Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
TractoradaRestabliment de l'R4Manifestació de docentsFesta de la LlumMissió 'marciana'RodaliesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Els millors plans del cap de setmana a la Catalunya central: vuit festes i tres carnavals

Consulta totes les propostes per sortir de casa els pròxims dies

Tres plans per fer a la regió central aquest cap de setmana

Tres plans per fer a la regió central aquest cap de setmana / arxiu

Regió7

Manresa

BAGÀ

Festa de l’Arròs. Diumenge, a les 10 h, a la plaça Catalunya, obertura de a fira de productes artesanals. A les 11 h, cercavila a càrrec dels Geganters de Bagà, amb sortida des de davant de la Villa Montserrat. A les 12 h, recital de dansa amb l’Esbart Cadí de Bagà. A les 13.30 h, a la plaça Porxada, repartiment de l’arròs.

BALSARENY

Festa dels Traginers. Divendres, a les 10 h, a la plaça de la Mel, jocs de fusta familiars i, per als més menuts, construccions amb Lego. A les 16 h, a la plaça de la Mel, Fem el ruc, a càrrec d’El noi del micro. A continuació, El Cercatastet, cercavila berenar amb la col·laboració d’Els k+sonen. A les 19.30 h, amb inici a la plaça Ricard Viñas i fins a la plaça de l’Ajuntament, correfoc infantil a càrrec de la Cola Peta-Fluix, amb La Colla de Diables Infantil Les Espurnes de Castellar del Vallès i la batucada Shangó de Sant Fruitós de Bages. A les 21 h, a la Taverna del Traginer, sopar Matalarasca i concert amb Antonio el Remendao. A les 01 h, tancament de la Taverna i obertura de la sala Sindicat amb el concert de La Tropical i Dj. Dissabte, a partir de les 9 i durant tot el dia, als carrers del centre, Mercat del Traginer: parades d’alimentació, artesania i furgoteques. A les 10.30 h, amb inici al carrer Carrilet, cavalcada jove amb la col·laboració de Tabalons de Xàldiga i Colla Gegantera de Balsareny. En arribar a la plaça Onze de Setembre, comentari de la cavalcada a càrrec de Xavi Vall. A les 12.30 h, a la plaça de la Mel, actuació dels dansaires dels Pastorets de Balsareny i l’Agrupació Folklòrica Igualadina. A les 15.30 h, concentració al carrer Travessera, cantonada amb la carretera de Súria, per al joc de les anelles i demostració de feines al camp amb animal. Seguidament, cercavila traginera. A les 18 h, a la Taverna del Traginer, concert amb Derbi Junior. A les 19.30 h, concentració i tancament de la Taverna. A les 20 h, amb inici a la plaça Ricard Viñas i fins a la plaça de l’Església, correfoc a càrrec de la Colla Peta-Fluix, amb la presència de La bèstia de Puigcerdà, el Ruc de la Granada i la Colla de Diables Encendraires de les Franqueses del Vallès. Amb l’acompanyament de la batucada Shangó de Sant Fruitós de Bages. Seguidament, castell de focs. A les 21.30 h, amb inici a la plaça de l’Ajuntament, Ruta del Traginer amb els Tabalers de Xàldiga, amb parada als bars col·laboradors. A les 00.30 h, a la sala Sindicat, concert amb La Sra Tomasa, Femme Versions i Dj. Diumenge, a les 8.30 h, a la plaça de la Torrada, Torrada del Taginer. A les 9 h, al carrer del Trull, demostració de la ferrada d’un animal. Durant tot el dia, als carrers del centre, Mercat del Traginer: parades d’alimentació, artesania i furgoteques. A les 9.30 h, a l’aparcament del Trull, guarniment dels animals i carruatges. A les 10.30 h, cercavila amb la comitiva d‘honor. A les 11 h, a la parròquia de Santa Maria, missa del Traginer. A les 11.30 h, amb inici a la carretera de Moià, cavalcada dels Traginers. Al pas per la plaça Onze de Setembre, comentari de la cavalcada a càrrec de Jacint Orriols i benedicció a càrrec de mossèn Antoni Quesada. A les 15.30 h, al circuit del Castell, curses d’ases, ponis, mules i cavalls. Inscripcions presencials el mateix dia de 14.30 a 15 h. A les 17.30 h, a la plaça de la Mel, entrega de premis de les curses. A les 18 h, a la Taverna del Traginers, concert de cloenda amb Natxo Tarrés and The Wireless. Es pot participar al 55è Concurs Nacional de Fotografia Festa dels Traginers. Més informació a traginersbalsareny.cat.

