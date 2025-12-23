Oferta TReSC: 2x1 per visitar la Casa Museu Pau Casals

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Museu Pau Casals

El Club del subscriptor t'ofereix un 2x1 per visitar la Casa Museu Pau Casals. El Museu està ubicat a la casa d'estiueig que Pau Casals es va fer construir a la platja de Sant Salvador, al municipi del Vendrell. La seva visita us permetrà descobrir la vida i el llegat humà d'un dels músics més importants del segle XX i alhora gaudir d'un espai patrimonial únic.

Situat a menys d'una hora de Barcelona i només a vint minuts de Tarragona, compta amb un magnífic jardí d'estil neoclàssic amb vistes al mar i amb serveis de botiga i restaurant. El museu ofereix una programació estable d'activitats i exposicions dirigides a tots els públic durant tot l'any.

Declarat per la Generalitat de Catalunya Museu d'Interès Nacional per la seva importància i el valor del conjunt de béns que conserva, presenta una visita interactiva, dinàmica i participativa amb un relat que explica la figura de Pau Casals en totes les seves dimensions de músic, reforçant la vessant humana i actualitzada del seu llegat.

Podeu aconseguir l'enllaç per fer la reserva, a les nostres oficines, trucant al 93 877 22 33 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o per correu a subscriptors@regio7.cat. Promoció limitada.

