Un Nadal i Sant Esteve diferents: els millors plans pels festius més assenyalats
Consulta totes les propostes per viure les festes fora de casa a les comarques centrals
Regió7
PASTORETS
L’AMETLLA DE MEROLA
Els Pastorets de l’Ametlla de Merola-La Flor de Nadal. Divendres 26, a les 18 h; i diumenges 28 de desembre i 4 i 11 de gener, a les 17 h, al Teatre Esplai. Entrades: 15 euros. Gratuït amb el carnet del SX3. A la venda a ametllademerola.koobin.cat.
BALSARENY
Els Pastorets o l’adveniment de l’infant Jesús. Dijous 25, a les 18.30 h; diumenge 28 de desembre i diumenges 4 i 11 de gener, a les 18 h, a la sala Sindicat. Entrades: 10 euros. Majors de 65 anys, 9 euros; i menors de 12 anys, 5 euros. Venda a www.pastoretsbalsareny.cat.
BERGA
Els Pastorets: «El bressol de Jesús». Dijous 25 de desembre, a les 21.30 h; divendres 26 de desembre, dijous 1, dissabte 3 (agermanament amb els Pastorets de Sant Quirze de Besora i Molins de Rei), dimarts 6 i diumenge 11 de gener, a les 18 h, al Teatre Municipal de Berga. A càrrec de La Farsa. Entrades: 12 euros. Majors de 65 i menors de 25 anys, 10 euros. Menors de 12 anys, 7 euros. Més informació i venda d’entrades a elspastoretsdeberga.cat.
CALAF
Els Pastorets de Calaf. Dijous 25 de desembre, a les 19 h; diumenge 28 de desembre i diumenge 4 de gener, a les 17.30 h; dimarts 6, a les 19 h; diumenge 11, a les 17.30 h; i dissabte 17 de gener, a les 18 h; al Casal de Calaf. Entrades: 17 euros. Venda a pastoretsdecalaf.cat.
CAPELLADES
L’Estel de Natzaret. Dijous 25, a les 19 h; i diumenges 28 de desembre i 4 de gener, a les 18 h, al teatre La Lliga. Entrades: a partir de 6 euros. A la venda a entrapolis.com.
CARDONA
Els Pastorets de Cardona. Dijous 25 i divendres 26 de desembre, dijous 1 (edició especial 125 anys), diumenge 4 i dimarts 6 de gener, a les 18.30 h, al teatre Els Catòlics. A càrrec del Grup de Teatre el Traspunt. Entrades: 12 euros. Venda a www.cardonaturisme.cat.
COLLBATÓ
Els Pastorets de Collbató. Divendres 26, a les 19 h; i dissabte 27 i diumenge 28 de desembre, a les 18 h, al Casinet (Colom, 3). A càrrec de l’Associació de Teatre La Forja. Més informació a elspastoretsdecollbato@gmail.com.
ESPARRAGUERA
Els Pastorets. Divendres 26 i dissabte 27 de desembre, a les 19.30 h, a la Sala Gran del teatre La Passió. Entrades: 14 euros. Consultar descomptes. A la venda a lapassio.net.
IGUALADA
Els Pastorets d’Igualada. Divendres 26 de desembre (sessió completa 3 hores), a les 18 h; i diumenge 28 de desembre i diumenges 4 i 11 de gener, a les 11.45 h (sessió reduïda de 2 hores), al Teatre Ateneu Igualadí. Entrades: 9 i 7 euros. A la venda a teatremunicipalateneu.cat.
MANRESA
Els Pastorets o l’Adveniment de l’infant Jesús. Divendres 26, dissabte 27 i diumenge 28 de desembre i dijous 1, dissabte 3, diumenge 4 i dimarts 6 de gener, a les 18 h, a la sala Els Carlins (Sabateria, 3). Són una cita cada Nadal des del 1910. Entrades: 12 euros. A la venda a www.elscarlins.cat.
Els Pastorets del Poble Nou. Dijous 25 i divendres 26 de desembre i dijous 1 i diumenge 4 de gener, a les 19 h, a la sala d’actes del casal parroquial del Poble Nou. A càrrec del Grup Escènic Nostra Llar. Entrades: 10 euros. A la venda a ticketing.cat.
MOIÀ
Els Pastorets: Un gran somni. Dijous 25 i dissabte 27 de desembre i dijous 1 de gener, a les 19 h, a Les Faixes. A càrrec de la companyia moianesa Tres Panys. Entrades: 8 euros. A la venda al mercat i a Entrapolis.
NAVARCLES
Els Pastorets de Navarcles. Dijous 25, a les 19 h; i diumenges 28 de desembre i 4 de gener i dimarts 6 de gener, a les 18 h, al teatre-auditori Agustí Soler i Mas. A càrrec del Grup de Teatre de Navarcles. Entrades: 12 euros. A navarcles.fila12.cat.
OLESA DE MONTSERRAT
Els Pastorets d’Olesa. Dijous 25, divendres 26 i diumenge 28 de desembre i diumenge 4 i dimarts 6 de gener, a les 18.30 h, al Casal d’Olesa. Entrades: a partir de 8 euros. Venda a entrapolis.com.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Els Pastorets del Ferrer Magí. Divendres 26 i diumenge 28 de desembre i dissabte 3 de gener, a les 19 h, al Teatre Casal Cultural. Adaptació de l’obra d’Enriqueta Capellades. A càrrec de l’Elenc Teatral dels Pastorets i amb la col·laboració de Som Riu d’Or. Entrades: 6 euros, i 4 euros fins a 14 anys. Venda anticipada a Mapfre i Occident.
SANT JOAN DE VILATORRADA
Els Pastorets de la Verbena. Divendres 26 i diumenge 28 de desembre i dimarts 6 de gener, a les 18 h, a l’Ateneu de La Verbena. Entrades: 12 euros, i 10 euros per als socis. A la venda a partir de les 16 h.
SANTPEDOR
Els Pastorets o l’Adveniment de l’Infant Jesús. Divendres 26 de desembre, a les 19 h; i dimarts 6 de gener, a les 18 h, a Cal Llovet. Entrades: 10 euros, anticipades; i 12 euros, a taquilla. A la venda a Vermuteria El Mussol i a l’Estanc. Informació a elspastoretsdesantpedor@gmail.com.
SOLSONA
Els Pastorets. Divendres 26, diumenge 28 de desembre, dissabte 3 i dimarts 6 de gener, a les 18 h, al Teatre Comarcal de Solsona. A càrrec de Lacetània Teatre. Entrades: 10 euros; i 8 euros per als socis i menors de 12 anys. A la venda a entradesolsones.com. També a taquilla.
SÚRIA
Els Pastorets o l’Adveniment de l’infant Jesús. Dijous 25, a les 19 h; divendres 26 i diumenge 28 de desembre i dijous 1, dissabte 3, diumenge 4 i dimarts 6 de gener, a les 18 h, al teatre del Foment Cultural. Entrades: 14 euros, i 12 euros per als socis. A www.pastoretssuria.org.
PESSEBRES VIVENTS
ARDÈVOL
Pessebre Vivent d’Ardèvol. Divendres 26, dissabte 27 i diumenge 28 de desembre i dissabte 3 i diumenge 4 de gener, dues sessions cada dia a les 18.30 i a les 19.30 h. Punt de trobada: local social d’Ardèvol (Pinós). Entrades: 15 euros. Consultar descomptes. Venda d’entrades només a entradesolsones.com.
FALS
47è Pessebre Vivent del Bages. Divendres 26, dissabte 27, diumenge 28 de desembre, i dijous 1, dissabte 3, diumenge 4, i dimarts 6 de gener, a les 18 i a les 19.15 h, a l’espai natural de les Torres de Fals. Entrades: 14 euros. Consultar descomptes. Venda només a www.pessebre.cat.
FONOLLOSA
La Nit Viva. Divendres 26, dissabte 27 i diumenge 28 de desembre, a les 18.15 i a les 19.30 h, amb inici al carrer Sant Jordi, 3. Entrades: 12 euros; i 6 euros fins a 12 anys. Més informació i venda a nitviva.cat.
ELS PRATS DE REI
45è Pessebre Vivent dels Prats de Rei. Divendres 26 i diumenge 28 de desembre; i dijous 1, diumenge 4 i dimarts 6 de gener, a les 18.30 h, a l’espai urbà dels Prats de Rei. Entrades: 10 euros; i 7 euros per als infants de 5 a 12 anys. Venda només a www.acrsigarra.cat/pessebreprats/ i a pessebresvivents.cat.
