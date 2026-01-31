12 € de descompte per veure Ramon Mirabet
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 12 € de descompte per veure i escoltar Ramon Mirabet. L'artista català publica ‘V’, el seu cinquè àlbum, un treball que homenatja la seva trajectòria vital i artística i reivindica la sinceritat i la llibertat creativa. El disc suposa un retorn als seus orígens, connectant amb l’esperit humil i innocent dels inicis als carrers de França. Concebut sense pors ni prejudicis, ‘V’ reflecteix les seves emocions i contradiccions i es presenta en dues cares que inclouen enregistraments de la seva infància, com un pont entre el nen que somiava i l’artista que és avui. Dissabte 7 de febrer a les 20 h. Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
- Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?
- La divisió de Moià reflectida al ple: 'No sé si això teu és ignorància, maldat o populisme
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso