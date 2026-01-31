12 € de descompte per veure Ramon Mirabet

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 12 € de descompte per veure i escoltar Ramon Mirabet. L'artista català publica ‘V’, el seu cinquè àlbum, un treball que homenatja la seva trajectòria vital i artística i reivindica la sinceritat i la llibertat creativa. El disc suposa un retorn als seus orígens, connectant amb l’esperit humil i innocent dels inicis als carrers de França. Concebut sense pors ni prejudicis, ‘V’ reflecteix les seves emocions i contradiccions i es presenta en dues cares que inclouen enregistraments de la seva infància, com un pont entre el nen que somiava i l’artista que és avui. Dissabte 7 de febrer a les 20 h. Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.

