15 € de descompte per veure Ai! La misèria els farà feliços
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 15 € de descompte per veure Ai! La misèria els farà feliços. En un futur dominat per la intel·ligència artificial, quatre actors han estat relegats a tècnics d’escenari després de ser substituïts per robots. El conflicte esclata quan una màquina es nega a actuar a La vida es sueño, plantejant què passa quan un robot no vol interpretar. Amb humor i sarcasme, l’obra —protagonitzada per Pere Arquillué, Daniela Brown, Joan Carreras i Laura Conejero— esdevé una sàtira social i política que reflexiona sobre la relació entre tecnologia i art i sobre el paper de l’art i de l’ésser humà en un futur possible. Dissabte 14 de febrer a les 20 h i diumenge 15, a les 18 h. Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Dos esquiadors morts després de ser arrossegats per una allau al Pirineu aragonès
- L’avís de José Ramón López, assessor fiscal: “Aprèn a rescatar un pla de pensions o perdràs molts diners”
- Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso