10 € de descompte per anar a veure La nit dels genis
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10 € de descompte per veure La nit dels genis. La cita tradicional amb la màgia de cada principi d’any torna al Kursaal! Ja arriba a la catorzena edició, ens tornarà a acostar a fets inversemblants plens de fum, colors, aparicions, desaparicions... Números sorprenents del Festival Internacional de Màgia, a càrrec de mags procedents de diversos països d’Europa que coincidiran a l’escenari de la sala gran. Torna la nit més màgica, amb mags de diversos punts d'europa.
El geni de la llàntia torna amb força recollint secrets d’arreu del món per escampar-los entre nosaltres durant una nit especial que us convidem a viure plegats, un any més. Tanqueu els ulls, somrieu i deixeu-vos portar, perquè aquesta nit, més que mai, tot és possible!
Dissabte 17 de gener, a les 20 h. Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
