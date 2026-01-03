13 € de descompte per anar a escoltar Música per canviar el món

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Música per canviar el món

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 13 € de descompte per escoltar Música per canviar el món. El 2026 serà un any especial per a la Fundació Vicente Ferrer. Farà 30 anys de la seva presència a l’estat espanyol, amb Catalunya com a ubicació referent. Per celebrar aquesta efemèride, el Kursaal acollirà un gran concert solidari amb artistes de gran talent: Carles Cases, Celeste Alías, Santi Careta, Mireia Pintó, Lídia Pujol... També amb la participació d’Els Convidats, Manel Camp Quartet, la Coral Escriny o l’Esclat Gospel Singers, en un concert dirigit pel pianista i compositor manresà Manel Camp i presentat per la periodista manresana Núria Bacardit. Diversos artistes oferiran un concert a benefici dels infants del nepal.

Tota una festa musical, que destinarà tots els beneficis a fer possible que infants d’entre tres i sis anys de la vall de Katmandú (Nepal) tinguin accés a una xarxa de centres de preescolar, cosa que els garantiria un entorn segur i saludable.

Diumenge 11 de gener, a les 18 h. Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