MÚSICA
CAL ROSAL
Concert de Nadal. Dijous 25 de desembre, a les 23.30 h, al centre de cultura contemporània Konvent, amb la banda Vertígen i els djs Elsa Guerra i Mario Framis.
GIRONELLA
«30 Nadals cantant». Dijous 25 de desembre, a les 19 h, a l’Espai Cultural de Viladomiu Nou. Concert de Nadal del Grup Vocal V9. Entrades: 7 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. A la venda a entradesgironella.cat.
IGUALADA
Concert de Nadal de la JOSA. Dijous 25 de desembre, a les 20 h, al Teatre Municipal l’Ateneu. Amb la JOSA Aleví, la JOSA Jazz i la JOSA (Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia), amb les nadales de sempre. Entrades: 10 i 7. A la venda a tiquetsigualada.cat.
Coral Mixta d’Igualada. Divendres 26 de desembre, a les 12.30 h, a l’església de la Pietat. Concert de Sant Esteve, sota la direcció de Francesc Minguella i amb el pianista Miquel Villalba. Entrades: 12 euros. A la venda a tiquetsigualada.cat.
Nadal Rock. Divendres 26 de desembre, a les 21 h, al Museu de la Pell. Amb el grup valencià Auxili i el grup igualadí Dr. Kimsy i els socis. Entrades: 10 euros. A la venda a tiquetsigualada.cat. També hi ha una fila 0 per fer aportacions de 5 euros, destinada íntegrament als projectes de cooperació de les cuitats agermanades de Nueva Esperanza i Mahbes. Amb el suport de les entitats d’Iguadada Solidària.
MANRESA
Wow (Caietà Mensa, 4). Dijous 25 de desembre, a partir de les 19 h, Super Tardeo Remember. A la sala Remember, RicardoF, Javi Level, Ruben XXL, Juanmita, presentat per Juan Cruz. A la sala CaribeMix, Luis de Frutos. Entrades: 10 euros, anticipades. Més informació i venda a wowclubmanresa.cat.
El Sielu (Valldaura, 1). Dijous 25 de desembre, a les 23 h (obertura de portes a les 22.30 h), concert de Puput i Júlia Collado Riu. Entrades: 12, euros, anticipades; i 15 euros, a taquilla.
Voilà! (Cós, 74). Divendres 26 de desembre, a les 21 h, concert de Dani Flaco, amb una energia propera. Entrades: 16 euros. A la venda a www.voila.cat.
El Sielu (Valldaura, 1). Divendres 26 de desembre, a la sala Bis, Mangotero Hotel, amb els Djs Joe Diem, Genser i Iska i amb El Niño Índigo com a convidat especial.
Wow (Caietà Mensa, 4). Divendres 26 de desembre, Coco pres. Fake Cap d’Any 2026. Entrades: 15 euros. Més informació i venda a wowclubmanresa.cat.
NAVÀS
Ball de Nadal. Dijous 25 de desembre, a les 00 h, al pavelló Blau. Organització: CB Navàs i CE Navàs.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Agrupació Coral Sant Fruitós. Dijous 25 de desembre, a les 19.30 h, a l’església, concert de Nadal.
SANT JOAN DE VILATORRADA
Nit de Nadal: «Pub Calo». Dimecres 24 de desembre, de 23.55 a 06 h, a la sala Cal Gallifa. Organització: Vilatorrats Grup.
SANTPEDOR
Festa de Nadal. Dimecres 24 de desembre, a les 00 h, al vestíbul de Cal Llovet. Organització: Colla Castellera de Santpedor.
Coral Escriny. Dijous 25 de desembre, a les 21 h; i dissabte 10 de gener, a les 19 h, a l’auditori Convent de Sant Francesc. 57è Concert de Nadal Melodies compartides, un mosaic coral internacional, a càrrec de la formació coral, amb la direcció de Marc Reguant. Entrades: 15 euros. A la venda a www.coralescriny.cat. Ja estan pràcticament exhaurides.
