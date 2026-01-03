10 € de descompte per escoltar Suu
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10 € de descompte per escoltar Suu. És una de les cares joves més representatives de l'empoderamentfemení als escenaris. Amb tres discos publicats, l'artista ha enamorat i fidelitzat a un gran públic - més de dos mil seguidors a Instagram, més tres-cents mil escoltes mensuals, i dos discos d’or per “Eres un temazo” i “Tant de bo” -; aixícom el respecte de la crítica i la resta de companys i companyes de professió, gràcies a laseva proposta d’indie-popi el seu gran carisma a dalt dels escenaris, demostrat als festivals mésprestigiosos de la península i també a les xarxessocials.
Amb aquest concert la cantant catalana s’estrenarà al Kursaal amb la presentació d’un nou disc ple de hits.
Divendres 16 de gener, a les 20 h. Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
