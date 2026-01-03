Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

10 € de descompte per anar a veure Kramig

Kramig

Kramig

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10 € de descompte per veure Kramig. Ella és una romàntica de manual, impuntual sense remei, i enamorada dels peluixos de l’Ikea, sobretot del Kramig, l’os panda. Ell és pràctic i pragmàtic, hipocondríac i supersticiós empedreït. Una comèdia romàntica que reflexiona sobre llums i ombres de l'amor, la vida i la resiliència.

Són oposats, però un dia es coneixen i no poden separar-se. I, quan decideixen tenir un fill, sorgeixen dilemes universals que apareixen quan t’està a punt de canviar la vida. ‘Kramig’ és una comèdia romàntica escrita i dirigida per Marta Buchaca, que explica la història d’amor de la Laia i el Toni, que interpreten Anna Moliner i Biel Duran.

Dissabte 10 de gener, a les 20 h. Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

