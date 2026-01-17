Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

10 € de descompte per anar a escoltar Josep Sancho i Pilar López-Carrasco

Josep Sancho i Pilar López-Carrasco

Josep Sancho i Pilar López-Carrasco

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10 € de descompte per escoltar Josep Sancho i Pilar López-Carrasco. El clarinetista tarragoní Josep Sancho i la pianista manresana Pilar López-Carrasco uniran el seu talent en un recital, sota el títol ‘Mirades sonores’, que ens farà viatjar en el temps. Un Recital de clarinet i piano en què podrem escoltar obres de compositors europeus.

Les acaballes del romanticisme francès més tardà, com el de Camille Saint-Saëns, coincideixen amb l’eclosió de moviments que van des dels nacionalismes musicals europeus fins a altres corrents estètics. Aquest fil artístic i sonor, que sempre va sumant, evolucionarà cap a una modernitat molt diversa. Casa nostra no n’és una excepció. En aquest concert ho podrem comprovar amb els testimonis musicals de Saint- aëns, Falla, Toldrà, Guinovart, Granados, Montsalvatge o Casablancas.

Diumenge 25, a les 12 h. Plana de l'Om

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

