Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
Consulta el conjunt de propostes per passar els pròxims dies fora de casa
Regió7
GAIÀ
40è Aplec i pujada a la capella de Santa Àgata. Diumenge, a les 11.30 h, missa amb la Coral de Sant Esteve. L’any 1986 es va beneir la capella restaurada i la nova imatge de Santa Àgata.
MANRESA
Rallye Monte-Carlo Historique. Diumenge, a partir de les 15.30 h, la plaça Sant Domènec serà el punt de control de pas de la caravana del ral·li de regularitat més prestigiós del món. En aquesta edició, està reservada a automòbils que van competir en alguna edició del Rallye Monte-Carlo entre 1911 i 1986.
MONISTROL DE MONTSERRAT
13a Festa dels Romeus. Dissabte i diumenge, de 10 a 13.30 i de 15 a 19 h, esdeveniment en el qual es representa l’origen històric del Vot de Poble a Sant Sebastià, amb un mercat i representacions teatrals que es traslladen al segle XVI, quan la població vivia els embats de la pesta bubònica. Amb la taverna de Romeus, l’hospital, les parades del mercat i les activitats infantils. Més informació a www.monistroldemontserrat.cat.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabte, de 09.30 a 13.30 h, a la sala de la Façana del Monestir, conferències Gaudí, geni i sant. En el centenari de la seva mort, a càrrec de mossèn Armand Puig i Tàrrech. Inscripcions: oblatsmontserrat.cat/gaudi/.
LA POBLA DE CLARAMUNT
Fira de la Candelera. Dissabte, a les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament, ruta guiada pels Espais de Memòria que evoquen la vida social i política abans, durant i després de la Guerra Civil. Cal inscripció prèvia a www.anoiapatrimoni.cat. A les 19 h, a l’Ateneu, 6è concert de la Candelera, a càrrec de la Coral La Lira i la Coral Noves Veus de Capellades. Diumenge, a partir de les 10 i fins a les 14 h, parades al nucli antic i les places, amb el mercat de pagès amb els productors del Parc Agrari de la Conca d’Òdena: parades, tastos i tallers. a la plaça de l’Ajuntament, la Fira d’Art, d’artesans i artistes locals. Al Racó de la Candelera, representació teatral de la Vella Candelera, que explicarà l’origen de la festa. Al carrer Tres Fonts, espai infantil educatiu i sostenible. També el 6è Ral·li fotogràfic Fira de la Candelera. Des d’avui i fins al 22 de febrer, a la sala d’exposicions municipal, exposició d’artistes poblatans. Més informació a www.lapobladeclaramunt.cat.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Fira d’antiguitats i col·leccionisme. Dissabte, com cada últim dissabte de mes, de 9 a 14 h, al Cobert de la Màquina de Batre. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
4a Trobada de Romans i Armats SVC. Diumenge, a les 10 h, amb l’Agrupació de Romans SVC i Armats i Vestals de Sant Vicens dels Horts. A les 11 h, sortida des de la plaça 11 de setembre. Organització: Romans SVC 2019.
SÚRIA
Festa de Sant Sebastià. Diumenge, a les 9.30 h, amb sortida des de la riera de Tordell, visita patrimonial Una passejada per Cererols: els paisatges de Magí Fàbrega. Recorregut per indrets de Cererols que van ser l’entorn vital de Magí Fàbrega en la seva infantesa: l’església, cal Fàbrega i Cal Lladó, el cementiri, el camp Colomer, la vinya del Cendra... S’havia de celebrar dissabte passat però es va haver d’ajornar a causa de la situació meteorològica.
