Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
Més de quinze propostes per sortir de casa i gaudir a les comarques de la Catalunya central aquest 16,17 i 18 de gener
Regió7
CALDERS
Festa Major d’Hivern-Sant Vicenç. Dissabte, a les 8.30 h, a la plaça Major, caminada popular a càrrec del CF Calders. Preu: 8 euros i 5 euros menors de 7 anys. A les 17 h, a la plaça Major, joc d’escapada Caga tió, a càrrec d’Espai Jove Calders. Preu: 3 i 2 euros per a menors de 10 anys. Cal fer inscripció a ja.cat/escaperoomcalders. A les 18 h, al Casal, inauguració de l’exposició Calders Fotogènic, a càrrec de Calders Art. Dijous 22 de gener, a les 13 h, a l’església de Sant Vicenç, missa solemne presidida per mossèn Bernadí, vicari de Moià. En acabar, cant dels goigs de Sant Vicenç. Seguidament, al centre cívic, escudellada popular. Preu: 15 euros. Cal fer inscripció prèvia fins al 19 de gener al Casal. A les 16.30 h, al centre cívic, monòleg a càrrec de Quim Vila.
CASTELLTERÇOL
Festa Major d’Hivern-Sant Fruitós. Dimecres, a les 9 h, a la plaça Vella, esmorzar popular amb torrades, cansalada i vi. De 9 a 12 h, a l’Espai de Lectura, visita a l’exposició del concurs de fotografia Castellterçol, un poble de tradicions. Matí de dibuixos i lectura. A les 12 h, a l’església de Sant Fruitós, eucaristia. A les 18 h, al Centre Espai escènic, El petit príncep, espectacle de teatre i dansa amb la Cia. NS Dansa, que recrea l’obra d’Antoine Saint-Exupéry sobre el valor de l’amistat. Entrada gratuïta.
IGUALADA
Tres Tombs d’Igualada. Divendres, a les 20 h, al saló de plens, presentació de les banderes, pubilla i dames. L’acte acadèmic anirà a càrrec de Maria Enrich. Dissabte, a les 11 h, a la basílica de Santa Maria, solemne ofici en honor a Sant Antoni Abat, amb el Cor ’Homes d’Igualada. En sortir, davant de l’ajuntament i a casa dels banderers hi haurà actuació del Ball de Bastons. A les 18 h, tradicional cercavila amb les dues banderes juntes amb sortida i arribada al carrer Sant Martí de Tous. En arribar a casa dels banderers, aquests oferiran a tothom coca i barreja. Diumenge, a les 12 h, inici del recorregut habitual amb la comitiva encapçalada per La Farola, cavalls muntats d’Equip Cubelles i la carrossa de Sant Antoni Abat, seguida de les banderes gremials, pubilla i dames. Cal destacar, dins el seguici de carruatges, la presència de la Diligència Igualadina. A les 16 h, al restaurant de l’Hotel Amèrica, dinar de germanor. Ho organitza: Antic Gremi de Traginers d’Igualada.
