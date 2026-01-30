15 € de descompte per veure La Tempestat al Teatre Kursaal
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 15 € de descompte per veure La Tempestat, una clàssic de Shakespeare amb un elenc de luxe. Una tempesta fa naufragar Alonso, rei de Nàpols, el seu fill Ferran i Antonio, que va usurpar el Ducat de Milà al seu germà. El fatídic temporal ha estat causat per Pròsper, el legítim Duc de Milà, que els ha conduït fins a la remota illa on viu exiliat amb la seva filla Miranda. El naufragi posa en marxa el seu pla venjatiu, que juga amb l’amor i la desesperació, i que ha ordit per recuperar el que li havien pres, fent ús de poders secrets de la naturalesa. I és que Pròsper coneix les ciències ocultes i sap controlar els esperits de l’illa, com Ariel, a qui té sotmès al seu servei, o el malaurat Caliban...
Divendres 6 de febrer, a les 20 h. Sala Gran del Teatre Kursaal
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
