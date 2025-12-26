Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

On cremar els torrons aquest cap de setmana?

Cinc curses i caminades des de divendres 26 i fins al diumenge 28

Edició anterior de la Sant Silvestre de Manresa

Edició anterior de la Sant Silvestre de Manresa / Oscar Bayona

Regió7

Manresa

CARDONA

Trail Silvestre. Diumenge 28 de desembre, a les 11 h, a la Coromina. S’acabarà amb un vermut musical. Preu: 3 euros. Inscripcions a punts de venda habituals. Organització: Trail Gats.

PUIGCERDÀ

13a Cursa solidària de Sant Silvestre. Diumenge 28 de desembre. Més informació a www.puigcerda.cat.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Caminada nocturna al Puigsoler: Benvingut 2026. Dissabte 27 de desembre, a les 16 h, sortida des del monument a la Mare. Caminada organitzada entre el Centre Excursionista i el CEAC.

SOLSONA

Nit d’orientació. Dissabte 27 de desembre, a les 18 h, amb inici a la plaça Major. Cursa d’orientació urbana, nocturna, popular i festiva. Categories: femenina, masculina, mixta i familiar individual i per equips. Més a més informació: @cexsolsones a Instagram i www.centreexcursionistasolsones.cat. Organització: Centre Excursionista del Solsonès i Aire Lliure Activitats Outdoor.

TEMES