MOIÀ
Festa Major d’Hivern. Divendres, a les 17.30 h, a la biblioteca, espectacle familiar de titelles El país de les puces, amb la rondallaire Lídia Clua. A les 19.30 h, a la biblioteca, presentació del llibre Potser en una altra vida, de Jin Vives Burdó, acompanyat de Nil Oliveras Burdó. Dissabte, a les 11 h, a l’església parroquial, missa de Sant Antoni Abat. A les 20 h, a l’Espai Cultural Les Faixes, concert d’Al·lèrgiques al pol·len. Entrades: 3 euros. A la venda a través d’eagora.app o a l’oficina de l’ajuntament. Diumenge, a les 18 h, a l’església parroquial, Danses tradicionals de Moià: 50è aniversari de la recuperació del Ball de Gitanes, amb una ballada conjunta dels balladors dels darrers 50 anys. Representació del Ball de Gitanes antigues i mostra de les danses tradicionals de Moià: Ball del Ciri, Ball de Bastons i Ball de Garrofins, acompanyats per la Cobla Sabadell. Seguidament, traspàs de la bandera de Sant Antoni al banderer 2026: Adrià Clotet. Dilluns, a les 19 h, sortida des de Can Carner dels Garrofins, el Pollo i Teiers, que faran la ballada de la vigília de Sant Sebastià pels carrers de la vila. Dimarts, a les 12 h, a l’església parroquial, ofici de Sant Sebastià, amb la participació dels Garrofins, que a la sortida ballaran davant l’església. Dissabte 24 de gener, a partir de les 19 h, a la plaça Major, botifarrada. Seguidament, davant l’església, serenata als administradors per anunciar la celebració dels Tres Tombs, amb els Grallers de Moià. Diumenge 25 de gener, a partir de les 9 h, davant del pavelló municipal, concentració de participants a la cavalcada de Sant Antoni. A les 11 h, inici de la cavalcada en direcció a la plaça Major, amb la Banda Municipal de l’EMM, el tradicional Pollo, el traginer d’honor Josep Antoni Mur i els Grallers de Moià. A les 11.30 h, davant de l’església, 1a benedicció dels Tres Tombs. En la benedicció del tercer tomb s’interpretarà el Ball del Contrapàs curt. El recorregut s’acabarà a la plaça de l’Hospital.
MONISTROL DE MONTSERRAT
Festa Major d’Hivern-Sant Sebastià. Divendres, a les 18 h, al Centre Cultural Can Gibert, reproducció del reportatge Festes, tradicions i vida social, recull de records i vivències de gent gran de la vila. Dissabte, a les 16.30 h, a la plaça del Bo-Bo, gimcana de Sant Sebastià, a càrrec de l’AEiG La Bestorre. A les 17 h, al local d’Art i Esplai, presentació del llibret Geografia literària de Monistrol de Montserrat, a càrrec de Salvador Redó. A les 18 h, a la plaça del Bo-Bo, ballada de l’Esbart Monistrol Dansaire. Tot seguit, l’esbart Sant Genís oferirà el ball del Ciri de Taradell i, per acabar, mostra de l’Associació Cultural de Monistrol de Montserrat. A les 19 h, a la sala Joan Carles Amat, vespreig al ritme de les músiques del moment. Diumenge, a les 9.30 h, pels carrers de la vila, arreplec dels administradors de les Santes Relíquies i autoritats al so de la cobla de ministrers. A les 10.30 h, a l’església parroquial, ofici solemne. A les 11.30 h, a la plaça de l’Església, ballada dels gegants Administradors. A les 17 h, pels carrers de la vila, arreplec dels administradors. A les 18 h, a l’església parroquial, Te Deum en acció de gràcies. A les 18.30 h, a la plaça del Bo-Bo, ballades encapçalades pel ball dels Administradors de les Santes Relíquies i per l’elecció dels nous administradors per a l’any 2027. Seguidament, xocolatada i balls oberts a la participació popular. Dilluns, a les 18.30 h, pels carrers de la vila, cercavila amb els gegants Administradors al so de la banda. A les 19 h, des del campanar, repic anunciant la festa major. A les 20 h, a l’església parroquial, completes cantades i cloenda amb l’escenificació del dama sacre Sebastià. Dimarts, diada de Sant Sebastià, a les 10 h, pels carrers de la vila, passada a càrrec de la cobla Ciutat de Girona per recollir els administradors, les autoritats i la bandera de Sant Sebastià. A les 11 h, a l’església parroquial, solemne ofici, amb l’Orfeó Monistrolenc. A les 12.30 h, a la plaça del Bo-Bo, pregó de festa major i aperitiu amb ballada de sardanes. A les 17 h, pels carrers de la vila, passada a càrrec de la cobla Ciutat de Girona. A les 18 h, processó amb la imatge de Sant Sebastià. A les 19 h, al local d’Art i Esplai, refresc de germanor, en el qual es presentarà la parella de l’administrador Prior. A les 20 h, a la plaça del Bo-Bo, ball del Bo-Bo i aprovació dels administradors de l’any 2027.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves.
