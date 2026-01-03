Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Juguem?

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis entrades gratuïtes per veure Juguem?. 'Juguem?' és un viatge per l'imaginari d'una nena que, encisada amb el seu joc, ens farà descobrir un món ple de fantasia on les cases caminen i viuen aventures, on un vaixell porta un secret revelador, on els sons de la nit es poden transformar en una melodia secreta... Un viatge musical per un món ple de fantasia. Recomanat a partir d'1 any

Dissabte 10 de gener, a les 16:30h i a les 18 h. Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

