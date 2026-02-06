Els millors plans del cap de setmana a la Catalunya central: vuit festes i tres carnavals
Consulta totes les propostes per sortir de casa els pròxims dies
BAGÀ
Festa de l’Arròs. Diumenge, a les 10 h, a la plaça Catalunya, obertura de a fira de productes artesanals. A les 11 h, cercavila a càrrec dels Geganters de Bagà, amb sortida des de davant de la Villa Montserrat. A les 12 h, recital de dansa amb l’Esbart Cadí de Bagà. A les 13.30 h, a la plaça Porxada, repartiment de l’arròs.
BALSARENY
Festa dels Traginers. Divendres, a les 10 h, a la plaça de la Mel, jocs de fusta familiars i, per als més menuts, construccions amb Lego. A les 16 h, a la plaça de la Mel, Fem el ruc, a càrrec d’El noi del micro. A continuació, El Cercatastet, cercavila berenar amb la col·laboració d’Els k+sonen. A les 19.30 h, amb inici a la plaça Ricard Viñas i fins a la plaça de l’Ajuntament, correfoc infantil a càrrec de la Cola Peta-Fluix, amb La Colla de Diables Infantil Les Espurnes de Castellar del Vallès i la batucada Shangó de Sant Fruitós de Bages. A les 21 h, a la Taverna del Traginer, sopar Matalarasca i concert amb Antonio el Remendao. A les 01 h, tancament de la Taverna i obertura de la sala Sindicat amb el concert de La Tropical i Dj. Dissabte, a partir de les 9 i durant tot el dia, als carrers del centre, Mercat del Traginer: parades d’alimentació, artesania i furgoteques. A les 10.30 h, amb inici al carrer Carrilet, cavalcada jove amb la col·laboració de Tabalons de Xàldiga i Colla Gegantera de Balsareny. En arribar a la plaça Onze de Setembre, comentari de la cavalcada a càrrec de Xavi Vall. A les 12.30 h, a la plaça de la Mel, actuació dels dansaires dels Pastorets de Balsareny i l’Agrupació Folklòrica Igualadina. A les 15.30 h, concentració al carrer Travessera, cantonada amb la carretera de Súria, per al joc de les anelles i demostració de feines al camp amb animal. Seguidament, cercavila traginera. A les 18 h, a la Taverna del Traginer, concert amb Derbi Junior. A les 19.30 h, concentració i tancament de la Taverna. A les 20 h, amb inici a la plaça Ricard Viñas i fins a la plaça de l’Església, correfoc a càrrec de la Colla Peta-Fluix, amb la presència de La bèstia de Puigcerdà, el Ruc de la Granada i la Colla de Diables Encendraires de les Franqueses del Vallès. Amb l’acompanyament de la batucada Shangó de Sant Fruitós de Bages. Seguidament, castell de focs. A les 21.30 h, amb inici a la plaça de l’Ajuntament, Ruta del Traginer amb els Tabalers de Xàldiga, amb parada als bars col·laboradors. A les 00.30 h, a la sala Sindicat, concert amb La Sra Tomasa, Femme Versions i Dj. Diumenge, a les 8.30 h, a la plaça de la Torrada, Torrada del Taginer. A les 9 h, al carrer del Trull, demostració de la ferrada d’un animal. Durant tot el dia, als carrers del centre, Mercat del Traginer: parades d’alimentació, artesania i furgoteques. A les 9.30 h, a l’aparcament del Trull, guarniment dels animals i carruatges. A les 10.30 h, cercavila amb la comitiva d‘honor. A les 11 h, a la parròquia de Santa Maria, missa del Traginer. A les 11.30 h, amb inici a la carretera de Moià, cavalcada dels Traginers. Al pas per la plaça Onze de Setembre, comentari de la cavalcada a càrrec de Jacint Orriols i benedicció a càrrec de mossèn Antoni Quesada. A les 15.30 h, al circuit del Castell, curses d’ases, ponis, mules i cavalls. Inscripcions presencials el mateix dia de 14.30 a 15 h. A les 17.30 h, a la plaça de la Mel, entrega de premis de les curses. A les 18 h, a la Taverna del Traginers, concert de cloenda amb Natxo Tarrés and The Wireless. Es pot participar al 55è Concurs Nacional de Fotografia Festa dels Traginers. Més informació a traginersbalsareny.cat.