SOLSONA
Orfeó Nova Solsona. Dijous 25 de desembre, a les 20 h, a la catedral de Solsona. Concert de Nadal Diari de viatge, amb un repertori que mostra com se celebren aquestes festes en diferents indrets del món. Entrades: 10 euros, i 5 euros fins a 14 anys. Gratuït per als socis de l’Orfeó. A la venda a entradessolsones.com i el mateix dia a la catedral.
SÚRIA
Coral Sòrissons. Divendres 26 de desembre, a les 12 h, a l’església de Santa Bàrbara. Concert de Sant Esteve a càrrec de la formació de l’Escola Municipal de Música.
HISTÒRIA
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Homenatge al president Francesc Macià. Dijous 25 de desembre, a les 12 h, a la plaça Generalitat. Acte d’homenatge i ofrena floral. Organització: ERC Sant Vicenç de Castellet.
FIRES I FESTES
BAGÀ
Fia-Faia 2025. Dimecres 24 de desembre, a les 16.30 h, concentració dels faiers a la plaça Catalunya. A les 17 h, l’alcalde lliura el Foc de FAic al president de l’Associació de la Fia-faia perquè el pugi al Siti i s’hi encengui la foguera on s’encendran les faies. A les 17.30 h, a la plaça Catalunya, música tradicional amb el grup Tiraval. A les 18 h, encesa d’una foguera al Siti, visible des de Bagà i des de Sant Julià de Cerdanyola. A les 18.30 h, inici de la baixada dels faiers. A les 18.50 h, rebuda dels faiers davant l’església parroquial de Sant Esteve. A les 18.55 h, encesa de faies infantils al balcó de l’ajuntament. A les 19 h, toc d’oració i entrada dels faiers a la plaça Catalunya i encesa de les fia-faies. Amb les fia-faies a mig cremar, pujada pel carrer Major fins a la plaça Porxada. Per acabar, cançó i dansa de la Fia-faia al voltant de la foguera i coca i all-i-oli de codony per a tothom.
Exposició de fotografies del 21è Concurs de fotografia de la Fia-Faia 2024. Al Centre del Parc Natural del Cadí-Moixeró a Bagà i al local social de Sant Julià de Cerdanyola. Fins al 6 de gener.
BERGA
«Il·lumina el Nadal d’esperança!»: llantió solidari. Dimecres 24 de desembre, a partir de les 21 h. Es convida a tothom a posar un llantió solidari als balcons i finestres la nit de Nadal. Es poden adquirir a les escoles o a la parada solidària del 20 de desembre. Organització: Càritas Parroquial de Berga.
CARDONA
Missa del gall i pessebres. Dimecres 24 de desembre, a la mitjanit, a l’església parroquial, celebració de la missa i, a la sortida, a la sala dels Dolors, visita als pessebres. Organització: Coral Cardonina, Parròquia de Cardona i Pessebristes de Cardona.
GUIXERS
Aplec a Sant Esteve de Sisquer. Divendres 26 de desembre, a les 11 h, missa. tot seguit, música de poble amb Irene Augé. Hi haurà torrons i moscatell per a tothom.
IGUALADA
Niu Màgic de Cal Font. Cada dia fins al 24 de desembre, a les 19 h, calendari d’advent amb els fanalers, que encendran una bombeta i explicaran una petita història als infants. A les 19.15 h, al costat, a l’Escenari Màgic, hi actuaran entitats, corals, grups i escoles d’arts de la ciutat. La programació es pot consultar a l’aplicació mòbil AgendaIgualada.
LA LLACUNA
«La Missa de Pastors de la Llacuna». Dimecres 24 de desembre, a les 00 h, a l’església de Santa Maria. Missa cantada íntegrament en llatí, amb música transmesa de generació en generació que combina elements de la litúrgia amb melodies d’arrel popular. Una tradició única del Nadal català a càrrec del cor parroquial de la Llacuna, sota la direcció del mestre Oriol Carceller, amb diversos músics convidats, encapçalats pel compositor i pedagog Marcel Casellas.