PUIGCERDÀ
Missa de Sant Antoni Abat. Dissabte, a les 12 h, a l’església de Sant Domènec. A continuació, benedicció dels animals i coca i moscatell.
Quintos del poliesportiu. Diumenge, a les 17.30 h, al local social del club. Organització: seccions de natació i curling del Club Esportiu Puigcerdà.
PUIG-REIG
La Corrida. Divendres, a les 9 h, a la plaça Nova, esmorzar de pa amb botifarra per als infants de les escoles. A les 10 h, La Corrida infantil amb l’acompanyament de l’escola de música. Lliurament dels estandards als banderers de les escoles i, tot seguit, cercavila de la Corrida infantil al voltant del centre del poble. Davant del Cafè Nou, tradicional joc de les cintes. A partir de les 17 h, a la biblioteca Guillem de Berguedà, tallers infantils. A les 17.30 h, a la Sala, lliurament del mocador de la Corrida als nadons nascuts a Puig-reig l’any 2025. A les 20 h, sopar de La Corrida amb furgoteques. A es 00 h, a pavelló d’esports, ball de la Corrida amb Dj Destor i Dj Mango. Entrades: 5 euros, a càrrec dels Bombers Voluntaris de Puig-reig. Dissabte, a les 10 h, marxa a cavall al circuit de la Corrida. Gratuït, esmorzar i record. Recorregut de 26 km amb GPS. D’11 a 14 h, La Corrida en família al circuit de la Corrida: carro llançadora cada 15 minuts des de davant de Correus, burro mecànic, tallers infantils, passejades en ponis i rucs per a infants, demostració de doma natural a càrrec d’Alberto Migueles, demostració de ferradors amb forja i demostració de tir i treball al bosc amb animals. A les 16 h, al costat del camp de futbol, briefing de la cercavila, preparació de carros i berenar amb coca i xocolata per als participants. A les 17 h, a la Sala, concert de la Corrida per part de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig. A les 18.30 h, a la Sala, entrega de premis del concurs d’Instagram de la Corrida i del concurs de dibuix infantil i juvenil de la Corrida. A les 19 h, rebuda dels banderers a l’ajuntament i entrega de la plaça de reconeixement. Sortida de la comitiva fins a l’església on, a les 19.30 h, es farà la missa solemne en honor a Sant Antoni. Diumenge, a les 8.30 h, 26è Ral·li fotogràfic. De 8.30 a 9.30 h, inscripcions a la Sala. Despertada pels carrers del poble a càrrec de Diables del Clot de l’Infern. A les 9 h, a la plaça Nova, festa a l’entorn del porc: esmorzar gratuït amb botifarra, pa i vi. Demostració d’elaboració d’embotits a càrrec dels veïns de Cal Marçal i Fonollet. Mostra d’embotits, alimentació i productes d’artesania. Joc de La Burra Tomasa a la parada de La Corrida. Tómbola benèfica a càrrec de Petjades. A les 11 h, lliurament dels estandards als banderers a l’ajuntament. Seguidament, des del camp de futbol, sortida del carro dels tastets de La Corrida. A les 11.30 h, cercavila de cavalleries i xarrets amb l’acompanyament dels Gegants i Grallers de Puig-reig, del pubillatge de Puig-reig i d’arreu de Catalunya, dels Templers de Puig-reig, els Nans de Puig-reig, la Banda de l’Escola de Música de Puig-reig i la Cobla Berga Jove. Durant la cercavila, davant el Cafè Nou, tradicional Joc de les Cintes. A les 13 h, a la plaça de la Creu, sardanes amb la Cobla Berga Jove. A les 14 h, al pavelló d’esports, dinar popular. Tiquets: 10 euros. Venda anticipada a l’OAC de 9 a 13 h i a la biblioteca Guillem de Berguedà de 17 a 20 h. A les 15.30 h, en una pista renovada amb nou traçat, curses de La Corrida: de rucs, ponis, cavalls creuats, pura raça àrab i pura sang anglès. Premis en metàl·lic. Seguidament, joc de les cintes. A les 19 h, al pavelló d’esports, ball de gala de La Corrida amb Duet Solistes. A la mitja part, sopar amb entrepans de botifarra. Entrades: 5 euros.
