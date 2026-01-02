Els millors plans del primer cap de setmana del 2026
Consulta totes les propostes nadalenques que se celebren a les comarques centrals els pròxims dies
Regió7
FIRES I FESTES
CARDONA
Sopar-concert d’Any Nou. Dissabte, a les 20.30 h, al Centru. Organització: Coral Cardonina i El Centru.
IGUALADA
Niu Màgic de Cal Font. Actuacions, a les 19 h, a l’Escenari Màgic. Diumenge, Capgrossos d‘Igualada. Programació a l’aplicació AgendaIgualada.
Mercat Made.IGD. Avui, dissabte i diumenge, a la plaça de Cal Font, botigues d’Igualada sortiran al carrer en casetes de fusta, amb un sistema de rotació que permetrà mostrar una oferta variada i canviant. Organització: Igualada Comerç.
LLÍVIA
Tipis Cerdanya. Fins diumenge, de 12 a 22 h, al costat del parc Sant Guillem. Mercat de Nadal amb activitats: concerts, tallers, activitats infantils... Més informació i entrades a www.tipiscerdanya.com.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. A partir d’avui, de diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Dissabtes, a les 20.15 h, videomapatge Lux Splendens. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves.
PUIG-REIG
Pista de gel. Avui, dissabte i diumenge, de 10.30 a 13.30 i de 15 a 20 h, a la plaça Nova. Els tiquets es podran obtenir als comerços per una compra mínima de 5 euros.
SOLSONA
Cantada de nadales pels carrers. Avui, a les 19 h, amb sortida des del portal el Castell. A càrrec de l’Orfeó Nova Solsona.
PARC DE NADAL
IGUALADA
40è Saló de la Infància. Fins diumenge, de 10.30 a 14 i de 15.30 a 19 h, a l’Escorxador. Entrades a tiquetsigualada.cat i també al mateix recinte de l’Escorxador.
MANRESA
Campi qui Jugui. El Saló de la Infància de la Catalunya Central, al Palau Firal fins diumenge, s’adreça a infants d’1 a 12 anys i les seves famílies. Avui, de 16 a 20.30 h, bingo especial 40è aniversari. Dissabte, de 16 a 20.30 h, discocampi. Diumenge, de 16 a 20.30 h, festa final i concert del 40è aniversari amb Xiula. Preus: 3 euros (infants d’1 a 3 anys), 6 euros (infants de 4 a 16 anys), 2 euros (adults). Consultar descomptes. A la venda a la taquilla del Palau Firal i a campiquijugui.cat.
SALLENT
Parc de Nadal. Avui, dissabte i diumenge, de 17 a 20 h, al pavelló d’esports Agustín Rueda. Organització: AE Sallent i Ajuntament de Sallent.
SANTPEDOR
Parc de Nadal: «El món del joc». Avui i dissabte, de 16 a 20 h, al pavelló municipal Rafa Martínez. Inflables, tallers i jocs De 0 a 14 anys.
PATGES REIALS
ESPARREGUERA
La central dels Reis d’Orient. Avui, dissabte i diumenge, de 17 a 20 h, a l’escola Mare de Déu de la Muntanya. A càrrec de la Cia. Robert Gobern. Activitat gratuïta. Cal reserva prèvia a entrades.esparreguera.cat.
MANRESA
Arribada del príncep Assuan. Avui, a les 17 h, al passeig Pere III, davant de la biblioteca del Casino. El príncep Assuan, amb la seva comitiva, iniciarà un recorregut fins a la plaça Major, on el rebran les autoritats.
Recollida de cartes. Avui, dissabte i diumenge, de 17.30 a 20 h, a la plaça Major. El príncep Assuan recollirà les cartes dels infants acompanyat d’un campament reial.
Benvingut patge reial a Can Font. Avui, a les 17.30 h, el patge reial visitarà els carrers de la Carretera de Santpedor. Avui i dissabte, de 18 a 20 h, recollirà les cartes dels infants a la cisterna de Can Font.
Patge reial i manualitats per a la quitxalla. Avui i dissabte, de 17.30 a 19.30 h, al local de l’Associació de Veïns i Veïnes Vic-Remei (Verge de l’Alba, 5). Activitat gratuïta. Cal inscripció a vicremei@gmail.com.
Carter reial. Avui, de 18 a 20 h, al local de l’Associació de Veïns del Poble Nou (Mossèn Serapi Farré, 35), recollida de cartes.
PUIGCERDÀ
Campament reial de Puigcerdà. Avui, a les 17.30 h, arribada dels patges reials. Inici de la rua pels carrers del centre de la vila des de la plaça de l’Ajuntament. De 18.30 a 20 h, arribada dels patges reials a la plaça de Santa Maria i inici del campament reial. Recollida de cartes i activitats per a tots els infants.
