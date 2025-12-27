7 € de descompte per anar a escoltar Northern Cellos
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 7 € de descompte per anar a escoltar Northern Cellos. Són un dels únics quartets de violoncels elèctrics d’Europa. Escortats per un bateria, interpreten medleys (o popurris) de rock, pop, dance i metal.
Amb ‘Let’s Rock, Let’s Dance… Let’s Cello!’, Northern Cellos presenta una proposta refrescant i innovadora, per a tots els públics, en la qual tothom podrà reconèixer melodies que ens han acompanyat i fet ballar durant els últims anys: clàssics de Queen, Michael Jackson, AC/DC o Guns N’Roses i també versions més actuals de Rosalia, Zoo i Shakira, entre moltes d’altres!
Si recordeu el concert d’E-Strings amb motiu de la celebració dels 18 anys del Kursaal, no dubteu que Northern Cellos de ben segur tornaran a fer aixecar el públic de la cadira!
Divendres 9 de gener 2026, a les 20 h. Sala Gran.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