BERGA
Carnaval. Dissabte, a les 20 h, des del Teatre Municipal fins al local dels Castellers, arribada de les reines de cine del Carnava, acompanyades per Entrompats Band. A les 20.30 h, benvinguda a les reines del Carnaval i sopar de cine, amb projecció de curts del cinema mut. A les 22 h, 4a Gala del concurs de vídeos del Carnaval, amb la projecció dels vídeos participants i entrega de premis, en vals de Bergacomercial. Bases i inscripció a www.ajberga.cat. Tot seguit, sessió de Dj’s amb Karnales Sound. Divendres 13 de febrer, a les 18 h, de la plaça Sant Joan al portal de Sallagosa, 4a Baixada d’Andròmies i Trastos Diversos, amb l’acompanyament d’Entrompats Band. Hi haurà premis en tres categories. Dissabte 14 de febrer, a les 11 h, 7è Concurs de Mascotes i 6è Concurs de plantes disfressades. Hi haurà premis en dues categories, individual i duet. Tots els participants tindran obsequi. A les 12 h, pregó de les reines de cine del Carnaval, que sortiran del Teatre Municipal per enfilar el carrer Major i arribar a la plaça Sant Pere, acompanyades per Entrompats Band. A partir de les 14 h, concentració de la rua del Carnaval, per la situació de carrosses. Inscripció al concurs de la rua exclusivament a www.ajberga.cat. A les 16.30 h, rua amb la circulació de les carrosses. La valoració dels jurats i la connexió de TvBerguedà serà a partir de les 17 h. Recorregut: carer Roser, plaça de la Creu, passeig de la Pau, carretera de Sant Fruitós i carrer del Roser. De 20 a 21 h, música a la plaça de la Creu. De 20 a 23 h, al pavelló vell, sopar popular. Reserves a www.casamitjanafood.com. A les 23.30 h, entrega de premis del concurs de carrosses i comparses. A les 00 h, ball dels Cornuts amb el grup Blú Versions. De 01.45 a 03 h, música amb PD Toni Malé. Diumenge 15 de febrer, a les 11 h, esmorzar de guerra: el bàndol carlí a La Barana i el bàndol liberal a Cal Negre. A les 13 h, a la plaça Sant Pere, guerr de la farina, amb l’acompanyament d’Entrompats Band. Es comptarà amb les dotacions d’emergència de la Creu Verda, a més dels serveis de pediatria i funerària. Organització: La Bauma dels Encantats. A les 17 h, al pavelló vell, ball de Carnaval infantil, amb l’espectacle de música familiar de Lali Dance Factory i berenar de coca i xocolata. Dimecres 18 de febrer, a les 18 h, a l’Ajuntament de Berga, vetlla de la sardina. A les 19 h, enterrament de la Sardina, amb processó des de la plaça Sant Pere a la plaça del Forn, amb la comparseria de La Bauma dels Encantats i la participació de l’Escola Municipal de Música de Berga. En arribar, 6è Concurs de ploraners i ploraneres, amb premis per la categoria individual i de grup. A la plaça del Forn, lectura del Testament de les Reines, a càrrec del notari de Madrona, amb la col·laboració de l’Agrupació Teatral la Farsa. Per finalitzar, sardinada popular amb la col·laboració de la Penya Boletaire de Berga.
CALAF
Santa Calamanda. Divendres, a les 20 h, al Casal de Calaf, Nit de l’Esport i la Cultura. A les 22 h, al Casino de Calaf, espectacle musical L’arquitecte prohibit, de la Cia. La Tremenda, que homenatja l’arquitecte Antoni Gaudí en els 100 anys de la seva mort. Entrades: 15 euros; i 12 euros soci. A la venda a www.teatrecasinodecalaf.cat. Dissabte, a les 7 h, a la sala d’actes Teresa Escolà i Torra, espectacle de màgia per a tots els públics L’artista que despista, a càrrec de l’il·lusionista Arnau Perramon A les 19.30 h, al Casino de Calaf, espectacle teatral Parlant amb Franquesa, a càrrec de l’humorista Txabi Franquesa. Entrades: 15 euros; i 12 euros soci. A la venda a www.teatrecasinodecalaf.cat. Diumenge, a les 18 h, al Casal de Calaf, espectacle Bona gent, de Quim Masferrer, que posa el focus en el públic i les seves històries. Entrades: 22,80 euros i 10,36 euros infantil. A la venda a sensecues.cat. A les 18.30 h, al Casino de Calaf, ball amb Josep Sáez. Entrades: 10 euros, i 8 euros socis. A la venda a www.teatrecasinodecalaf.cat.
CAPELLADES
Mercat d’antiguitats. Diumenge, de 10 a 15 h, a la plaça Catalunya. Parades amb antiguitats, artesania, col·leccionisme, joguines, quadres, monedes, llibres, mobles, discs, jocs... Es fa cada segon diumenge de mes. Organització: Amics de les Antiguitats de l’Anoia i Ajuntament de Capellades.