BERGA

Carnaval. Dissabte, a les 20 h, des del Teatre Municipal fins al local dels Castellers, arribada de les reines de cine del Carnava, acompanyades per Entrompats Band. A les 20.30 h, benvinguda a les reines del Carnaval i sopar de cine, amb projecció de curts del cinema mut. A les 22 h, 4a Gala del concurs de vídeos del Carnaval, amb la projecció dels vídeos participants i entrega de premis, en vals de Bergacomercial. Bases i inscripció a www.ajberga.cat. Tot seguit, sessió de Dj’s amb Karnales Sound. Divendres 13 de febrer, a les 18 h, de la plaça Sant Joan al portal de Sallagosa, 4a Baixada d’Andròmies i Trastos Diversos, amb l’acompanyament d’Entrompats Band. Hi haurà premis en tres categories. Dissabte 14 de febrer, a les 11 h, 7è Concurs de Mascotes i 6è Concurs de plantes disfressades. Hi haurà premis en dues categories, individual i duet. Tots els participants tindran obsequi. A les 12 h, pregó de les reines de cine del Carnaval, que sortiran del Teatre Municipal per enfilar el carrer Major i arribar a la plaça Sant Pere, acompanyades per Entrompats Band. A partir de les 14 h, concentració de la rua del Carnaval, per la situació de carrosses. Inscripció al concurs de la rua exclusivament a www.ajberga.cat. A les 16.30 h, rua amb la circulació de les carrosses. La valoració dels jurats i la connexió de TvBerguedà serà a partir de les 17 h. Recorregut: carer Roser, plaça de la Creu, passeig de la Pau, carretera de Sant Fruitós i carrer del Roser. De 20 a 21 h, música a la plaça de la Creu. De 20 a 23 h, al pavelló vell, sopar popular. Reserves a www.casamitjanafood.com. A les 23.30 h, entrega de premis del concurs de carrosses i comparses. A les 00 h, ball dels Cornuts amb el grup Blú Versions. De 01.45 a 03 h, música amb PD Toni Malé. Diumenge 15 de febrer, a les 11 h, esmorzar de guerra: el bàndol carlí a La Barana i el bàndol liberal a Cal Negre. A les 13 h, a la plaça Sant Pere, guerr de la farina, amb l’acompanyament d’Entrompats Band. Es comptarà amb les dotacions d’emergència de la Creu Verda, a més dels serveis de pediatria i funerària. Organització: La Bauma dels Encantats. A les 17 h, al pavelló vell, ball de Carnaval infantil, amb l’espectacle de música familiar de Lali Dance Factory i berenar de coca i xocolata. Dimecres 18 de febrer, a les 18 h, a l’Ajuntament de Berga, vetlla de la sardina. A les 19 h, enterrament de la Sardina, amb processó des de la plaça Sant Pere a la plaça del Forn, amb la comparseria de La Bauma dels Encantats i la participació de l’Escola Municipal de Música de Berga. En arribar, 6è Concurs de ploraners i ploraneres, amb premis per la categoria individual i de grup. A la plaça del Forn, lectura del Testament de les Reines, a càrrec del notari de Madrona, amb la col·laboració de l’Agrupació Teatral la Farsa. Per finalitzar, sardinada popular amb la col·laboració de la Penya Boletaire de Berga.

