17 € de descompte per anar a veure La corona d'espines
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10 € de descompte per veure La corona d’espines. És una obra teatral en vers de Josep Maria de Sagarra, un dels grans textos del nostre patrimoni teatral que recupera i dirigeix Xavier Albertí.
Situada a Solsona a finals del segle XVIII, l’obra narra les trifulgues d’un acord de matrimoni entre una pubilla i un jove sense pares, en què es barregen necessitats de diners i també algunes sospites. Honor, poder, amor impossible i hipocresia social en una tragèdia que esdevé una crítica a la societat de l’època. La violència sobre el cos de les dones, la paternitat i la possibilitat de redempció conjuguen aquesta meravellosa partitura de versos de Sagarra, que ens arriba amb aquesta producció del TNC.
Dissabte 24 de gener, a les 20 h i el 25 de gener, a les 18h. Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
