On cremar els torrons aquest cap de setmana?
Cinc curses i caminades des de divendres 26 i fins al diumenge 28
Regió7
CARDONA
Trail Silvestre. Diumenge 28 de desembre, a les 11 h, a la Coromina. S’acabarà amb un vermut musical. Preu: 3 euros. Inscripcions a punts de venda habituals. Organització: Trail Gats.
PUIGCERDÀ
13a Cursa solidària de Sant Silvestre. Diumenge 28 de desembre. Més informació a www.puigcerda.cat.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Caminada nocturna al Puigsoler: Benvingut 2026. Dissabte 27 de desembre, a les 16 h, sortida des del monument a la Mare. Caminada organitzada entre el Centre Excursionista i el CEAC.
SOLSONA
Nit d’orientació. Dissabte 27 de desembre, a les 18 h, amb inici a la plaça Major. Cursa d’orientació urbana, nocturna, popular i festiva. Categories: femenina, masculina, mixta i familiar individual i per equips. Més a més informació: @cexsolsones a Instagram i www.centreexcursionistasolsones.cat. Organització: Centre Excursionista del Solsonès i Aire Lliure Activitats Outdoor.
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- Un vessament de 5.000 litres de gasoil al riu Llobregat afecta 12 municipis del Berguedà i el Bages
- Professora de ioga de Manresa: 'Molts s'apunten pel mal d'esquena, però acaben venint a classe perquè s'hi troben bé
- Nadal amb neu a Catalunya: la nevada deixa gruixos importants al Solsonès i la Cerdanya i també emblanquina l'altiplà de la Segarra i el prelitoral de Tarragona
- Catalunya viurà la festa de Nadal més turbulenta des del 2008, amb nevades i pluges abundants: On pot nevar a les comarques centrals?
- Maria Lluïsa Goset, de 99 anys, va canviar Barcelona per la Cerdanya pel fill: 'Internet està bé, però ha fet malbé la joventut
- Troben a Itàlia la Gina, la nena de 5 anys del Prat que el seu pare no va tornar a la mare
- La carretera B-420 que uneix el Berguedà i el Solsonès fa un pas endavant: s'obre al trànsit un nou tram reformat a Montmajor