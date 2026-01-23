Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
Consulta totes les propostes per sortir de casa i no anar gaire lluny els pròxims dies
Regió7
CASTELL DE L’ARENY
Festa major. Diumenge, a les 9 h, a la zona dels porxos, esmorzar de brasa popular. A les 10 h, sortida de marxa nòrdica. Durada: 2,5 hores aproximadament. A les 11 h, missa en honor a Sant Vicenç. Tot gratuït i obert a tothom.
IGUALADA
Mercat d’antiguitats, art i col·leccionisme. Diumenge, a partir de les 9 h, al passeig Verdaguer. Com cada darrer diumenge de mes.
MOIÀ
Festa Major d’Hivern. Dissabte, a partir de les 19 h, a la plaça Major, botifarrada. Seguidament, davant l’església, serenata als administradors per anunciar la celebració dels Tres Tombs, amb els Grallers de Moià. Diumenge, a partir de les 9 h, davant del pavelló municipal, concentració de participants a la cavalcada de Sant Antoni. A les 11 h, inici de la cavalcada en direcció a la plaça Major, amb la Banda Municipal de l’EMM, el tradicional Pollo, el traginer d’honor Josep Antoni Mur i els Grallers de Moià. A les 11.30 h, davant de l’església, 1a benedicció dels Tres Tombs. En la benedicció del tercer tomb s’interpretarà el Ball del Contrapàs curt. El recorregut s’acabarà a la plaça de l’Hospital.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves.
PRATS DE LLUÇANÈS
Festa Major de Sant Vicenç. Divendres, a les 20.30 h, al pavelló municipal d’esports, sopar de festa major, seguit d’un bingo musical. Caldrà fer reserva prèvia al 669 48 44 82. A les 21 h, al Cafè Teatre Orient, espectacle La memòria del gel, d’Ada Vilaró. Proposta escènica de caràcter intimista que parla de la supervivència en totes les seves vessants. Entrades: 18 euros. A la venda al web cafeteatreorient.cat. Dissabte, a les 22 h, al pavelló municipal d’esports, ball de nit amb el grup Cafè Trio. A les 00.30 h, concert de Strombers, grup de música festiva de diferents estils format a Cardona el 1998, i festa amb DJ Karnales Sound. Diumenge, a les 18 h, al Cafè Teatre Orient, espectacle de teatre familiar Un tros de pa, de la companyia Les Pinyes. Entrades: 10 euros. A la venda al web cafeteatreorient.cat.
PUIGCERDÀ
Quintos del poliesportiu. Diumenge, a les 17.30 h, al local social del club. Organització: seccions de natació i curling del Club Esportiu Puigcerdà.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Festa Major d’Hivern. Divendres, a les 22 h, al pavelló d’esports, concert amb Juriol, Els Catarres i Dj KZU. Entrades: 13 euros, anticipades; i 16 euros, el dia del concert. A la venda a www.santfruitos.cat. No hi haurà venda a taquilla. Dissabte, de 10 a 13 h, a Can Figueras, jornada de portes obertes a Can Figueras. Visites guiades a la casa Els Pins i el seu entorn. Reserva prèvia a www.santfuitos.cat. A les 12 h, a la plaça de l’Església, celebració de la festivitat del sant patró amb l’actuació dels Geganters i Grallers de Sant Fruitós, ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa, portes obertes al Museu de la Rectoria i vermut popular. A les 18 h, a l’Esplai de la gent gran, actuació del grup La tercera joventut. Espectacle amb les propostes artístiques de la gent gran de Sant Fruitós de Bages. A les 18 h, a l’aparcament de les piscines municipals, vespreig jove electrònic. Més informació a www.santfruitos.cat. Diumenge, de 8 a 10 h, amb sortida es de la pista del Bosquet, de la 28a Marxa del Terme de Sant Fruitós. Dos recorreguts: 22,2 km i 12,18 km. Informació i inscripcions a www.santfruitos.cat, joanan33@2.0 i al Gimnàs V20. Preu: 13 euros fins al 20 de gener i 15 euros fins al 25 de gener. A les 18.30 h, al Teatre Casal Cultural, cicle de cinema Gaudí: Una quinta portuguesa, d’Avelina Prat. Entrades: 4,50 euros. Consultar descomptes. A la venda a www.santfruitos.cat.