MANRESA
Plaça de Nadal. Fins al 6 de gener, la plaça Sant Domènec acollirà la Caseta de la Fada Belluerna, atraccions, tallers, música i sorpreses per gaudir en família. Els divendres, dissabtes i diumenges fins al 24 de desembre, a les 18 h, espectacle d’encesa del Calendari d’Advent. De 18 a 20 h, es podrà veure la Fada Belluerna a la seva caseta. A la plaça Fius i Palà hi haurà La llum d’acollida, instal·lació artística de l’Associació d’Artistes Visuals de la Catalunya Central. A Sant Domènec hi haurà també un tobogan gegant i un carrusel, que es podran utilitzar cada dia d’11 a 14 i de 16 a 21 h (excepte els dies que els infants van a escola).
Instal·lació del pessebre a Collbaix. Dimecres 24 de desembre, a les 15.30 h, al camí vell de Rajadell, pujada del 63è Pessebre al cim de Collbaix a càrrec del Centre Excursionista Comarca de Bages. Activitat gratuïta amb inscripció a cecb.cat.
MURA
La Festa del Tió. Fins al 6 de gener, exposició de tions oberta per tot el poble, a càrrec del veïnat. Cadascú té el seus tempos, i es van presentant quan volen. Aquesta edició hi haurà un operatiu de mobilitat especial.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Patinatge sobre gel. Fins al 25 de gener, de dilluns a dijous, de 17 a 21 h; i divendres, dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14 i de 17 a 21 h, a la plaça Onze de Setembre. Venda d‘entrades en línia.
SANT JULIÀ DE CERDANYOLA
Fia-Faia 2025. Dimecres 24 de desembre, a les 17.30 h, l’alcaldessa lliura el Foc de Faia al president de l’Associació de Faiaires perquè el pugi al Clos i s’hi encengui la foguera on s’encendran les faies. A les 18 h, encesa de la foguera al Clos, encesa de les fia-faies i inici de la baixada fins a la plaça de l’Església. A la Creu, repartiment de mocadors a les faies enceses. A les 18.15 h, arribada a la plaça de l’Església, encesa de les fia-faies que s’esperen i repic de campanes. A les 18.45 h, ball de la Fia-faia al voltant del foc. A les 19 h, tast d’all-i-oli de codony amb torradetes i cava.
Exposició de fotografies del 21è Concurs de fotografia de la Fia-Faia 2024. Al Centre del Parc Natural del Cadí-Moixeró a Bagà i al local social de Sant Julià de Cerdanyola. Fins al 6 de gener.
SÚRIA
Cantada de nadales. Dimecres 24 de desembre, a les 10.30 h, a la residència Bell Repòs; i a les 11 h, recorregut pels carrers, a càrrec de l’Agrupament Escolta i Guia Joan Ros.
Cantada de nadales. Dimecres 24 de desembre, a les 17.30 h, a la residència Bell Repòs. A càrrec de la Societat Coral La Llanterna.
«El poema de Nadal». Dimecres 24 de desembre, a les 18.30 h, a l’Esplai. L’obra de Josep Maria de Sagarra, a càrrec de Marialba Esquius (rapsoda) i Queralt Adam (interpretació musical).
CAGA TIÓ
AVINYÓ
Caga tió. Dijous 25 de desembre, a les 12 h, a la plaça Major. Amb Jaume Barri.
CABRIANES
Tió de Nadal. Dimecres 24 de desembre, a les 18 h, a la plaça del Centru. Coca i xocolata per a tothom.
CARDONA
Cagatió de la Coromina. Dijous 25 de desembre, a les 12.30 h, a la plaça Àngel Guimerà. Organització: La Gatera.
Casserres
«Vine a fer cagar el tió!». Dimecres 24 de desembre, a les 12 h, a la plaça Santa Maria. A càrrec de Casserres Comerç amb la dinamització de l’Associació d’Arts Escèniques de Casserres.
CASTELLVÍ DE ROSANES
«Fem cagar el tió!». Dijous 25 de desembre, a les 12 h, a la plaça d’Europa.
ESPARREGUERA
«Fem cagar el tió!». Dimecres 24 de desembre, de 10.30 a 13.30 h, a la plaça Santa Eulàlia. Organització: Esplai la Lluna i Ajuntament d’Esparreguera.
PUIGCERDÀ
Tió a Puigcerdà. Dimecres 24 de desembre, a les 17.30 h, a la plaça del Call, es podrà fer cagar el tió i gaudir de les activitats infantils. Farcell de jocs tradicionals i animació amb Fefe i Cia. A més, coca per a tothom. Els infants que vulguin fer cagar el tió hauran de portar el seu propi bastó.
