10 € de descompte per veure Llibert Fortuny
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10 € de descompte per veure Llibert Fortuny que ens present Beat Band XXS. La Golden Beat Band, creada per Llibert Fortuny amb músics de l’Associació Cromàtic, fusiona el jazz tradicional de big band amb la música electrònica. El projecte Beat Band XXS és un experiment sonor que combina composicions originals, improvisació i beats quotidians, explorant els límits entre allò orgànic i l’electrònic. Al Kursaal, Fortuny lidera la big band amb energia i passió, oferint un concert vibrant i innovador. Podeu gaudir del seu espectacle el divendres 13 de febrer, a les 20 h, sala Gran del Teatre Kursaal.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
