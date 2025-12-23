Oferta TReSC: 10% de descompte per visitar i fer tast al Mas Comtal
El Club del subscriptor t'ofereix un 30% de descompte per visitar el Mas Comtal. Vine a gaudir del món del vi en un ambient totalment familiar i envoltat d'un paisatge espectacular.
Us explicaran la història mil·lenària del celler, situat a peu de la cruïlla entre l'antiga Via Augusta romana i un antic camí de transhumància. Així com l'origen geològic del seu territori i la seva evolució històrica per entendre millor el Penedès vitivinícola actual i la seva particular història com a viticultors i elaboradors de vi des del 1355.
Passejareu per les seves vinyes de cultiu ecològic, des d'on podreu gaudir d 'una de les vistes més espectaculars del Penedès amb l'emblemàtica muntanya de Montserrat a l'horitzó. I la tercera i darrera part de la visita consisteix en un tast comentat dels tres vins més representatius que elaboren exclusivament amb raïms de la seva pròpia finca.
L' Activitat inclou: La direcció de la visita per un membre de la família. / Benvinguda amb una copa d'escumós. / Passeig per les vinyes amb una explicació del que significa el cultiu ecològic, varietats, maneres de conducció del cep i les tasques més importants per obtenir el millor vi. / Tast comentat de 3 vins representatius del Celler. (Total de 4 productes) / Inclòs amb el tast serveixen bastonets i embotit de proximitat.
Hi ha la possibilitat d' incrementar el nombre de vins del tast abonant el cost de l'ampolla. Activitat per a 4 persones com a mínim.
Podeu aconseguir l'enllaç per fer la reserva, a les nostres oficines, trucant al 93 877 22 33 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o per correu a subscriptors@regio7.cat. Promoció limitada.