RAJADELL
Festa de Sant Sebastià. Dissabte, a les 18 h, a La Sala, espectacle familiar a càrrec de Marcel Gros. En acabar, coca i xocolata. Diumenge, a les 11 h, eucaristia. Tot seguit, actuació dels Bastoners de Rajadell i els Morterets. A continuació, tradicional Ball de la Coca. A les 18 h, a La Sala, ball amb Stress Band.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Mercat de la Terra. Dissabte, de 10 a 14 h, al Cobert de la Màquina de Batre. A les 10 h, tastet de producte de temporada i dinamització per a la mainada amb Maria Navarrete. A les 11.30 h, vermut musical amb la Marina.
Festa Major d’Hivern. Dissabte, a les 18 h, al Nexe-Espai de Cultura, pregó de la Festa Major d’Hivern a càrrec d’Anna Maria Riera, professora de música i directora de l’Agrupació Coral Sant Fruitós de Bages; i pregó jove a càrrec d’Erola Jons, cantant i influenciadora. A les 20 h, al Teatre Casal Cultural, espectacle Les mares, amb Fel Faixedas i Carles Xuriguera. Entrades: www.santfruitos.cat. Diumenge, a les 9 h, al Nexe-Espai de Cultura, esmorzar de germanor amb les entitats. A les 15.30 h, a l’Esplai de la Gent Gran, 4a edició del concurs de botifarra. Inscripcions gratuïtes a l’oficina de Mapfre a Sant Fruitós. Tel. 93 878 84 12. A les 18 h, al Teatre Casal Cultural, espectacle familiar Rigoberta i el Windigo, de la companya Kali Teatre. En el marc de la programació de Xarxa. Entrades: www.santfruitos.cat. Dimecres, de 9 a 13 h, al pavelló d’esports, activitat lúdico-esportiva per a infants de 3 a 12 anys. Preu: 10 euros. Cal haver fet inscripció a www.santfruitos.cat. A les 11 h, a l’església, missa en honor a Sant Fruitós. A les 12 h, a la plaça de l’Església, celebració de la festivitat del sant patró amb l’actuació dels Geganters i Grallers de Sant Fruitós, ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa, portes obertes al Museu de la Rectoria i vermut popular. Dijous, a les 18 h, a la biblioteca, inauguració de l’Any Pere Clapera amb l’exposició Clapera i el FC Barcelona: esbossos des jugadors dels anys 50. Comptarà amb la intervenció del comissariat Ovidi Cobacho Closa. Divendres 23 de gener, a les 22 h, al pavelló d’esports, concert amb Juriol, Els Catarres i Dj KZU. Entrades: 13 euros, anticipades; i 16 euros, el dia del concert. A la venda a www.santfruitos.cat. No hi haurà venda a taquilla. Dissabte 24 de gener, de 10 a 13 h, a Can Figueras, jornada de portes obertes a Can Figueras. Visites guiades a la casa Els Pins i el seu entorn. Reserva prèvia a www.santfuitos.cat. A les 18 h, a l’Esplai de la gent gran, actuació del grup La tercera joventut. Espectacle amb les propostes artístiques de la gent gran de Sant Fruitós de Bages. A les 18 h, a l’aparcament de les piscines municipals, vespreig jove electrònic. Més informació a www.santfruitos.cat. Diumenge 25 de gener, de 8 a 10 h, amb sortida es de la pista del Bosquet, de la 28a Marxa del Terme de Sant Fruitós. Dos recorreguts: 22,2 km i 12,18 km. Informació i inscripcions a www.santfruitos.cat, joanan33@2.0 i al Gimnàs V20. Preu: 13 euros fins al 20 de gener i 15 euros fins al 25 de gener. A les 18.30 h, al Teatre Casal Cultural, cicle de cinema Gaudí: Una quinta portuguesa, d’Avelina Prat. Entrades: 4,50 euros. Consultar descomptes. A la venda a www.santfruitos.cat.