Patinatge sobre gel. Fins al 25 de gener, de dilluns a dijous, de 17 a 21 h; i divendres, dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14 i de 17 a 21 h, a la plaça Onze de Setembre. Venda d’entrades en línia.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Festa Major d’Hivern. Divendres, a les 17.30 h, al Casal de joves El RKÓ, torneig de ping-pong. Cal fer inscripció. A les 19 h, a l’auditori M. Carme Grauvilardell, inauguració de l’exposició Jordi Viladoms, el traç que fa somriure. Taller infantil de dibuix. A les 19 h, a la sala de Cal Soler, concert amb Koala Band. Entrada gratuïta. A les 21 h, a la sala de Cal Soler, sopar popular. Preu: 7 euros (entrepà de botifarra i beguda). Tiquets a Perruqueria Trulls i Xasem. Organització: CN Castellet. A les 23 h, a la sala Cal Soler, concert jove amb Cacho a Cacho-Tribut a Estopa i dj. Entrada gratuïta. Dissabte, a partir de les 10 h, gimcana familiar Troba la Mola. Tota la informació el mateix dia a l’Instagram @svcastellet i @quefemsvc. A les 11 h, a l’església parroquial, ofici en honor de Sant Vicenç. A les 16 h, a la sala de Cal Soler, audició de sardanes amb la Cobla Lluïsos de Taradell. A les 19 h, al teatre El Coro, espectacle teatral Carnaval, thriller trepidant que transcorre en una comissaria, amb l’Elenc la Roda de Castellgalí. Entrades: 12 euros, i 8 euros per als socis. A la venda a entrapolis.com, Jordi Largo fotògraf, teatreelcoro.com i a taquilla. Organització Societat Coral l’Estrella. A les 22 h, a la sala de Cal Soler, Music Bingo!. Entrada gratuïta. Inscripció a entrapolis.com i a l’OAC. A les 23.30 h, a la sala de Cal Soler, concert de Natxo Tarrés & The Wireless. Entrada gratuïta. Diumenge, a les 10 h, sortida des de Cal Soler per a la inauguració de la Ruta dels Gronxadors Panoràmics de Montserrat. A les 10.30 h, a l’auditori M. Carme Grauvilardell, matinal Country Castellet. A les 11.30 h, amb inici i final a la plaça Onze de Setembre, cercavila dels gegants de Sant Vicenç de Castellet pels carrers del centre. A les 17.30 h, a l’auditori M. Carme Grauvilardell, cinema amb la projecció Del revés 2. Hi haurà crispetes per a tothom. A les 17.30 h, a la sala de Cal Soler, concert-ball a càrrec de l’Orquestra New Marabú. Entrada gratuïta.
SÚRIA
Festa de Sant Sebastià. Divendres, a les 20 h, a l’església parroquial de Sant Cristòfol, concert El lloc d’on surten les cançons, a càrrec del pianista i compositor surienc Mateu Peramiquel i Borjas. Dissabte, a les 9.30 h, amb sortida des de la riera de Tordell, visita patrimonial Una passejada per Cererols: els paisatges de Magí Fàbrega. Recorregut per indrets de Cererols que van ser l’entorn vital de Magí Fàbrega en la seva infantesa: l’església, cal Fàbrega i Cal Lladó, el cementiri, el camp Colomer, la vinya del Cendra... Diumenge, a les 10 h, amb sortida i arribada a plaça Major del Poble Vell, La Cur(s)a de Còlera, carrera on els corredors viatjaran a l’any 1885, quan va arribar l’epidèmia de còlera a Súria. Itinerari d’un quilòmetre amb rondes classificatòries. S’anima als participants a caracteritzar-se de l’època. Caravana d’inauguració des de la plaça de Josep Anselm Clavé, rondes classificatòries i finals masculines i femenines. Lliurament de premis i vermut musical a partir de les 13 h. Preu: 10 euros. Més informació i inscripcions: Instagram @trapellesdemigmon.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova