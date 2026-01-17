10 € de descompte per anar a veure Els contrabandistes de llibres de darayya
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10 € de descompte per veure Els contrabandistes de llibres de darayya. Aquest és un espectacle que dona fe de la violència exercida des del poder per aturar la imaginació i la vitalitat d’un poble, en privar-lo de llegir i pensar. Un acte de resistència col·lectiva contra el règim i la censura a Síria exercida per Al-Assad. Una obra que explora el horrors del conflicte sirià, amb la periodista Laura Rosel.
L’any 2015 la periodista Delphine Minoui va descobrir a Facebook la pàgina ‘Humans for Syria’, d’un col·lectiu de joves fotògrafs sirians que evocava una biblioteca secreta al cor de la ciutat de Darayya en plena guerra de Síria. Un refugi de paraules amb llibres recollits als carrers després de cada bombardeig. El fet la va colpir de tal manera que va decidir investigar sobre aquell grup de joves rebels que van bastir una fortalesa de paper al cor del caos. Un muntatge basat en fets reals, que explora els horrors del conflicte sirià i que protagonitza la periodista Laura Rosel.
Divendres 30, a les 20 h. Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