Patinatge sobre gel. Fins al 25 de gener, de dilluns a dijous, de 17 a 21 h; i divendres, dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14 i de 17 a 21 h, a la plaça Onze de Setembre. Venda d’entrades en línia.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
Festa de Sant Antoni i Festa Major d’Hivern. Divendres, a les 23 h, al bar Jardí, ball amb Marc Anglarill. A la mitja part, rifa. Dissabte, a les 8 h, a la plaça del Mur, esmorzar. A les 12 h, missa en honor a Sant Antoni. A les 12.30 h, cercavila amb cavalls. A les 13 h, benedicció dels animals. A les 19 h, cercavila amb els cavalls acompanyats amb la música de Lluís Atxer. Es finalitzarà a la plaça Major amb els Tres Tombs. A les 23 h, al bar Roller’s, concert amb Back to Texas.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Festa Major d’Hivern. Dijous, a les 11 h, a l’església parroquial, ofici en honor de Sant Vicenç. A les 12.30 h, a l’auditori M. Carme Grauvilardell, pregó institucional a càrrec del santvicentí Òscar Playà, director general de la Xarxa de metro de TMVB. A les 17.30 h, a la sala de Cal Soler, audició de sardanes amb la Cobla Lluïsos de Taradell. A les 18 h, a l’auditori M. Carme Grauvilardell, cinema amb la projecció Del revés 2. Hi haurà crispetes per a tothom. Divendres 23 de gener, a les 17.30 h, al Casal de joves El RKÓ, torneig de ping-pong. Cal fer inscripcó. A les 19 h, a l’auditori M. Carme Grauvilardell, inauguració de l’exposició Jordi Viladoms, el traç que fa somriure. Taller infantil de dibuix. A les 19 h, a la sala de Cal Soler, concert amb Koala Band. Entrada gratuïta. A les 21 h, a la sala de Cal Soler, sopar popular. Preu: 7 euros (entrepà de botifarra i beguda). Tiquets a Perruqueria Trulls i Xasem. Organització: CN Castellet. A les 23 h, a la sala Cal Soler, concert jove amb Cacho a Cacho-Tribut a Estopa i dj. Entrada gratuïta. Dissabte 24 de gener, a partir de les 10 h, gimcana familiar Troba la Mola. Tota la informació el mateix dia a l’Instagram @svcastellet i @quefemsvc. A les 19 h, al teatre El Coro, espectacle teatral Carnaval, thriller trepidant que transcorre en una comissaria, amb l’Elenc la Roda de Castellgalí. Entrades: 12 euros, i 8 euros per als socis. A la venda a entrapolis.com, Jordi Largo fotògraf, teatreelcoro.com i a taquilla. Organització Societat Coral l’Estrella. A les 22 h, a la sala de Cal Soler, Music Bingo!. Entrada gratuïta. Inscripció a entrapolis.com i a l’OAC. A les 23.30 h, a la sala de Cal Soler, concert de Natxo Tarrés & The Wireless. Entrada gratuïta. Diumenge 25 de gener, a les 10 h, sortida des de Cal Soler per a la inauguració de la Ruta dels Gronxadors Panoràmics de Montserrat. A les 10.30 h, a l’auditori M. Carme Grauvilardell, matinal Country Castellet. A les 11.30 h, amb inici i final a la plaça Onze de Setembre, cercavila dels gegants de Sant Vicenç de Castellet pels carrers del centre. A les 17.30 h, a la sala de Cal Soler, concert-ball a càrrec de l’Orquestra New Marabú. Entrada gratuïta.
SOLSONA
Festa de Sant Antoni Abat. Dissabte, a les 10 h, missa i benedicció del pa. En acabar, cercavila de cavalleries i els Tres Tombs, acompanyats per la batucada Takumba. A la sala polivalent, dinar popular. Reserves: 616 502 123. Diumenge, a les 18.30 h, a la sala polivalent, ball de Sant Antoni amenitzat per Cafè Trio. Servei de bar i sorteig. Organització: Cofestas.
SÚRIA
Suriatrastos. Dissabte, de 9.30 a 14 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà. Més informació: www.suria.cat/suriatrastos. Organització: Ajuntament de Súria.
Festa de Sant Sebastià. Diumenge, a les 8.30 h, sortida des de la plaça Sant Joan de la 5a caminada i cursa de muntanya Súria Lastrema. Organitzada pel Centre Excursionista de Súria, tindrà dos itineraris: 5 i 8 quilòmetres i 1.100 m i 400 m de desnivell acumulat, respectivament. Esmorzar, avituallament, obsequis, samarreta i sortejos. Inscripcions anticipades o presencials. Preus: 14 euros i 11 euros socis. Dimarts, a les 9.45 h, galejada a càrrec dels Trabucaires del Tro Gros. A les 11 h, a l’església parroquial de Sant Cristòfol, missa solemne i renovació del Vot de Poble a Sant Sebastià. En acabar, cercavila fins a la plaça de Sant Joan amb grups i elements locals de cultural popular. A continuació, ballada de sardanes amb la Cobla Súria i vermut popular. A les 18 h, al Teatre del Foment Cultural, primera representació de Vilafranca. Un dinar de Festa Major, de Jordi Casanovas, a càrrec del Grup de Teatre del Foment Cultural, amb la direcció de Josep Noguera Barrabés. També hi haurà funcions els dies 25 i 31 de gener i 1 de febrer (18 h). Entrades: 14 euros, 12 euros socis. A la venda a entrades.fomentculturalsuria.cat, establiment Milar Reguant Agut, i una hora abans de cada representació. Dijous, a les 19 h, Cal Balaguer del Porxo, inauguració de l’exposició Magí Fàbrega (1855-1926), de Súria al capdavant de la Universitat. Mostra produïda per l’Ajuntament de Súria en ocasió del centenari de la mort del surienc il·lustre Magí Fàbrega i Cortès, advocat i directiu universitari. Després de l’acte d’obertura, a la Sala del Portal, tindrà lloc la xerrada Magí Fàbrega: des de Cererols a la Universitat de Barcelona, a càrrec del regidor de Cultura i Turisme, Albert Fàbrega. Divendres 23 de gener, a les 20 h, a l’església parroquial de Sant Cristòfol, concert El lloc d’on surten les cançons, a càrrec del pianista i compositor surienc Mateu Peramiquel i Borjas. Dissabte 24 de gener, a les 9.30 h, amb sortida des de la riera de Tordell, visita patrimonial Una passejada per Cererols: els paisatges de Magí Fàbrega. Recorregut per indrets de Cererols que van ser l’entorn vital de Magí Fàbrega en la seva infantesa: l’església, cal Fàbrega i Cal Lladó, el cementiri, el camp Colomer, la vinya del Cendra... Diumenge 25 de gener, a les 10 h, amb sortida i arribada a plaça Major del Poble Vell, La Cur(s)a de Còlera, carrera on els corredors viatjaran a l’any 1885, quan va arribar l’epidèmia de còlera a Súria. Itinerari d’un quilòmetre amb rondes classificatòries. S’anima als participants a caracteritzar-se de l’època. Caravana d’inauguració des de la plaça de Josep Anselm Clavé, rondes classificatòries i finals masculines i femenines. Lliurament de premis i vermut musical a partir de les 13 h. Preu: 10 euros. Més informació i inscripcions: Instagram @trapellesdemigmon.
