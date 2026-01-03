Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Pòquer il·legalÈric MontesEpisodi de fredMaternitatNecrològiquesIncendi estació d'esquí
instagramlinkedin

10 € de descompte per veure l'Assassinat al club

ASSASSINAT AL CLUB

ASSASSINAT AL CLUB

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10 € de descompte per veure l'Assassinat al club. Quatre intèrprets pugen a escena amb una sola certesa: un d’ells acabarà mort. Però qui? On? Quan? I sobretot… Per què? Les respostes no les té ningú més que el públic, que decideix cada detall i posa en marxa una història única i irrepetible.

El crim mai no havia estat tan divertit. Impro Barcelona, pionera en la improvisació al nostre país, presenta un format innovador que aposta per crear una única història de principi a fi a partir de les situacions que proposa el públic. Amb aquests ingredients, a l’escenari prenen vida personatges inesperats, girs sorprenents i històries tan delirants com inquietants. Cada funció d’’Assassinat al Club’ es converteix així en una experiència única plena de rialles, misteri i un crim per resoldre.

Dijous 15 de gener, a les 19 h. Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents