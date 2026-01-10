10 € de descompte per anar a escoltar Joan Baez, la veu que no calla

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10 € de descompte per escoltar Joan Baez, la veu que no calla. La cantautora tortosina Montse Castellà ens convida a fer un viatge apassionant per la vida i l’obra de Joan Baez, icona de la música i l’activisme. Més que un recital, és una classe magistral plena d’emoció i compromís, que acosta la figura de la folk singer nord-americana amb rigor, sensibilitat i un guió cuidat al detall. Un viatge musical a la vida i l'obre de la cantant americana Joan Baez.

Amb la seva veu inconfusible i la companyia del reconegut músic i compositor valencià Borja Penalba, Castellà desgrana cançons i moments clau de la trajectòria de Baez, tot donant-los nova vida i actualitat. Dues guitarres que dialoguen, harmonies que emocionen i una posada en escena capaç de captivar tant als qui coneixen l’obra de Baez com als qui la descobreixen per primer cop. Una proposta artística que uneix música, història i consciència.

Diumenge 17 de gener, a les 18 h. Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

