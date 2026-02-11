14 € de descompte per veure l'espectacle La mà
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10 € de descompte per veure La mà. L’autor Martin McDonagh, conegut per La reina de la bellesa de Leenane, torna amb una comèdia negra absurda i surrealista ambientada en un hotel decadent d’una petita ciutat de l’Amèrica profunda.L’obra segueix Carmichael, un home obsessionat des de fa vint-i-set anys amb recuperar la mà que li van amputar de petit. Quan queda amb uns traficants que asseguren tenir-la, la situació es descontrola amb la intervenció de l’excèntric recepcionista de l’hotel. El que ja sembla rocambolesc encara pot empitjorar més en aquesta història plena d’humor negre, protagonitzada per Pol López. Podeu gaudir del seu espectacle el dissabte 21 de febrer, a les 20 h, sala Gran del Teatre Kursaal.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
