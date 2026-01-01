Plans de l'1 de gener per a tota la família: no et quedis a casa
Una selecció de propostes culturals i de lleure per arrencar l'any
Regió7
47è Pessebre Vivent del Bages, a Fals
Avui, a les 18 i a les 19.15 h, a l’espai natural de les Torres de Fals. Les representacions es van iniciar el 1977 i han anat creixent i millorant amb l’esforç dels seus integrants (aproximadament 260 persones dels pobles dels voltants). Entrades: 14 euros. 6 euros de 5 a 14 anys i 12 euros majors de 65 anys. Els infants menors de 5 anys també han de fer reserva. Gratuït amb el carnet del SX3 i per als subscriptors de Cavall Fort. Més informació i venda d’entrades a www.pessebre.cat. Venda només per a través de la web.
Campi qui Jugui de Manresa
El Saló de la Infància de la Catalunya Central, al Palau Firal. S’adreça a infants d’1 a 12 anys i les seves famílies i, en la celebració dels 40 anys, retrà homenatge a la seva trajectòria, recuperant activitats més estimades d’anys anteriors. Avui, de 16 a 20.30 h, Benvingut 2026!. Preus: 3 euros (infants d’1 a 3 anys), 6 euros (infants de 4 a 16 anys), 2 euros (adults). Consultar descomptes. A la venda a la taquilla del Palau Firal i a campiquijugui.cat. Organització: Associació Campi Qui Jugui i Ajuntament de Manresa.
Concert de Cap d’Any a Manresa
Avui, a les 19 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. El tradicional concert per donar la benvinguda a l’any amb la banda de la Unió Musical del Bages. Entrades: 18 i 15 euros. A la venda a les taquilles i a www.kursaal.cat.
Els Pastorets de Berg: «El bressol de Jesús»
Avui, a les 18 h, al Teatre Municipal de Berga. Celebraran el 125è aniversari amb un nou equip de direcció format per quatre actrius. La Farsa presenta la representació del text de Serafí Pitarra. Entrades: 12 euros. Majors de 65 i menors de 25 anys, 10 euros. Menors de 12 anys, 7 euros. Més informació i venda d’entrades a elspastoretsdeberga.cat. Més informació a pastoretsdecatalunya.cat.
La Festa del Tió de Mura
Fins al 6 de gener, exposició de tions oberta per tot el poble, a càrrec del veïnat. Cadascú té el seus tempos, i es van presentant quan volen.
Concert de Cap d’Any amb l’orquestra Selvatana, Navàs
Avui, a les 19 h, al pavelló Blau. Amb l’actuació del reconegut tenor manresà Adrià Mas. Organització: Agrupació Sardanista de Navàs. Col·laboració: Ajuntament.
Els Pastorets de Cardona
Avui, edició especial 125 anys, a les 18.30 h, al teatre Els Catòlics. Les representacions, a càrrec del Grup de Teatre el Traspunt, celebren enguany 125 anys, i són el resultat d’una barreja de diferents textos. Entrades: 12 euros. Venda a www.cardonaturisme.cat. Més informació a pastoretsdecatalunya.cat.
45è Pessebre Vivent dels Prats de Rei
Avui, a les 18.30 h, a l’espai urbà dels Prats de Rei. L’Agrupació Cultural Recreativa Sigarra organitza un pessebre que té com a característica que els actors parlen de viva veu i que té música pròpia creada per monsenyor Valentí Miserachs. Entrades: 10 euros; i 7 euros per als infants de 5 a 12 anys. Venda només per internet. Més informació i venda a www.acrsigarra.cat/pessebreprats/ i a pessebresvivents.cat.
Els Pastorets o l’Adveniment de l’infant Jesús als Carlins de Manresa
Avui, a les 18 h, a la sala Els Carlins (Sabateria, 3). Són una cita cada Nadal des del 1910, i formen part del Patrimoni Immaterial de la ciutat des del 2011. Entrades: 12 euros. A la venda a www.elscarlins.cat. Més informació a pastoretsdecatalunya.cat.
Els Pastorets del Poble Nou de Manresa
Avui, a les 19 h, a la sala d’actes del casal parroquial del Poble Nou. Representació de l’obra de Josep M. Folch Torres a càrrec del Grup Escènic Nostra Llar. Entrades: 10 euros. A la venda a ticketing.cat.
Patinatge sobre gel a Sant Fruitós
Fins al 25 de gener, de dilluns a dijous, de 17 a 21 h; i divendres, dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14 i de 17 a 21 h, a la plaça Onze de Setembre. Venda d‘entrades en línia.
Ball a l'Espai El Blat de Gironella
Avui, a les 18.30 h, ball amb Pep i Maria José Músics. Reserves: 639 728 513.
Orquestra Simfònica del Vallès a Puigcerdà
Avui, a les 21 h, al Teatre Municipal del Casino Ceretà. Concert d’Any Nou amb un festival de valsos i danses. Amb Xavier Puig a la direcció i la soprano Laura del Río com a convidada. Entrades: 25 euros a platea i el primer pis i 20 euros al segon pis. Descompte de 5 euros per a menors de 12 anys i majors de 65 anys. A la venda a www.codetickets.com i una hora abans del concert.
Els Pastorets: Un gran somni, a Moià
Avui, a les 19 h, a Les Faixes. Una adaptació i producció moderna i fresca a càrrec de la companyia moianesa Tres Panys, a partir de la tradició teatral de Josep M. Folch i Torres. Part de la recaptació serà destinada a Càncer Infantil Moianès i Oncolliga Moianès. Entrades: 8 euros. A la venda a Entrapolis.
Els Pastorets o l’Adveniment de l’infant Jesús, a Súria
Avui, a les 18 h, al teatre del Foment Cultural. El Foment Cultural de Súria ofereix amb fidelitat el guió de Josep M. Folch i Torres amb el dinamisme del segle XXI, amb música pròpia interpretada en viu per orquestra i cor cantaire. Entrades: 14 euros, i 12 euros per als socis. A la venda a a www.pastoretssuria.org. Més informació a pastoretsdecatalunya.cat.
Concert i ball d'any nou a Puig-reig
Amb l'Escola Municipal de Música de Puig-reig. Avui, a les 19 h, al pavelló d’esports.
Ball al Casal cívic i comunitari de Solsona
Amb Xavier Jounou. Avui, a les 19 h, ball amb el grup Crystal. Entrades: 5 euros. Organització: Consell de la Gent Gran.
