuntament, Caga Tió. Organització: Ajuntament i Colla de Geganters de Sant Vicenç de Castellet.
Ruta & Roll. Dissabte 20 de desembre, a les 12 h, a la plaça Clavé, concert vermut amb White Line Fever. Entrada gratuïta. Organització: www.voila.cat.
SANTPEDOR
Sopar popular. Dissabte 20 de desembre, a les 20.30 h, al Born, a càrrec de l’Associació juvenil esplai GEPS.
Comerços oberts. Diumenge 21 de desembre, a les 12 h,a la plaça de la Font, activitat infantil. Organització: CUSA.
Festa de Nadal. Dimecres 24 de desembre, a les 24 h, al vestíbul de Cal Llovet. Organització: Colla Castellera de Santpedor.
SOLSONA
Trenet de Nadal. Dimarts 23, a les 11.30, 12, 12.30, 17, 17.30, 18, 18.30, 19 i 19.30 h, i dimecres 24 de desembre, a les 10, 10.30, 11, 11.30, 12, 12.30, 13 i 13.30 h, amb sortida des de la plaça del Camp. Preu: 3 euros, i gratuït per als infants de 0-3 anys asseguts a la falda. A la venda a l’app Solsona 24/7. Organització: Ajuntament de Solsona amb la col·laboració de la UBIC.
Cantada de nadales. Dimarts 23 de desembre, a les 19 h, a la plaça Major, a càrrec de l’alumnat de llenguatge musical de l’Àtic.
‘Trinxadales’ amb la Naranga. Dimarts 30 de desembre, a les 18.30 h, pels carrers del nucli antic (sortida des del portal del Castell). A càrrec de la Trinxaranga.
Cantada de nadales pels carrers. Divendres 2 de gener, a les 19 h, amb sortida des del portal el Castell. A càrrec de l’Orfeó Nova Solsona.
Concursos de postals de Nadal i pessebres. Divendres 9 de gener, a les 19 h, a la sala de plens de l’ajuntament, lliurament de premis.
SÚRIA
Suriatrastos. Dissabte 20 de desembre, de 9.30 a 14 h, a la plaça de la Serradora. 13è aniversari del mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà. Més informació: www.suria.cat/suriatrastos.
«Caçadors de tions». Dissabte 20 de desembre, a les 11 i a les 17 h; i diumenge 21 de desembre, a les 11 i les 17 h, al Poble Vell, activitat familiar per crear el propi tió. Cal fer reserva prèvia a turismesuria.fila12.cat.
Brindis de La Pirata Brewing. Dissabte 20 de desembre, a les 19 h, a Can Sivila del Lloc (El Casinet del Poble Vell), celebració del reconeixement com a millor cervesera 2025 en el Campionat Nacional de Cervesa. Entrada i tast gratuïts.
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park
- El nou padró oficial confirma que Manresa és a punt d'assolir els 81.000 habitants
- El Moka de Manresa tancarà a finals d’any després de set dècades d’activitat
- Aprovació definitiva de la versió reduïda de la ZBE de Manresa
- Truquen el 112 demanant ajuda i quan arriben els agents de policia els ataquen amb una pluja de petards