Tió solidari. El Pla Educatiu d’Entorn de Puigcerdà impulsa una recollida d’aliments que més fan falta al tió i que aniran a fer bon servei a qui més els necessita.
Recerca del Tió de Nadal. El Pla Educatiu d’Entorn presenta una nova activitat de Nadal familiar, amb places limitades. Consistirà en anar a buscar els tions que s’han perdut i no han sabut trobar el camí a casa. Aventura nadalenca dinamitzada. Més informació i detalls a la web de l’Ajuntament de Puigcerdà.
QUINES
PUIG-REIG
Quinto de Nadal. Dijous 25 de desembre, a les 18 h, al pavelló d’esports.
SANTA MARIA D'OLÓ
Quinto de Sant Esteve. Divendres 26 de desembre, a les 18 h, al pavelló municipal, organitzat pel FC Oló.
SANTPEDOR
Quinto musical. Dijous 25 de desembre, a les 19 h, a l’Ateneu Popular Ca la Teia (c. Núria, 10). Organització: Associació Ateneu Popular Ca la Teia. Més informació a l’Instagram @ca_la_teia.
PATGES REIALS
AVINYÓ
Els patges reials. Divendres 26 de desembre, al migdia, a la plaça Major.
CARDONA
Arribada del patge reial. Divendres 26 de desembre, a les 12 h, al passeig de la fira (monument a Borrell II). Passacarrers amb la Banda de Música de Cardona amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música-Musicant. El patge reial recollirà les cartes per als Reis. Organització: Agrupament Escolta Hug Folc i Ajuntament de Cardona.
PUIG-REIG
Arribada del patge reial. Divendres 26 de desembre, a les 18 h, a la Torre Vella de Cal Pons.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Visita del patge reial. Divendres 26 de desembre, a les 12 h, al Nexe-Espai de Cultural. Dissabte 27 de desembre, a les 12 h, al local de l’associació de veïns de Torroella de Baix (Sant Genís, 31). A les 17 h, a l’ermita de Sant Sebastià de les Brucardes. Diumenge 28 de desembre, a les 12 h, a la plaça Primer d’Octubre de Pineda de Bages. Recollida de cartes.
SANTA MARIA D'OLÓ
Arribada de les princeses d’Orient. Divendres 26 de desembre, a partir de les 9 h, Orkestrònia, instal·lació interactiva amb instruments musicals fets amb materials recuperats per crear atmosferes sonores. A les 12 h, arribada de les princeses d’Orient per recollir les cartes de la quitxalla d’Oló.
SANTPEDOR
Carter reial. Divendres 26 de desembre, a les 12 h, a la capella de Sant Andreu. Arribada a la plaça Gran U d’Octubre per recollir les cartes dels nens i nenes. Organització: Comissió de Reis i Ajuntament de Santpedor.
SARDANES i BALLS
SÚRIA
Ballada. Dijous 25 de desembre, a les 12 h, a la plaça de Sant Joan. Amb la cobla La Principal de Berga. Organització Agrupació Sardanística.
MONTMAJOR
Sala de ball Montmajor Dance. Dijous 25 de desembre, de 19 a 22.15 h, ball amb Raül. Reserva de taules: 652 469 459.
NAVÀS
Casal de la Gent gran. Dijous 25 de desembre, a les 18 h, ball amb Francesc. Hi haurà coca, xocolata i cava. Reserves: 93 839 24 82.
OLVAN
Ateneu. Dijous 25 de desembre, a les 18.30 h, berenar-ball amb Josep i Joan Vilandeny. A la mitja part, coca i xocolata. Obsequi d’una flor de Nadal a les dones. Entrades: 17 euros.
Ateneu. Divendres 26 de desembre, a les 18.30 h, berenar-ball amb Jordi Bruch. A la mitja part, entrepà. Entrades: 12 euros.
SOLSONA
Casal cívic i comunitari Xavier Jounou. Divendres 26 de desembre, a les 19 h, tarda de ball amb Francesc. Entrades: 5 euros. Organització: Consell de la Gent Gran.