CALAF

Santa Calamanda. Divendres, a les 20 h, al Casal de Calaf, Nit de l’Esport i la Cultura. A les 22 h, al Casino de Calaf, espectacle musical L’arquitecte prohibit, de la Cia. La Tremenda, que homenatja l’arquitecte Antoni Gaudí en els 100 anys de la seva mort. Entrades: 15 euros; i 12 euros soci. A la venda a www.teatrecasinodecalaf.cat. Dissabte, a les 7 h, a la sala d’actes Teresa Escolà i Torra, espectacle de màgia per a tots els públics L’artista que despista, a càrrec de l’il·lusionista Arnau Perramon A les 19.30 h, al Casino de Calaf, espectacle teatral Parlant amb Franquesa, a càrrec de l’humorista Txabi Franquesa. Entrades: 15 euros; i 12 euros soci. A la venda a www.teatrecasinodecalaf.cat. Diumenge, a les 18 h, al Casal de Calaf, espectacle Bona gent, de Quim Masferrer, que posa el focus en el públic i les seves històries. Entrades: 22,80 euros i 10,36 euros infantil. A la venda a sensecues.cat. A les 18.30 h, al Casino de Calaf, ball amb Josep Sáez. Entrades: 10 euros, i 8 euros socis. A la venda a www.teatrecasinodecalaf.cat.

CAPELLADES

Mercat d’antiguitats. Diumenge, de 10 a 15 h, a la plaça Catalunya. Parades amb antiguitats, artesania, col·leccionisme, joguines, quadres, monedes, llibres, mobles, discs, jocs... Es fa cada segon diumenge de mes. Organització: Amics de les Antiguitats de l’Anoia i Ajuntament de Capellades.

CARDONA

Carnaval. Dissabte, a les 17 h, als 100 Pisos, Dj Jero, Dj Lluc i Dj Sebas. A les 18 h, als 100 Pisos, benvinguda dels Reis Carnestoltes. A les 18.15 h, inici de la rua del Carnaval Jove. A les 18.45 h, a la plaça del Vall, parlaments dels reis Carnestoltes. A les 19 h, a la plaça del Vall, Vizuri. A les 20 h, a la Fira de Dalt, Mariachis. A les 20.15 h, a la plaça Santa Eulàlia, Festa Capote. A les 21.15 h, obertura de portes del pavelló. A les 21.45 h, sopar i descoberta dels reis Carnestoltes. A les 23.15 h, rifa. A les 23.30 h, Ground Kids. A les 01 h, Pelukass. A les 02.30 h, Dj Rutxo.

CASTELLVÍ DE ROSANES

Carnaval de les emocions. Dissabte, a les 18.30 h, concentració al veïnat del Taió; i a les 19 h, inici de la rua davant del Centre Social. Al final de la rua, cap a les 20.30 h, a la sala del CCR, concurs de disfresses. Hi haurà taules per sopar (cadascú amb el seu menjar) mentre el jurat delibera. Servei de barra. Tot seguit, ball i festa amb Radio Xilombo. A la pausa, entrega de premis.

MONTSERRAT

Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Trobada d’antiguitats i col·leccionisme. Diumenge, de 9 a 14 h, al carrer Les Bigues de Torroella de Baix. Com cada segon diumenge de mes. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Cardener.

La cursa dels llebrers. Diumenge, canicròs i caminada benèfica amb un recorregut de 7,7 km. Amb sortida des del Bosquet. Novetat del canicròs infantil, recollida d’aliments, accessoris i medicaments a benefici de Galgos112 i Niu de petjades. Preu: 20 i 15 euros (esmorzar, samarreta, sortejos i obsequis). Cal fer inscripció.

SANTPEDOR

Mercat de proximitat i de la rampoina. Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça Gran U d’Octubre. D’11.30 a 13.30 h, pintacares amb Locrigronet. A les 12.30 h, concert amb Ara i aquí.