CARDONA
Carnaval. Dissabte, a les 17 h, als 100 Pisos, Dj Jero, Dj Lluc i Dj Sebas. A les 18 h, als 100 Pisos, benvinguda dels Reis Carnestoltes. A les 18.15 h, inici de la rua del Carnaval Jove. A les 18.45 h, a la plaça del Vall, parlaments dels reis Carnestoltes. A les 19 h, a la plaça del Vall, Vizuri. A les 20 h, a la Fira de Dalt, Mariachis. A les 20.15 h, a la plaça Santa Eulàlia, Festa Capote. A les 21.15 h, obertura de portes del pavelló. A les 21.45 h, sopar i descoberta dels reis Carnestoltes. A les 23.15 h, rifa. A les 23.30 h, Ground Kids. A les 01 h, Pelukass. A les 02.30 h, Dj Rutxo.
CASTELLVÍ DE ROSANES
Carnaval de les emocions. Dissabte, a les 18.30 h, concentració al veïnat del Taió; i a les 19 h, inici de la rua davant del Centre Social. Al final de la rua, cap a les 20.30 h, a la sala del CCR, concurs de disfresses. Hi haurà taules per sopar (cadascú amb el seu menjar) mentre el jurat delibera. Servei de barra. Tot seguit, ball i festa amb Radio Xilombo. A la pausa, entrega de premis.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Trobada d’antiguitats i col·leccionisme. Diumenge, de 9 a 14 h, al carrer Les Bigues de Torroella de Baix. Com cada segon diumenge de mes. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Cardener.
La cursa dels llebrers. Diumenge, canicròs i caminada benèfica amb un recorregut de 7,7 km. Amb sortida des del Bosquet. Novetat del canicròs infantil, recollida d’aliments, accessoris i medicaments a benefici de Galgos112 i Niu de petjades. Preu: 20 i 15 euros (esmorzar, samarreta, sortejos i obsequis). Cal fer inscripció.
SANTPEDOR
Mercat de proximitat i de la rampoina. Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça Gran U d’Octubre. D’11.30 a 13.30 h, pintacares amb Locrigronet. A les 12.30 h, concert amb Ara i aquí.
SOLSONA
Carnaval. Divendres, a les 22.01 h, a la sala polivalent, Bojos 2026: Concert de Casi Vigília amb l’Orquestra Patinfanjàs. Seguidament, el Carnaval de Llegir. Dissabte, a les 17 h, a la plaça del Bisbe, Road 3 París – Cal Dach. Organització: Comparsa Xyssus. A les 17.59 h, a la plaça Sant Joan, El Tardeo amb DJ Raúl Orellana. Organització: Comparsa Sugus i Comparsa La Draca. A les 19 h, a la biblioteca Carles Morató, inauguració de l’exposició del 50è aniversari dels Concursos de Fotografia. A les 19.30 h, a la plaça Major, Koncert KKSCT. Organització: Comparsa KGB. A les 22.45 h, a la plaça Major, OSSea #poSSa-ta-la i Nit d’Assaig. Col·laboració: Comparsa Clopotors. A continuació, des de la Plaça Major, A MAMarla Pirate Party. Organització: Comparsa Sant Hilaris. A les 02 h, a la sala polivalent, Nit Electrònica Festa Flaix. Diumenge, a les 10 h, Enramades al Nucli Antic. Organització: Comparsa Panders. A les 10.30 h, a la plaça del Camp, parc infantil. Organització: Comparsa Mata-rucs. A les 12.03 h, a la plaça Sant Joan, VIPmut Enramat amb La Quinta Acústics. Organització: Comparsa VIP Mums. A les 13.45 h, a la plaça del Camp, Dinar Rosa. Organització: Comparsa Geganteta. A les 17.29 h, a la Sala Polivalent, ball d’Assaig amb Jaume Barri. Dijous 12 de febrer, a les 19.01 h, pel nucli antic, Música Sorda amb la Banda de Kart-dona. A les 19.30 h, anada de gegants des de la plaça Major. A les 20 h, benvinguda de SM Carnestoltes a l’avinguda del Pont. Seguidament, proclamació i Ball Mut a la plaça Major. A les 21 h, a la plaça Major, Bufi fort i les apagui: Celebració dels 50 Carnavals de la Patinfanjàs. Organització: Orquestra Patinfanjàs. A les 21.30 h, a la plaça Major, Sopar Gras i Patxim-Patxim amb Marc Anglarill. Col·laboració: Comparsa Lo Cal Quinto i Comparsa Parroquians. A les 22 h, a la plaça del Bisbe, Concert Jove amb DJ Monty. A les 00 h, Drakaxanga amb la Trinxaranga des de la Plaça Major. Organització: Comparsa La Draca. A les 03 h, a la Sala Polivalent, concert amb Brou i Les Reines del Mambo.
