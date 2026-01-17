2x1 per anar a veure la 69a innocentada: "Cossos sants, el retorn"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 2x1 en entrades per veure la 69a innocentada: "Cossos sants, el retorn". Manresans, lladres, pillos i gormands, que ens heu pres els cossos sants. La llegenda és coneguda per tothom, però realment ho sabem tot? Patriotes, cunyats, pixapins, desemparats, una monja i moltíssimes peripècies. Què passaria si Sant Fruitós de Bages decidís venjar-se? Aquest és l'argument de la 69ena edició de la Innocentada de Manresa que s'estrenarà el 23 de gener.
La Innocentada de Manresa és una obra teatral de caràcter humorístic i satíric que se celebra a la ciutat de Manresa, en la qual es combinen escenes de teatre amb números de ball de diversos estils adaptats a la trama. En algunes edicions, l’espectacle també ha comptat amb música i cant en directe, enriquint encara més la posada en escena.
23 de gener - 1 de febrer, Teatre Conservatori.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