SOLSONA

Notícies relacionades

Carnaval. Divendres, a les 22.01 h, a la sala polivalent, Bojos 2026: Concert de Casi Vigília amb l’Orquestra Patinfanjàs. Seguidament, el Carnaval de Llegir. Dissabte, a les 17 h, a la plaça del Bisbe, Road 3 París – Cal Dach. Organització: Comparsa Xyssus. A les 17.59 h, a la plaça Sant Joan, El Tardeo amb DJ Raúl Orellana. Organització: Comparsa Sugus i Comparsa La Draca. A les 19 h, a la biblioteca Carles Morató, inauguració de l’exposició del 50è aniversari dels Concursos de Fotografia. A les 19.30 h, a la plaça Major, Koncert KKSCT. Organització: Comparsa KGB. A les 22.45 h, a la plaça Major, OSSea #poSSa-ta-la i Nit d’Assaig. Col·laboració: Comparsa Clopotors. A continuació, des de la Plaça Major, A MAMarla Pirate Party. Organització: Comparsa Sant Hilaris. A les 02 h, a la sala polivalent, Nit Electrònica Festa Flaix. Diumenge, a les 10 h, Enramades al Nucli Antic. Organització: Comparsa Panders. A les 10.30 h, a la plaça del Camp, parc infantil. Organització: Comparsa Mata-rucs. A les 12.03 h, a la plaça Sant Joan, VIPmut Enramat amb La Quinta Acústics. Organització: Comparsa VIP Mums. A les 13.45 h, a la plaça del Camp, Dinar Rosa. Organització: Comparsa Geganteta. A les 17.29 h, a la Sala Polivalent, ball d’Assaig amb Jaume Barri. Dijous 12 de febrer, a les 19.01 h, pel nucli antic, Música Sorda amb la Banda de Kart-dona. A les 19.30 h, anada de gegants des de la plaça Major. A les 20 h, benvinguda de SM Carnestoltes a l’avinguda del Pont. Seguidament, proclamació i Ball Mut a la plaça Major. A les 21 h, a la plaça Major, Bufi fort i les apagui: Celebració dels 50 Carnavals de la Patinfanjàs. Organització: Orquestra Patinfanjàs. A les 21.30 h, a la plaça Major, Sopar Gras i Patxim-Patxim amb Marc Anglarill. Col·laboració: Comparsa Lo Cal Quinto i Comparsa Parroquians. A les 22 h, a la plaça del Bisbe, Concert Jove amb DJ Monty. A les 00 h, Drakaxanga amb la Trinxaranga des de la Plaça Major. Organització: Comparsa La Draca. A les 03 h, a la Sala Polivalent, concert amb Brou i Les Reines del Mambo.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
  2. Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
  3. Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
  4. «Estem generant un efecte crida amb les baixes laborals»
  5. Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
  6. La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
  7. Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
  8. El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera

El Museu de la Mineria de Súria incorpora una nova fotografia històrica dels primers anys d’activitat

El Museu de la Mineria de Súria incorpora una nova fotografia històrica dels primers anys d’activitat

Orofar Kids, un alleujament natural per a la gola irritada dels més petits

Orofar Kids, un alleujament natural per a la gola irritada dels més petits

Reconeixement honorífic a l’emprenedoria catalana

Reconeixement honorífic a l’emprenedoria catalana

Un premi Rosa Argelaguet Isanta «especial» i «espacial» per a Estel Blay Carreras i Anna Bach Valls

Un premi Rosa Argelaguet Isanta «especial» i «espacial» per a Estel Blay Carreras i Anna Bach Valls

Marty el ràpid al país de la Renfe i la C-55

Xavier Sala i Martín: "ChatGPT és 'empollón' però no és intel·ligent, i comet errors"

Xavier Sala i Martín: "ChatGPT és 'empollón' però no és intel·ligent, i comet errors"

La PAHC convoca una jornada de resistència al bloc 8 per evitar el desnonament

La PAHC convoca una jornada de resistència al bloc 8 per evitar el desnonament

L’Institut de Navàs estrenarà els nous mòduls a tocar del pavelló el 2 de març

L’Institut de Navàs estrenarà els nous mòduls a tocar del pavelló el 2 de març
Tracking Pixel Contents