Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Ple de SantpedorNou model sanitariIncendi de Santa LlúciaVaga de docentsAlerta per ventIsak AndicBaxi Manresa
instagramlinkedin

14 € de descompte per veure l'espectacle La mà

La mà, una comèdia negra i surrealista

La mà, una comèdia negra i surrealista

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10 € de descompte per veure La mà. L’autor Martin McDonagh, conegut per La reina de la bellesa de Leenane, torna amb una comèdia negra absurda i surrealista ambientada en un hotel decadent d’una petita ciutat de l’Amèrica profunda.L’obra segueix Carmichael, un home obsessionat des de fa vint-i-set anys amb recuperar la mà que li van amputar de petit. Quan queda amb uns traficants que asseguren tenir-la, la situació es descontrola amb la intervenció de l’excèntric recepcionista de l’hotel. El que ja sembla rocambolesc encara pot empitjorar més en aquesta història plena d’humor negre, protagonitzada per Pol López. Podeu gaudir del seu espectacle el dissabte 21 de febrer, a les 20 h, sala Gran del Teatre Kursaal.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
  2. Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
  3. Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
  4. Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
  5. Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
  6. L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura
  7. Posen testimonis a la Seu i a les cases veïnes d’on faran l’edifici de la Generalitat a Manresa
  8. L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu

14 € de descompte per veure l'espectacle La mà

14 € de descompte per veure l'espectacle La mà

14 € de descompte per veure el musical Gaudí

14 € de descompte per veure el musical Gaudí

Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents de demà

Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents de demà

Catalunya suspèn aquest dijous l’activitat educativa, universitària, esportiva i sanitària no urgent per l’alerta màxima de vent

Catalunya suspèn aquest dijous l’activitat educativa, universitària, esportiva i sanitària no urgent per l’alerta màxima de vent

Retenen un noi durant hores a Barcelona per robar-li diners: uns auriculars i una targeta han estat claus per detenir els culpables

Retenen un noi durant hores a Barcelona per robar-li diners: uns auriculars i una targeta han estat claus per detenir els culpables

Els Bombers inspeccionen amb un dron l'estat de la casa cremada al carrer Santa Llúcia

Els Bombers inspeccionen amb un dron l'estat de la casa cremada al carrer Santa Llúcia

La plataforma Nofumadores denuncia Rosalía per fumar en un pòdcast: “Els drets a la creació i a l’expressió no poden estar per damunt del dret a la salut"

La plataforma Nofumadores denuncia Rosalía per fumar en un pòdcast: “Els drets a la creació i a l’expressió no poden estar per damunt del dret a la salut"

Deco: "Bernal de titular al Barça? Encara és massa d'hora" 

Deco: "Bernal de titular al Barça? Encara és massa d'hora"
Tracking Pixel Contents