20 propostes
Res de ressaca de Nadal: arriba un cap de setmana ple: d'Alfred Garcia al Petit Circ Cric
Funcions dels pastorets, mercats d'antiguitats, videomapatges... la selecció d'aquesta agenda és ben llarga
Regió7
Aquest cap de setmana ve amb ressaca nadalenca oficial i la sensació que els torrons encara no han marxat del tot. Però no patiu! Entre antiquaris, concerts, videomapatges màgics i quintos valents, encara hi ha excuses per sortir de casa. Mira la nostra selecció:
El Petit Circ Circ, l'Espunyola. Dissabte i diumenge, a les 11, 17.30 i a les 19.30 h, a la carpa instal·lada al local social. Espectacle de circ familiar liderat per Tortell Poltrona: L’últim somni. Entrades: 8 i 16 euros. A la venda a entrapolis.com.
Joc d’escapada de Nadal a Sant Fruitós de Bages. Dissabte, de 10.30 a 13 h, a la plaça Alfred Figueras. Cal ajudar en Lluquet i en Rovelló a recuperar els regals superant reptes. Gratuït. Cal fer inscripció prèvia a Mapfre Assegurances (carretera de Vic, 20).
Berga Antic. Dissabte, de 10 a 14 h, al passeig de la Pau, sobre la benzinera. Fira d’antiguitats i col·leccionisme que es fa cada segon dissabte de mes.
Espectacle infantil «Juguem?» a Manresa. Dissabte, a les 16.30 i a les 18 h, a la sala Petita del teatre Kursaal. Espectacle de la Cia. Ninnus, que fa un viatge musical per un món ple de fantasia. A partir d’1 any. En el marc de la programació d’Imagina’t. Entrades: 10 i 8 euros. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.
Espectacle infantil «Porta’m a casa» a Sant Martí de Tous. Dissabte, a les 17 i a les 19 h; i diumenge, a les 12 h, a la Casa del Teatre Nu. Espectacle de la Cia Aboon Teatre que segueix la història de dos personatges vinguts de mons diferents. Adreçat a infants d’entre 1 i 6 anys. Entrades: 7 euros. A la venda a teatrenu.com.
«Musicals de tots els temps», Navarcles. Dissabte, a les 19 h, a l’auditori Agustí Soler i Mas. Espectacle de la Coral Sant Esteve de Balsareny i al Grup Vocal V9 de Viladomiu Nou, que apropa la màgia de Broadway. Amb 60 cantaires, una orquestra de cambra i les veus solistes de Clara Renom i Paco Martínez, amb direcció de Marc Comabella.
Patinatge sobre gel a Sant Fruitós. Fins al 25 de gener, de dilluns a dijous, de 17 a 21 h; i divendres, dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14 i de 17 a 21 h, a la plaça Onze de Setembre. Venda d‘entrades en línia.
Coral Escriny a Santpedor. Dissabte, a les 19 h, a l’auditori Convent de Sant Francesc. 57è Concert de Nadal Melodies compartides, un mosaic coral internacional, a càrrec de la formació coral, amb la direcció de Marc Reguant. Entrades: 15 euros. A la venda a www.coralescriny.cat.
Comiat de Jo Jet i Maria Ribot, a Manresa. Dissabte, a les 20 h, a Els Carlins (Sabateria, 3-5). Concert de comiat del trio manresà, que presentarà les cançons de Ribera, el seu últim disc. Entrades: 15 euros. A la venda a www.elscarlins.cat i a taquilla.
Videomapatge del Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves.
Obra «Fins que la mort es reuneixi», a Calaf. Dissabte, a les 21 h, al Casino de Calaf. Obra representada per Sicaliptis Teatre BCN. Entrades: 15 euros, i 12 euros per als socis. A la venda a entrapolis.com i reserves al 620 134 018 (Josep) i al 659 558 727 (Marta). També a taquilla, dijous de 19 a 21 h; i 1 hora abans de l’espectacle.
Concert d'Alfred García a Wow. (Caietà Mensa, 4). Dissabte, a les 22 h (obertura de portes a les 21.30 h), concert d’Alfred García. Entrades: 18 euros, anticipades. Més informació i venda a wowclubmanresa.cat.
Mercat d’antiguitats de Capellades. Diumenge, de 10 a 15 h, a la plaça Catalunya. Parades amb antiguitats, artesania, col·leccionisme, joguines, quadres, monedes, llibres, mobles, discs, jocs... Es fa cada segon diumenge de mes. Organització: Amics de les Antiguitats de l’Anoia i Ajuntament de Capellades.
Quintos del poliesportiu, Puigcerdà. Diumenge, a les 17.30 h, al local social del club. Organització: seccions de natació i curling del Club Esportiu Puigcerdà.
Concert «Música per canviar el món». Diumenge, a les 18 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Concert solidari de la Fundació Vicente Ferrer amb la participació de Carles Cases, Celeste Alías i Santi Careta, Mireia Pintó, Lídia Pujol... A benefici dels infants del Nepal. Entrades: 25 i 22 euros. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.
I els Pastorets
Els Pastorets de l’Ametlla de Merola-La Flor de Nadal. Diumenge, a les 17 h, al Teatre Esplai. L’Associació Cultural Esplai mobililitza més de 150 persones, i destaca la participació de més d’una vintena de nens i nenes, una xifra rècord. S’ha fet un taller de maquillatge per perfeccionar les caracteritzacions i es renova l’equipament d’àudio per millorar el so. Entrades: 15 euros. Gratuït amb el carnet del SX3. A la venda a ametllademerola.koobin.cat.
Els Pastorets o l’adveniment de l’infant Jesús, Balsareny. Diumenge, a les 18 h, a la sala Sindicat. L’Associació Els Pastorets de Balsareny representa l’obra tradicional de Josep Maria Folch i Torres, amb una estètica innovadora empresa els últims anys, amb una renovació generacional tant en la majoria dels protagonistes com en l’equip de direcció i part de l’equip tècnic, i accentuant la importància dels papers femenins. Entrades: 10 euros. Majors de 65 anys, 9 euros; i menors de 12 anys, 5 euros. A www.pastoretsbalsareny.cat.
Els Pastorets de Berga: «El bressol de Jesús». Diumenge, a les 18 h, al Teatre Municipal de Berga. Celebraran el 125è aniversari amb un nou equip de direcció format per quatre actrius. La Farsa presenta la representació del text de Serafí Pitarra. La història de Nadal s’esdevé en entorns coneguts: el Pedraforca, Queralt, Sant Quirze de Pedret.... Entrades: 12 euros. Majors de 65 i menors de 25 anys, 10 euros. Menors de 12 anys, 7 euros. Més informació i venda d’entrades a elspastoretsdeberga.cat.
Els Pastorets de Calaf. Diumenge 11, a les 17.30 h; i dissabte 17 de gener, a les 18 h; a la sala Folch i Torres del Casal de Calaf. Els Pastorets de Calaf, sota la direcció d’Eloi Fonoll, celebren 100 anys. Amb text de Josep M. Folch i Torres és una representació tradicional amb els mitjans del segle XXI: il·luminació, efectes especials i grans decorats i la interpretació de més de 100 actors i actrius. En acabar cada funció, botifarra per a tothom. Entrades: 17 euros. Venda a pastoretsdecalaf.cat.
Els Pastorets d’Igualada. Diumenge, a les 11.45 h (sessió reduïda de 2 hores), al Teatre Ateneu Igualadí. El Grup de Teatre de l’Esbart Igualadí presenta, des del 1959, l’obra de Josep Maria Folch i Torres, que exposa el somni de dos vailets en una nit màgica de Nadal. Un somni que és un conte d’infants. Més de 100 persones fan possible la posada en escena, amb color, música i efectes. Entrades: 9 i 7 euros. A la venda a teatremunicipalateneu.cat. Més informació a www.elspastorets.com.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Nova davallada de les temperatures: fins a -15 graus en la matinada més freda dels darrers cinc anys
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics