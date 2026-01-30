Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anònima de ManresaRosalíaPlans cap de setmanaRodaliesEsfondrament a SallentMedicaments falsosBaxi Manresa
instagramlinkedin

15 € de descompte per veure La Tempestat al Teatre Kursaal

La Tempestat, una producció de LaPerla29

La Tempestat, una producció de LaPerla29

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 15 € de descompte per veure La Tempestat, una clàssic de Shakespeare amb un elenc de luxe. Una tempesta fa naufragar Alonso, rei de Nàpols, el seu fill Ferran i Antonio, que va usurpar el Ducat de Milà al seu germà. El fatídic temporal ha estat causat per Pròsper, el legítim Duc de Milà, que els ha conduït fins a la remota illa on viu exiliat amb la seva filla Miranda. El naufragi posa en marxa el seu pla venjatiu, que juga amb l’amor i la desesperació, i que ha ordit per recuperar el que li havien pres, fent ús de poders secrets de la naturalesa. I és que Pròsper coneix les ciències ocultes i sap controlar els esperits de l’illa, com Ariel, a qui té sotmès al seu servei, o el malaurat Caliban...

Divendres 6 de febrer, a les 20 h. Sala Gran del Teatre Kursaal

Notícies relacionades

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
  2. Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
  3. Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
  4. La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
  5. No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
  6. Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?
  7. La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
  8. «El millor per tenir una bona vida és ser bona persona»

Solsona encarrila la incorporació de tres nous agents de la Policia Local

Solsona encarrila la incorporació de tres nous agents de la Policia Local

Joves i consum responsable a l'Alt Urgell: reneix la roba de l'armari

Joves i consum responsable a l'Alt Urgell: reneix la roba de l'armari

Espanya aconsegueix atraure una vintena de científics punters dels Estats Units que fugen de la repressió de Trump

Espanya aconsegueix atraure una vintena de científics punters dels Estats Units que fugen de la repressió de Trump

La UEA es reuneix amb el president de Foment del Treball per traslladar les prioritats empresarials de l’Anoia

La UEA es reuneix amb el president de Foment del Treball per traslladar les prioritats empresarials de l’Anoia

Junts Manresa autoritza Ramon Bacardit a obrir converses per impulsar "un espai central d’ordre" a les pròximes eleccions municipals

Junts Manresa autoritza Ramon Bacardit a obrir converses per impulsar "un espai central d’ordre" a les pròximes eleccions municipals

15 € de descompte per veure La Tempestat al Teatre Kursaal

15 € de descompte per veure La Tempestat al Teatre Kursaal

CaixaBank tanca el 2025 amb rècord de beneficis de 5.891 milions, un 1,8% més que el 2024

CaixaBank tanca el 2025 amb rècord de beneficis de 5.891 milions, un 1,8% més que el 2024

Rafel Jaume i Venys porta la tecnoètica de la música i la IA a les TardesxPensar d’Igualada

Rafel Jaume i Venys porta la tecnoètica de la música i la IA a les TardesxPensar d’Igualada
Tracking Pixel Contents