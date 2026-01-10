10 € de descompte per anar a escoltar Joan Baez, la veu que no calla
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10 € de descompte per escoltar Joan Baez, la veu que no calla. La cantautora tortosina Montse Castellà ens convida a fer un viatge apassionant per la vida i l’obra de Joan Baez, icona de la música i l’activisme. Més que un recital, és una classe magistral plena d’emoció i compromís, que acosta la figura de la folk singer nord-americana amb rigor, sensibilitat i un guió cuidat al detall. Un viatge musical a la vida i l'obre de la cantant americana Joan Baez.
Amb la seva veu inconfusible i la companyia del reconegut músic i compositor valencià Borja Penalba, Castellà desgrana cançons i moments clau de la trajectòria de Baez, tot donant-los nova vida i actualitat. Dues guitarres que dialoguen, harmonies que emocionen i una posada en escena capaç de captivar tant als qui coneixen l’obra de Baez com als qui la descobreixen per primer cop. Una proposta artística que uneix música, història i consciència.
Diumenge 17 de gener, a les 18 h. Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Xavier Domènech, exlíder dels Comuns: «M’han sondejat de diferents espais polítics, però no em plantejo tornar»
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16