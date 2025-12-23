Reus
Oferta TReSC: 6€ de descompte per anar a visitar el New Art Centre
El Club del subscriptor t'ofereix un 30% de descompte per visitar el New Art Centre. El centre d'art digital i tecnològic únic referent del sud d'Europa!
Un espai lúdic i cultural de 3.000m2 únic i referent d'art, ciencia i tecnología a Reus. Al museu presentem l'exposició actual Hello World! de 27 obres fent un recorregut històric d'obres pioneres des dels inicis de l'art tecnològic al 1969 fins a l'actualitat. La col·lecció està formada per més de 200 obres i 85 artistes tant locals: Alba G Corral, Monica Rikiç, Anna Carreras, Daniel Canogar, Albert Barqué Duran, Santi Vilanova de Playmodes com internacionals: LIA, Eduardo Kac, Anthony Mccall, Rafael Lozano-Hemmer o Peter Weibel.
Visita guiada didàctica: aprendràs el context artístic, un breu resum de la història de l'art digital, coneixeràs els artistes més reconeguts i et transmetrem les seves crítiques i reflexions. Un dels trets més especials del centre és el seu magatzem i taller, un espai viu on sovint pots veure artistes i tècnics treballant en directe, on es conserven les obres i on oferim suport a la comunitat artística, una experiència única que només aquí pots viure.
Exposem obres mítiques com la primera obra robòtica de l'Estat espanyol i la primera obra d'art que ha viatjat i habita a la Lluna. L'art del futur va més enllà de la mirada: es capta amb els 5 sentits i et transforma completament. Recorregut de descobriment i de joc, on podràs participar i formar part de les obres immersives. Una aventura divertida adaptada a tots els públics i famílies on formes i sons interaccionen amb tu.
Vine a gaudir d'un viatge d'emocions a través dels recursos de tecnologia més innovadors i efectes visuals de llum i so per somiar que ets en un altre planeta. Contingut únic ideal per omplir les teves xarxes de likes i color! Mai hauràs viscut l'art de la mateixa manera. Un espectacle de llums i colors emocionant!
Podeu aconseguir l'enllaç per fer la reserva, a les nostres oficines, trucant al 93 877 22 33 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o per correu a subscriptors@regio7.cat. Promoció limitada.