EXPOSICIONS
BERGA
Exposició de pessebres. A l’escala de marbre de l’Ajuntament de Berga, fins al 5 de gener. A càrrec d’Amigues i Amics del Pessebre de Berga. Horari: dies laborables, de 18 a 20 h; dissabtes i festius, de 12 a 14 i de 18 a 20 h; el dia 25 de desembre, de 18 a 20 h; i l’1 de gener tancat.
CARDONA
Exposició de pessebres de Cardona. A la sala els Dolors, oberta els dies 24, 25, 26, 27, 28 i 31 de desembre i els dies 1, 3, 4, 5, i 6 de gener, d’11 a 13.30 i de 18 a 20 h. Amb la participació de José A. Bueno, Joan Carabia, Escola Vedruna Cardona, Residència Sant Jaume, Damià Molina, Escola Patrocini, Ernest Falip, Toni Piqué, Josep M. Canals, Emili Giró, Francisco Alba i José Carmona. Organització: Agrupació Pessebrista de Cardona.
Visita a l’exposició de pessebres. Dilluns 29 de desembre, a les 11 h, a la sala dels Dolors. Gratuït, obert a tothom. Organització: Pessebristes de Cardona.
Exposició de pessebres de la Coromina. Al carrer Església de la Coromina, oberta del 24 de desembre a l’11 de gener, els dies festius i els caps de setmana.
ESPARREGUERA
43a mostra de pessebres. A la sala d’exposicions municipals, a càrrec del Col·lectiu de Pessebristes d’Esparreguera. Oberta fins al 6 de gener. Horari d’obertura: dijous i divendres, de 18 a 20 h; dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 13 i de 18 a 20 h. Els dies 25 de desembre i 1 de gener, de 18 a 20 h.
Pessebre a l’església de Santa Eulàlia. Al vestíbul de l’església de Santa Eulàlia, fins al 6 de gener. Horari: de 9.30 a 20 h (dimecres i diumenges només al matí).
Obertura especial de l’Espai de la Terrissa. Fins al 4 de gener, oberta els diumenges, de 10 a 13 h, al carrer de la Passió, 4. És un nou equipament dedicat a la interpretació del passat terrissaire de la vila. Compta amb el darrer forn de llenya per a la cocció de la terrissa i amb una col·lecció de peces de terrissa populars i utilitàries. Entrada gratuïta.
MANRESA
26a edició del Pessebre monumental. A l’Espai 7 delCentre Cultural el Casino (passeig de Pere III, 27), exposició del pessebre monumental, que enguany fa un homenatge al modernisme industrial, una vintena de diorames nadalencs i set maquetes del patrimoni industrial manresà d’estil modernista, a càrrec del Grup Pessebrístic de Manresa. Fins al 6 de gener. Horari: de dimarts a diumenges, de 17.30 a 20.30h. Diumenges 14, 21 i 28 de desembre i 4 de gener, d‘11 a 13.30 i de 17.30 a 20.30 h. Els dimecres 24 i 31 de desembre, de 17.30 a 19.30 . Dilluns no festiu, tancat. Entrada lliure.
NAVARCLES
Pessebre. Els amics pessebristes han creat un pessebre que es podrà observar des del cancell de l’església, durant tot el dia, del 25 de desembre al 2 de febrer.
Diorames nadalencs. La col·lecció de diorames de pessebre de Nadal d’Ignasi Ferrer es podrà visitar divendres 26, dissabte 27 i diumenge 28 de desembre, d’11 a 13 h, al carrer Monestir, 1.
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Avís de neu per al dia de Nadal: la cota podria baixar fins als 500 metres a la Catalunya central
- Diners per comprar ambulàncies, un vi, un quadre i un DVD: l'herència que va deixar el papa Francesc a sor Lucía
- Happylandia de Manresa ha de tancar provisionalment el segon dia d'obrir en no tenir llicència d'activitat
- Un intent d'avançament per la dreta acaba amb un enfrontament enmig de la C-55, a Manresa
- Laura Lobo, advocada, desmunta un mite bancari: “Ser cotitular no et converteix en propietari”
- Veïns de Manresa esclaten contra l'incivisme d'un grup de joves: entren en un bloc a la força per embrutar i fer pintades a l'escala